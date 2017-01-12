 ОБСЕ зафиксировала на границе с РФ очередные фургоны "груз 200"

Об этом говорится в недельном отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"7 января в 3:58 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" увидела фургон, зарегистрированный в Украине, который пересекал границу с Российской Федерациии в Украину. Фургон имел сообщения "Груз-200" на бумаге формата А4 за лобовым стеклом", - отметили в миссии. При этом наблюдатели не имели возможности проверить, перевозило ли это транспортное средство тела погибших.
"7 января в 9:43 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" увидела фургон с номерными знаками "ЛНР", у которого на лобовом стекле была надпись на русском языке "Похоронные услуги" и который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию. Всего были замечены трое мужчин и одна женщина в гражданской одежде, которые сопровождали фургон. Наблюдателям не удалось установить, был ли внутри фургона гроб или нет", - отметили в СММ.
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а сколько десятков тыщ перегноем лежат
никто не знает
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Например написать слово - ZOOПАРК.
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Чтобы фургоны "200" не бросались в глаза, нужно организовать ЕЖЕДНЕВНЫЙ "Поезд 200" !!! А заодно и "Поезд 300".
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найдите мне новость за 7 января, пиздаболы
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Шикарная фраза..
Яша, не делайте мне нервы, ваш фургон имеет сообщения..
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