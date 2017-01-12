EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  2569  26
Материалы по теме:
Все про:боевик (17728) граница (2712) ОБСЕ (2167) Россия (64636) Донбасс (11819) потери (719)

 ОБСЕ зафиксировала на границе с РФ очередные фургоны "груз 200"

Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая базируется на российском пограничном пункте пропуска "Донецк" в Ростовской области, заявляет, что снова зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе.

Об этом говорится в недельном отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"7 января в 3:58 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" увидела фургон, зарегистрированный в Украине, который пересекал границу с Российской Федерациии в Украину. Фургон имел сообщения "Груз-200" на бумаге формата А4 за лобовым стеклом", - отметили в миссии. При этом наблюдатели не имели возможности проверить, перевозило ли это транспортное средство тела погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один оккупант убит, девять ранены, - в ГУР Минобороны сообщили об очередных потерях ВС РФ на Донбассе

"7 января в 9:43 наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" увидела фургон с номерными знаками "ЛНР", у которого на лобовом стекле была надпись на русском языке "Похоронные услуги" и который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию. Всего были замечены трое мужчин и одна женщина в гражданской одежде, которые сопровождали фургон. Наблюдателям не удалось установить, был ли внутри фургона гроб или нет", - отметили в СММ.

Читайте: Пьяный до беспамятства боевик "ДНР" в собственных руках взорвал гранату на детской площадке, - ИС

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
едет домой хВелЫкаЯ арМия срасЕи
а сколько десятков тыщ перегноем лежат
никто не знает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а сколько столбиками стоят на линии размежеваниями...как живые...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему нет на столбиках МЗП, "Егозы" да колючки в конце концов.. Эх фршизДы недоработка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну извини на фото МОН ки не увидел. Вибачаюсь, виправлюсь. Та воно й не видивитись керованого мінного поля. Все равно хунта мы и хфошизДы и этим гордимся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
едут на родину дембеля...дембеля...дембеля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно было шифровать.
Например написать слово - ZOOПАРК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОБСЕ зафиксировала на границе с РФ очередные фургоны "груз 200", - на это можно смотреть бесконечно долго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жаль что фото нет в открытом доступе. Опять начнется "хде фаши токазательстфа"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И почему никто не говорит, что ето самое большое доказательство причастности Разеи к войне на дамбасе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (пока бесплатное) тов-у хуйло:
Чтобы фургоны "200" не бросались в глаза, нужно организовать ЕЖЕДНЕВНЫЙ "Поезд 200" !!! А заодно и "Поезд 300".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не факт, что к нам фуры едут пустыми, а назад везут своих дохляков. Под ширмой "груза200" могут завозить, что угодно и вывозить так же. Ведь ритуальный транспорт редко досматривается, да и кем на оккупированной территории? Но мысль о том, что их поголовье на нашей земле уменьшается,- ГРЕЕТ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
был ли прилеплены банки к заднему бамперу фургона???... для сущего ефекта???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет. Такси до Стикса. Там вроде кацапам у Харона скидка на переправу? Глаголят за счет выплат "ихтамнету" и погашения кредитов - оплата напрямую от МО РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесіди у кузові камаза 200 : навалялі фашістам.... да, капец ім... а мьі маладцьі.... будут знать нашіх.,. а где мая галава? Заткнітесь дєбільі, дайтє паспать....
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
сайт ОБСЕ, прессрилизы http://www.osce.org/press-releases

найдите мне новость за 7 января, пиздаболы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фургон имел сообщения "Груз-200" на бумаге формата А4 за лобовым стеклом.

Шикарная фраза..
Яша, не делайте мне нервы, ваш фургон имеет сообщения..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала на границе с РФ очередные фургоны "груз 200"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область дороги задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти