 Россия не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на ТАСС.

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"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - сказал он.Вместе с тем, заверил Слуцкий, Россия "продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями". "И уверен, что наше взаимодействие с самой широкоохватной парламентской организацией на европейском пространстве продолжится", - подчеркнул Слуцкий.Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за оккупации Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года.В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.