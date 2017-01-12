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 Россия не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - сказал он.

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Вместе с тем, заверил Слуцкий, Россия "продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями". "И уверен, что наше взаимодействие с самой широкоохватной парламентской организацией на европейском пространстве продолжится", - подчеркнул Слуцкий.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за оккупации Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года.

В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

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В КРЫМУ ЗАДЕРЖАЛИ УКРАИНСКОГО АКТИВИСТА - МИД МОЛЧИТ
Jan. 12th, 2017 at 2:34 PM

Сегодня утром, примерно в 10 часов стало известно о задержании на территории оккупированного полуострова Крым российскими силовиками активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Как сообщил его коллега - Леонид Кузьмин, Андрея задержали и увезли на допрос...

Собственно, к чему я это пишу? Уверен, многие даже не догадываются.

Дело в том, что с самого утра, когда появилось данное сообщение, МИД Украины не сделало никакого заявления по поводу задержания её гражданина на оккупированной территории. Вот уже четвёртый час тишина. Захожу в твиттер МИДа и наблюдаю сплошь и рядом фотографии Климкина ручкающегося с президентом Мьянмы. Жму на хэштэг "#ВажливоСьогодні" и выскакивают сообщения, опять же, о визите Климкина в Мьянму! Захожу на страничку пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы и, о чудо, там так же вся лента в Климкине и Мьянме!

Знаете, что, друзья - это трындец! Уверен, был бы крымский-татарин задержан и увезён на допрос, наш любимый МИД уже бы бился в агонии и придумывал слёзные хэштэги. А тут четвёртый час неизвестности и полный информационный игнор со стороны столь важного государственного института. Хотя, я уже не в первый раз акцентирую внимание на том, что работа МИД в отношении оккупированного Крыму крутится лишь вокруг крымских-татар, а вот, что происходит с украинскими активистами... да многие даже не знают об их существовании!

От такое...
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Конечно не будет ибо пешая эротическая прогулка не предполагает возвращения в точку её начала.
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так мы об этом уже от пасе слышали,шо вас туда не впускают
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Теперь Надюшка будет представлять ордынцев и отдуваться за них.
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Россию с ПАСЕ выгнали пинками, поэтому естественно Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях, а не потому, что Россия не хочет
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ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.
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Активисты группы «Витязь» создали видеоролик, в котором доступно объяснили истинные причины войны на Донбассе. В связи с неудавшимся блицкригом и провалом операции «Новороссия», российское высшее военно-политическое руководство задалось единственной целью - уничтожить Донбасс, а потом отдать эти «пустоты», взамен на признание Крыма российским - «Донбасс должен умереть за Крым».

Подробнее на: http://podvodka.info/rol-donbassa-umeret-za-krym-aktivisty-video/
http://podvodka.info/rol-donbassa-umeret-za-krym-aktivisty-video/
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Привет, фашистская Россия. Послушай, путинская Русь.

В своей стране я не мессия, Но и Иуды не боюсь.

Ко мне пришла ты с автоматом, Закрыв чулком свое лицо.

Ты говоришь со мною матом, Наполнив каждый звук свинцом.

Мои поля взрыхляя танком, Ты сеешь мины вместо ржи,

Надев солдатские портянки, Насквозь промокшие во лжи.

Да разве думал в сорок пятом мой дед, уставший от войны, Что
тот, кто назывался братом, Сегодня враг моей страны.
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Европа от этого загнётся,а еврик упадет по отношению к доллару в 5 раз..мнохоходовочка КГБиста..
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А что там делать лишнехромосомным делегатам - все лампочки уже выкручены при отступлении, туалетная бумага эвакуирована...
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Вот напугали... Толку от участия рыфырии "0".
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Predstavitelj rasseji:
U menja i mojei delegaciji nerabotajet mikrofon, ja ne dumaju sjto eto kto to zdelal specialjno
otvet
rasseja lisjena golosovanija i slova

reakcija Zala

reakcija rasseji

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УТОЧНЕНИЕ
НАПИСАНО "Россия не будет принимать..."
А ПО ФАКТУ "Россию не будут принимать..."
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Видать, краденые лампочки, скрепки и туалетная бумага закончились. Поэтому козломордый заявляет, что они будут "принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях"...
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Кацапы как всегда орут-да нафиг ано нам нада!
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Изолировать рассеею от цивилизованного мира на 83 года, загнать в средневековье до 2100 года, а уж потом решать, что делать с таким количеством диких обезьян.
У рассееи больше Азиатского чем Европейского. Татаро-Монгольские гены берут верх над разумом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году
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