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Все про:Одесская область (1314) Порошенко (10351) Саакашвили (1636)

 "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе", - Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили жестко раскритиковал высказывания Петра Порошенко о результатах работы Саакашвили на должности одесского губернатора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Саакашвили отметил: "Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации.

Порошенко, который сегодня открыто поддержал двух местных бандитов: сепаратиста Труханова, укравшего бюджет Одессы и Урбанского, раздерибанившего областной бюджет через "Облтрансбуд", в их же присутствии, как и в присутствии Кивалова, говорил о моей "коррумпированности". Что может быть более цинично!?

Поскольку администрация позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил мне эфир для ответа (на 112 меня быстро прервали, когда я начал говорить про ложь Президента), а сам Порошенко грубо заткнул представителя нашей команды, Тараса Бойко, который из зала пытался возразить, я отвечу через фейсбук словами Линкольна: "Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать какое-то время всех, но невозможно всех обмануть всегда".
Пришло время, когда на ложь Президента развилась аллергия у всего общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко (обновлено)
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У Саакашвили еще с пол мира в "дружбанах", А У ВАШЕГО ПОДЗАЩИТНОГО ОДИН КОНОНЕНКО, да и то не уверен
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Петя Оффшоренко уже по наглости превысил Витю Хама. Долго будем на него смотреть?
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Ты что... Даже и не смей думать.
Путин нападэ.
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не беспокойся Михо, ему только шоколадная вата поверила.
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На этой ветке рыгошокоботы щас неплохо заработают ,понеслась
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Михо, ты скоро станеш рукой кремля и сепаром ,так что это, ток начало.
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А поки що як всі українці -шатун і агент Кремля ))))
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михо не волнуйся, никто чмошному барыге не поверит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе", - Саакашвили
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