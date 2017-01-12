 "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе", - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Саакашвили отметил: "Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации.
Порошенко, который сегодня открыто поддержал двух местных бандитов: сепаратиста Труханова, укравшего бюджет Одессы и Урбанского, раздерибанившего областной бюджет через "Облтрансбуд", в их же присутствии, как и в присутствии Кивалова, говорил о моей "коррумпированности". Что может быть более цинично!?
Поскольку администрация позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил мне эфир для ответа (на 112 меня быстро прервали, когда я начал говорить про ложь Президента), а сам Порошенко грубо заткнул представителя нашей команды, Тараса Бойко, который из зала пытался возразить, я отвечу через фейсбук словами Линкольна: "Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать какое-то время всех, но невозможно всех обмануть всегда".
Пришло время, когда на ложь Президента развилась аллергия у всего общества".
1089 25
Материалы по теме: Отставка Саакашвили
Мне два раза Порошенко предлагал быть премьером. Я ему сказал, что у меня амбиции больше, - Саакашвили(252)
Саакашвили: "Узнав, что я еду в Смелу, чтобы заставить власть включить котлы, в городе включили отопление"(106)
Саакшвили определился с названием своей партии - "Рух нових сил"(364)
Украина не выдаст Саакашвили по запросу грузинской стороны, - Луценко(118)
Как Ахметов и Порошенко зарабатывают на российском угле(0)
"Эти обвинения не имеют общего с реальной жизнью", - Грановский о причастности к лишению Саакашвили гражданства(50)
Кононенко и Грановский "готовят вопрос" о лишении меня гражданства Украины, - Саакашвили(367)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Путин нападэ.
Ответить
Ответить
Он постоянно врёт!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить