 Работа военкоматов требует перезагрузки, - Генштаб ВСУ

Об этом во время расширенного совещания с руководящим составом военных комиссариатов подчеркнул начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В течение 2016 Вооруженные Силы Украины пополнили более 69 тыс. военнослужащих по контракту. Это мощный рывок вперед в плане перевода Вооруженных Сил на профессиональную основу. Но это не снимает актуальности проблемы, ведь мы должны быть готовы к тому, что военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, могут увольняться. Это обязывает военные комиссариаты проводить более активную работу", - сказал начальник Генштаба.
Он напомнил, что в 2016 году было осуществлено ротацию 11 областных военных комиссаров, в первую очередь за счет офицеров, которые имеют опыт участия в АТО и опыт прохождения службы на командных должностях. Вместе с тем, по словам Муженко, в деятельности военкоматов наблюдались существенные недостатки, в том числе в несоблюдении воинской дисциплины в некоторых из них, что оказало негативное влияние на имидж Вооруженных Сил Украины.
Руководитель Генштаба поставил задачу на текущий год, в том числе и по завершению ротации военных комиссаров всех уровней на офицеров, которые имеют опыт участия в АТО.
Муженко отметил, что одним из путей повышения эффективности работы военных комиссариатов должна стать их переформатирования в территориальные Центры комплектования и социальной поддержки.
"Военные комиссариаты должны предоставлять помощь бывшим военнослужащим в социальной адаптации. Важно, чтобы постоянную поддержку со стороны военкоматов чувствовали участники АТО, их семьи, и особенно - семьи тех военнослужащих, погибших при защите Родины", - подчеркнул Муженко.
Он поставил военным комиссарам задачи по формированию резерва. Это касается как оперативного резерва первой очереди, который будет проходить сборы непосредственно в боевых частях, так и оперативного резерва второй очереди, который будет привлекаться к действиям в составе подразделений территориальной обороны и отрядов самообороны.
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