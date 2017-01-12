 Ходатайство о получении разрешения на заочное осуждение судьи Чауса будет подано на следующей неделе, - Антикоррупционная прокуратура

Об этом Українським Новинам сказал прокурор САП, процессуальный руководитель в данном уголовном производстве Василий Кричун, передает Цензор.НЕТ.
"Ходатайство о получении разрешения на специальное (заочное) расследование будет подано на следующей неделе", - сказал он.
Прокурор отметил, что ходатайство может быть подано только после публикации информации о розыске Чауса в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".
Данная информация должна быть опубликована в газете на текущей неделе.
Также прокурор отметил, что имеется оперативная информация о возможном местопребывании судьи Чауса.
Прокурор САП не озвучил ее, но отметил, что судьи нет в Украине, оккупированном Россией Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса.
Кричун сообщил, что на данный момент действует решение суда о задержании Чауса для доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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