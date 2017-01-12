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Все про:переговоры (3015) минские соглашения (1805) Айвазовская Ольга (51)

 Публикация Савченко списков заложников не повлияет на переговоры в Минске, - представитель Украины в политической подгруппе Айвазовская

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская считает, что публикация депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко (внефракционный) списков пленных не повлияет на работу группы по обмену пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.

"Я не думаю, что публикация списков сегодня повлияет на работу гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске", - сказала Айвазовская.

В то же время она допустила, что публикация списков может приостановить процесс обмена пленными или быть использована манипулятивным способом против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 16 января

Айвазовская считает, что параллельные процессы могут блокировать работу группы в случае отсутствия координации действий с ее представителями, но не будут результативными.

Она подчеркнула, что решение об освобождении пленных, которые находятся на территории Украины, может быть принято только на государственном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы не работает с сентября, - Айвазовская

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.







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Собрались одни придурки.И управляют нами.Что савченко,что тетя художника....
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а про снег в Киеве было?кличко-ты пидар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!тебя проклинают семьи погибших-и на Ахматовой светофоры ..вообще охуели?
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"Она подчеркнула, что решение об освобождении пленных, которые находятся на территории Украины, может быть принято только на государственном уровне", - другими словами Савченко влезла свиным рылом не в свое дело.
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Конец предателей такой:Иуда повесился (на осине)-Ссученко утопится (в параше).
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СБУ не сможет приструнить Савченко - нет полномочий, - Тандит http://dlvr.it/N4f6Pp
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Такое брать не стоит, пусть сама удавится.
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Это жизнь, а жизнь прожить не поле перейти (то, где за нее погибли воины и другие попали в плен).
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Интересно, что у Савченко уже появилась пресс секретарь , своя команда , она уже анонсировала свою платформу. До последнего думала, что она просто дура, но логичен один вопрос - откуда деньги , Надя?
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Она тебе не ответит, поэтому скажу я. От Медведчука.
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а у ляшка откуда? он шо .бизнесвумен? они все там одинаковые-где бля люстрация?
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Было такое, причем жена работала в одной части с мужем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПубликация Савченко списков заложников не повлияет на переговоры в Минске, - представитель Украины в политической подгруппе Айвазовская
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