 Публикация Савченко списков заложников не повлияет на переговоры в Минске, - представитель Украины в политической подгруппе Айвазовская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.
"Я не думаю, что публикация списков сегодня повлияет на работу гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске", - сказала Айвазовская.
В то же время она допустила, что публикация списков может приостановить процесс обмена пленными или быть использована манипулятивным способом против Украины.
Айвазовская считает, что параллельные процессы могут блокировать работу группы в случае отсутствия координации действий с ее представителями, но не будут результативными.
Она подчеркнула, что решение об освобождении пленных, которые находятся на территории Украины, может быть принято только на государственном уровне.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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http://antikor.com.ua/articles/146308-v_rf_ot_stekloochistitelja_ded_moroz_umerlo_tri_cheloveka_-_smi
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