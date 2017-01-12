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 Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 16 января

Трехсторонняя контактная группа по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе соберется в Минске 16 января.

Об этом заявила член политической подгруппы ТКГ от Украины Ольга Айвазовская на пресс-конференции в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующая встреча состоится 16 января в Минске", - сказала Айвазовская. Она уточнила, что это будет первое в новом году заседание группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация: мы не видим какого-либо другого варианта", - Мингарелли о переговорах по Донбассу

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