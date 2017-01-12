 Гослесагентство ввело ограничения на экспорт дров длиной более двух метров: это сделает невозможным злоупотребления, - врио председателя Юшкевич

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала временно исполняющий обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 января в Украине действует полный запрет на 10 лет экспорта деловой древесины. Своим приказом обязала руководителей государственных предприятий Гослесагентства при поставке за границу топливных дров ограничить их длину двумя метрами. Это сделает невозможным злоупотребления, когда под видом дров вывозится ценная древисина. Этот приказ будет доведен и до органов таможенного контроля. Со стороны Гослесагентства также будет жесткий контроль. В случае нарушения лесхозами этого требования, будут приниматься соответствующие кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы. Призываю и других постоянных лесопользователей также ввести аналогичную норму. Только совместными действиями мы сможем прекратить контрабандный вывоз украинского леса за границу", - заявила Юшкевич.
Напомним, Законом Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" с 1 января 2017 введен полный запрет сроком на 10 лет, экспорта лесоматериалов в необработанном виде.
643 18
Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе(176)
Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли(432)
Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская(126)
Сгоревший рынок возле метро "Лесная" с 2014 года не проверялся ГСЧС из-за моратория, директор вызван на допрос(46)
При попытке дать полицейским 1 тыс. долл. взятки задержан перевозчик нелегальной древесины. ФОТОрепортаж(16)
В лесу на Черниговщине обнаружен разлив неизвестного химического вещества(10)
а что с дровами 1 метр 99 см. 99 мм?
Ответить
Ответить
не смешите ...вывоз опилок и не более!!!
не вешайте лапшу на ухи! говорю как бывший
столяр-краснодеревщик .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже на распускании проблем не будет - станки есть, любую длину распустят на заготовки под склейку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Пилите Шурочка, они ж золотые...
Ответить
Т.е., в предположении, что сепарское сырье для крематориев ниже ростом?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить