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Все про:лес (319) мораторий (119) экспорт (460) Гослесагентство (8) Юшкевич Кристина (1)

 Гослесагентство ввело ограничения на экспорт дров длинной более двух метров: это сделает невозможным злоупотребления, - врио председателя Юшкевич

С 1 января в Украине действует полный запрет на 10 лет экспорта деловой древесины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала временно исполняющий обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января в Украине действует полный запрет на 10 лет экспорта деловой древесины. Своим приказом обязала руководителей государственных предприятий Гослесагентства при поставке за границу топливных дров ограничить их длину двумя метрами. Это сделает невозможным злоупотребления, когда под видом дров вывозится ценная древисина. Этот приказ будет доведен и до органов таможенного контроля. Со стороны Гослесагентства также будет жесткий контроль. В случае нарушения лесхозами этого требования, будут приниматься соответствующие кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы. Призываю и других постоянных лесопользователей также ввести аналогичную норму. Только совместными действиями мы сможем прекратить контрабандный вывоз украинского леса за границу", - заявила Юшкевич.

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Напомним, Законом Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" с 1 января 2017 введен полный запрет сроком на 10 лет, экспорта лесоматериалов в необработанном виде.
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более двух метров:

а что с дровами 1 метр 99 см. 99 мм?
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мда... не дуже розбираючись в столярці, я вже бачу багато видів меблів, котрі можна виготовити з відрізків 2м довжиною, кого ви надурити хочете "гамнюки". Заборона - значить заборона!!!
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Вот если бы юшкевичу была угроза засадить в зад бревном длинной более двух метров...Тогда бы можно бы было спать спокойно.
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Pozdravljaju, eto uzje ne sjag nazad, a eto neskoljko sjagov nazad, i potom na meste v srok 10 let - vot gde vasji vrediteli sidjat, kstati, sjcjas ruskije budet eto vsio vozvisjatj, kak jedinstvenno umnoje resjenije.
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Буде як в Ільфа-Петрова:
- Пилите Шурочка, они ж золотые...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГослесагентство ввело ограничения на экспорт дров длинной более двух метров: это сделает невозможным злоупотребления, - врио председателя Юшкевич
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