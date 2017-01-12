 Кремль позицию Тиллерсона по Крыму "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Тиллерсона о том, что РФ захватила Крым.
"Мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - сказал Песков. Он добавил, что Кремль позицию Тиллерсона "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса".
Пресс-секретарь президента РФ предпочел оставить без реакции заявления Тиллерсона о том, что Россия якобы вторглась на территорию Украины на восточной границе, и в связи с этим необходимо помочь Киеву, предоставив ему оборонительное оружие.
"Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", - сказал Песков.
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