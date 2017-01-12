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Все про:Крым (17917) Песков (535) Россия (64634) США (11644) Тиллерсон (3)

 Кремль позицию Тиллерсона по Крыму "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - Песков

Кремль принял к сведению позицию кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму, но с ней не согласен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Тиллерсона о том, что РФ захватила Крым.

"Мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - сказал Песков. Он добавил, что Кремль позицию Тиллерсона "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон за предоставление летального оружия Украине: "Я бы поддержал это"

Пресс-секретарь президента РФ предпочел оставить без реакции заявления Тиллерсона о том, что Россия якобы вторглась на территорию Украины на восточной границе, и в связи с этим необходимо помочь Киеву, предоставив ему оборонительное оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма

"Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", - сказал Песков.

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Крем6ляди терпеливо проглатывают член все больше...
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Терпеливо пусть подставляет очко.Процедура не быстрая.
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Получили от новой администрации США пару резких сигналов и поджали хвоста как моськи
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цапам сделают предложение - они откажутся естественно - ну а потом им скажут - сами виноваты звинайте)))
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Нужно россии отключить swift и наложить эмбарго ,а потом еще раз выслушать пескова
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Друзья, помогите восстановить справедливость! Крым-Украина!
https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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Ну мы подождемс... Жирку у Рашки хватит от силы до конца 2017 года, но голодные обмороки уже начнутся етим летом...
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Чего стоит империя ? Вор , он во все времена - вор .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль позицию Тиллерсона по Крыму "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - Песков
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