 Франция не признает оккупацию Крыма, а санкции с РФ будут сняты только после выполнения минских соглашений, - Олланд

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в Твиттере посол Украины во Франции Олег Шамшур.
Он написал: "Только что Франсуа Олланд завершил выступление перед дипломатическим корпусом: Франция не признает аннексию Крыма; санкции будут сняты при условии четкого выполнения минских соглашений".
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. И весь Мир начал массово покупать рубли! Но как его купить, если он продается только за рубли?
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