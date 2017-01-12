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Все про:Франция (1718) Шамшур (41) Олланд (487)

 Франция не признает оккупацию Крыма, а санкции с РФ будут сняты только после выполнения минских соглашений, - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж не признает аннексии Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в Твиттере посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Он написал: "Только что Франсуа Олланд завершил выступление перед дипломатическим корпусом: Франция не признает аннексию Крыма; санкции будут сняты при условии четкого выполнения минских соглашений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Париж увязывает санкции против РФ с выполнением Минских соглашений, - посол Украины во Франции Шамшур

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СЕРГІЙ МАЗУР ‏@flymobimir 3 ч.3 часа назад

. И весь Мир начал массово покупать рубли! Но как его купить, если он продается только за рубли?
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Увы, Доллар будет еще выше...Команда шоколадных проФФессионалов знают свое дело...Пока мы здесь смеемся над паРашей и обсуждаем Трампа - мародеры во власти из звериным оскалом , захлебываясь, обдирают наивный народ Украины... Правду говорят, что наш внутренний враг опаснее внешнего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не признает оккупацию Крыма, а санкции с РФ будут сняты только после выполнения минских соглашений, - Олланд
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