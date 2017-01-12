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Все про:Госэкоинспекция (21) Семерак (239)

 Конфликт в Кабмине: глава Госэкоинспекции обвинил министра экологии в поддержке подозреваемого в коррупции

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Заика обвинил министра экологии Украины Остапа Семерака в лоббировании интересов начальника житомирской Госэкоинспекции Богдана Гнатюка, в отношении которого начато служебное расследование.

"Надеюсь, что служебное расследование не только положит конец коррупционной деятельности чиновника Житомирской экоинспекции, но и поможет понять мотивы личной заинтересованности министра экологии Украины Остапа Семерака в покрытии противоправных действий и лоббировании интересов областного чиновника на уровне Кабинета министров Украины", - заявил Заика в комментарии АСН.

По словам главы Госэкоинспекции, Семерак "фактически провел через правительство решение на основании одного лишь голословного и вообще ничем не подкрепленного письма от коррумпированного чиновника, который в настоящее время находится под следствием и в отношении которого открыто уголовное производство.

Заика также сообщил, что за начальником Госэкоинспекции в Житомирской области Гнатюком стоят многочисленные злоупотребления и нарушения действующего законодательства, в том числе - коррупция, деятельность в интересах третьих лиц, незаконное уничтожение госимущества. При этом во время проверки фактов его злоупотреблений он почти полгода находился в оплачиваемых отпусках и на "больничных" за счет бюджетных средств, то есть - за счет налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров проведет служебное расследование в отношении главы Государственной экологической инспекции Андрея Заики, поскольку есть несколько обращений "относительно главы инспекции и руководителей ее структурных подразделений".



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Власть, как и раньше, продолжает «спать в одной кровати» с бизнесом.
Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук в интервью «Фактам».
Комментируя электронные декларации чиновников и колоссальные потери Украины в человеческом эквиваленте, он отметил: «Удивился, насколько примитивны их взгляды и желания. Все эти коллекции часов, икон, огромные суммы наличных денег под подушкой. Они думают не о стране, а о своих карманах».
«Когда я лет 15 назад был народным депутатом, масштабы политической коррупции были поменьше, но уже тогда было ясно, с какими большими деньгами играются политики. И сегодня я пофамильно знаю, кто и сколько заносил денег партийным боссам и Президенту, чтобы попасть на проходные места избирательных списков рейтинговых политических сил. Документальных подтверждений этому у меня, к сожалению, нет, а презумпцию невиновности пока никто не отменял. Поэтому я даже Януковича не называю предателем и вором, пока не будет решения суда», - сказал он.
Пока бизнес не отделят от власти, порядка в стране не будет, считает Кравчук.
«К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас появляются «онищенки» и другие люди, компрометирующие всю власть и снижающие ее авторитет. Власть не думает о том, что украинцы гибнут от российских пуль и продолжают вести бизнес с Россиянами, финансируя таким образом войну», - отметил первый президент.
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