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 700 Центров предоставления административных услуг будут открыты в этом году, - вице-премьер Зубко

Семьсот Центров административных услуг планируют запустить в правительстве в этом году.

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко в ходе выездного совещания по вопросам региональной политики в Одессе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 112. Украина.

"Очень тихо, спокойно, но у нас сегодня открываются Центры предоставления административных услуг фактически по всей стране, начиная с объединенных территориальных громад, РГА, областных центров. И план сегодня стоит в том числе до 700 Центров предоставления админуслуг за этот год", - заявил Геннадий Зубко.

Он также отметил, что на следующий год запланировано внедрение подобных Центров по всей стране.

Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что бюджетная децентрализация увеличила местные бюджеты в 2016 году на 44 млрд гривен.

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Менял там фотографию на паспорт, т.к. в паспортном огромные очереди. Практически без очереди, за пару минут приняли, назначили день на получение, перезвонил заранее. Получил без всяких проблем и проволочек. Хорошее дело, однозначно!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество700 Центров предоставления административных услуг будут открыты в этом году, - вице-премьер Зубко
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