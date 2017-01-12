 Холодницкий о допросе Онищенко: Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Он сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто "бла-бла-бла"", - рассказал Холодницкий, добавив, что это было фактически выступление его выступление, просто не на национальном телеканале.
Также он отметил, что беглый депутат не предоставил никаких доказательств: "А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры. По состоянию на 26 декабря мы имеем только "бла-бла-бла". Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего. "А я платил, а я не помню" - вот все ответы. Наша задача подойти к этому объективно, но все выглядит как-то так. Он очередной раз просто выговорился и на этом все закончилось".
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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она даже мешает верить в зраду
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ЗЫ. А вообще еще этот годик есть у набу что бы показать результат, шоу как в гпу в счет не переться Если его не будет, так даже самые упоротые это поймут.
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Кто ближе всех к истине, так это АНБ США. Оно пишет и пишет до достижения критической массы взрывает любую ситуацию. После взрыва будут погребены не только высшие деятели, но и фирмы, типа САП и НАБУ, которые их прикрывают...
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Кровавый Пастор @bloodypastor777 35 мин.35 минут назад
идет такой русский гей по Киеву, а его взяли и от.издили за то что он русский, а не за то,что гей.какая ирония
Уголок циника@cynicarea
Украина - это Европа, но лишь территориально. Ментально это пока дремучий совок, где п.здят геев, и запрещают выражать иную точку зрения.
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не верят
после 20-го всё намного интереснее будет
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Как торнадовцев.
А потом разбирайтесь - було чи не було.
Не можешь посадить - нах улицы подмитать в селе Козинцы.
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"нет у вас методов против Кости Сапрыкина" ?
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А Холодницкий себя уже показал Причём очень неумело.
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