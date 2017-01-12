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 Холодницкий о допросе Онищенко: Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего

Беглый депутат от группы "Воля народа" Александр Онищенко, рассказавший о якобы имеющемся у него "компромате на Порошенко", на допросе ничего полезного по делу не сообщил и никаких доказательств не предоставил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Он сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто "бла-бла-бла"", - рассказал Холодницкий, добавив, что это было фактически выступление его выступление, просто не на национальном телеканале.

Также он отметил, что беглый депутат не предоставил никаких доказательств: "А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры. По состоянию на 26 декабря мы имеем только "бла-бла-бла". Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего. "А я платил, а я не помню" - вот все ответы. Наша задача подойти к этому объективно, но все выглядит как-то так. Он очередной раз просто выговорился и на этом все закончилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава АП Райнин о "записях" Онищенко: "Кто вообще эти разговоры слышал? Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией"

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.



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а секте информация и не нужна.
она даже мешает верить в зраду
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НУ ДА И ПАСПОРТА РОССИЙСКОГО МЕРА ОДЕССЫ ТОЖЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ НИ СЕРИИ НИ НОМЕРА!
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Холодницкий оказался пустышкой и его организация, посмотрим что покажет НАБУ, еще пока надежды тлеют.
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НАБУ тоже - ПУСТОЕ МЕСТО. Зато ЗП не малые и главное вовремя.
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пустое место с пустыми мозгами это такие ватоцефалы как ты, где зрада на зраде и зрадой погоняет
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На сколько мне не изменяет память, набу создавалась на бабки США, а они деньгами не раскидываються.
ЗЫ. А вообще еще этот годик есть у набу что бы показать результат, шоу как в гпу в счет не переться Если его не будет, так даже самые упоротые это поймут.
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Спасибо за Вашу "экспертную" оценку деятельности НАБУ. Пишите еще.
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НАБУ - ещё более ручная конторка пороха. Антикоррупцию в Украине только имитируют, иногда регистрируя дела только для выяснения " а не много ли этот человек знает о подвигах власти?".
Кто ближе всех к истине, так это АНБ США. Оно пишет и пишет до достижения критической массы взрывает любую ситуацию. После взрыва будут погребены не только высшие деятели, но и фирмы, типа САП и НАБУ, которые их прикрывают...
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Кто бы сомневался! Еще через месяц скажут что онищенко вообще не было и что нам всем показалось!
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шо ,опять зрада?опять кумир сдулся? .сколько их у зрады было последние три года?и все пустышки...так може зрада кака то не така?не?
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А як із злочевським та гречковським,то перемога,да гигонутий
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че то подозрительно все зрадодрочеры на украинский язык стали переходить... наверное чтобы ещё больше на украинских патриотов походить...
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а я не позиционировал себя экспертом по ним...то зрада сплошь ыксперды
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О! И снова ЙУХ с тобой нарисовался!! Я то знаю что идиет, но лишний раз перед людьми свою дурь не показывай!
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Кровавый Пастор ‏@bloodypastor777 35 мин.35 минут назад
идет такой русский гей по Киеву, а его взяли и от.издили за то что он русский, а не за то,что гей.какая ирония

Уголок циника‏@cynicarea

Украина - это Европа, но лишь территориально. Ментально это пока дремучий совок, где п.здят геев, и запрещают выражать иную точку зрения.
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Пан Холодницкий..... Так для того Выс и создали и ЗП не малую платят чтобы расследования проводить, а не для того чтобы руками разводить.
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походу не верят в ФБР Холодницкому
не верят
после 20-го всё намного интереснее будет
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а как оно походу?если фбр и словом не обмолвилось об этой проблеме?
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Трепло Онищенко ожидаемо сдулся. Хотя пузыри в луже мощно пускал.
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Будут доказательства - будет разговор. Пока что это треп бабок перед подъездом.
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На нет и суда нет. Все Рафик совсем не виноватый .
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я тут понаблюдал ..кто х.ярит за питра .утро и нощно есть 3 уеб.ня таких.как минимум -но таких стопроцентовых (проплаченых)
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а ты откель будешь,ватан?и чо от тебя боярой смердит?
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Холодницкий начал холодить.В угоду презику.Отморозка - их конек.
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Так посадите парашенка в СИЗО.
Как торнадовцев.
А потом разбирайтесь - було чи не було.
Не можешь посадить - нах улицы подмитать в селе Козинцы.
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Это ж что ж получается,
"нет у вас методов против Кости Сапрыкина" ?

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Посадите порошенко в тюрьму как всех. Попытайте немного, он все расскажет, он трус.
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Кто тебя бы ещё слушал шавка БЕПЕПЕЕЕЕЕЕеееее.....
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Ще одна зустріч с кононенком і на онищенко нічого не буде
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По внешним признакам, с Онищенко договорились. В качестве аргументов это могут быть и деньги, и всепрощение и серьёзные угрозы.
А Холодницкий себя уже показал Причём очень неумело.
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Порошенкохейтерам абы говном плюнуть в президента. Готовы верить в любую чушь от любого проходимца. Заметьте, как они ловко подхватывают российские штампы про "алкоголика" и "кровавого кондитера".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий о допросе Онищенко: Нет никакой информации кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, с какого банка, была наличность - ну ничего
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