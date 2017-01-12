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Все про:ВСЮ (298) судебная реформа (497) Высший совет правосудия (7)

 Высший совет юстиции начал реорганизацию в Высший совет правосудия

Высший совет юстиции (ВСЮ) начал реорганизацию в Высший совет правосудия (ВСП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказала начальник пресс-службы ВСЮ Оксана Лысенко.

"Только что на заседании было приятно решение о начале реорганизации", - сообщила она.

При этом официально называть новый орган Высшим советом правосудия будет корректно только после получения акта о регистрации.

ВСЮ утвердил, что в составе ВСП будет 206 сотрудников и 42 инспектора.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 января закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу.

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Расовый ракоцапский баснописец Крылов сказал бы по этому поводу: "а вы, друзья, как ни садитесь..."
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Высший совет юстиции начал реорганизацию в Высший совет правосудия

в борделе опять кровати двигают...
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Вывеску сменят и фсе ... Бл"дей менять надо а не кровати двигать !!!
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И первое что сделали - вернули коррупционера Грачковского. Чтобы не затерялся
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Просто линька-шкуру меняют, теже яйка вид сбоку...
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скорее всего вывеску сменили .....если. бы штат весь обновили
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Та назвіть хоч "Роги і копита", що від цього зміниться.
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ГЕРОЙ ДНЯ! Судья из Кривого Рога выселил людей из квартиры и сам прописался в ней http://33seconds.com.ua/?p=9493
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та да , , круто. . !!! , гибридные войны городского масштаба ,,,
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зато отчитались ,,,,..реорганизация ,,, может с коррупцией побороться решили ?
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Сначало надо разогнать это кодло, а многих пересадить и уж потом что-то реорганизоровать!
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Кляті зрадофіли,заважають жити.Ну та й що,500 000 хабара,краще в підїзді приберіть,жити по новому не зовсім просто
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А як там брильянтові прокурори себе чухають? Вже на нарах?)))
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Виж там дивитця- правильно реорганизуйтесь ! Шоб весною мона було чоколядну плисняву та риговських недобиткив зашкварити! А як шо не,,,,той вас зашкварять ! Так казав один военний !
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