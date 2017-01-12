 Высший совет юстиции начал реорганизацию в Высший совет правосудия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказала начальник пресс-службы ВСЮ Оксана Лысенко.
"Только что на заседании было приятно решение о начале реорганизации", - сообщила она.
При этом официально называть новый орган Высшим советом правосудия будет корректно только после получения акта о регистрации.
ВСЮ утвердил, что в составе ВСП будет 206 сотрудников и 42 инспектора.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 января закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу.
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в борделе опять кровати двигают...
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