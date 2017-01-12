 С начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек, - Минздрав

Об этом сообщила заведующая центром гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Татьяна Дыхановская на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Чиновник заявила, что смертность от гриппа в этом году находится на уровне предыдущего эпидемического сезона.
По словам Дыхановской, в прошлом году в структуре смертности от гриппа доминировал штамм гриппа H1N1(Калифорния) пандемический. "В этом году H3N2(Гонконг), как и прогнозировалось", - отметила она.
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