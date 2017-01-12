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Все про:НАТО (5117) Песков (535) Польша (3566)

 Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков

Размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем, - сказал он. - Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности".

"Третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство", - отметил представитель Кремля. При этом Песков сделал акцент на том, что количество военного контингента не играет существенной роли. "Тысяча или десять тысяч - речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять", - заключил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США

10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление "восточного фланга" альянса. Как сообщила британская газета The Independent, "подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона".

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.


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Незабаром почнеться двіжуха в Румуніі і Болгаріі!!! Буде про що москалікам позвездіти !!))))
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Отключите касабам интернет и мобильную связь, чтобы все ихние высеры и угрозы они бздели себе под нос от досады...
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Вы это видели

Предистория - где то там открылся новый вытрезвитель. Открытие. Мэр по-моему приехал. Спросил за алкотестер. на первом попавшемся решили проверить. алкотестер .....сломался

https://www.youtube.com/watch?v=CFpmWZl6ULU
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Петр Алексеевич законно избранный народом Украины!Он впервые создает все атрибуты государственности Украины! Я уверен что его народ изберет на второй срок!
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Як ти погано думаєшь про народ України,українців за дебілов тримаєшь )))))
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Да это прямая угроза персональному тухесу писькова.
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Военнослужащие российских оккупационных войск в Крыму, как и правительство РФ, возмущены тем, что США переместили 300 своих военных в свою союзницу по НАТО - Польшу. Это полный произвол и нарушение международного права, - считают они.
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Эххххх... поспешили кацапы.... А вот щас бы - РАЗ!!! - и запретили польские яблоки. Эх, поспешили....
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цифры конечно впечатляют, но нафига тупо копипастить ТАСС?
3.500 амеров и 4000тыс. европейцев - и на них 2800 танков?
Может таки эти цифры по амерам чуть более правдоподобны
Развертывание бронетанковой бригады США в Польше должно быть завершено до конца месяца. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.
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Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков

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А чего лиш так скромно? Назови уже, придурок, и наращивание обороноспособности Польши угрозой безопасности рефе. Все обороноспособные страны это угроза безопасности нефтехазовой свЯрхдяржавы.
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Слышь, уссатый - мы вот тут сидим в Украине и не чувствуем никакой угрозы со стороны вашей убогой помойки. Да вдоль вашей границы нужно установить минное поле километром в ширину, побольше танков, ПВО.... хотя дешевле для мира сделать лоботомию тебе и твоему педофилу.
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Молодцы поляки!!! Договор с Кацапией не стоит даже бумаги, на которой он написан!
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"в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков " - Источник: http://censor.net.ua/n423028
Цензор не здоров, внутренний враг его выставляет идиотом!
Бутусов, с этим надо что то делать!
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Третий в мире после США и РФ ядерный потенциал Украина добровольно обменяла на "гарантии безопасности". Идиотизм, не имеющий прецедента в истории.


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ну можно еще вспомнить ответ рашки на их наращивание: "Наша территория, что хотим то и делаем! Прекратите истерить." (как то так)
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Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. - Источник: http://censor.net.ua/n423028

Vot stranno, a kogda baltijskije strani prinimali tezje deistvija so storoni rasseji u svoih granic, to piskov govoril, sjto mol v svojei teritorije mogut delatj mnogoje, ne obezateljno soglosovatj s sosedjami, nu tak mi ucjimsa, a sjto?!
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мы очень обеспокоены этим фактом.это просто "удар в спину" )))
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Швидше трохи нижче спини іне удар,а по помідори )))
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Интересно: а что же послужило толчком для таких действий НАТО?

Хотел бы узнать мнение запоребриков.
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Даладно!!!
Шо, серьёзно?
Тюууу, а чё так?
Чувствует уссатое 3/14дрило вазелин на жопе...)))
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Интервью со Свиридом Опанасовичем
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Зачем политики культивируют образ народа-жертвы? Сейчас мы избавляемся от комплекса жертвы?

- Его, комплекса, по большому счёту никогда и не было. Даже украинский крестьянин в царские времена "не журився i не плакав", а был вполне себе на уме "заможним хлiборобом", не стеснявшимся, если надо, сесть на коня и взять в руки винтовку.

Для новорожденного СССР украинцы были очень опасным приобретением, не зря большевистское руководство так заигрывало с национальными чувствами украинцев, а из-за них и с другими народами Союза. И ведь опасения большевиков не были напрасными - именно украинцы своим референдумом вколотили в гроб СССР решающий гвоздь.

Сейчас же подрастает новое поколение, качественно отличающееся от прежнего. В 1991 году, когда распался Советский Союз, все голосовали за независимость и вокруг говорили о том, что Украина восстала. Однако это была еще не Украина, а УССР, населённая хоть и украинцами, но с сильным советским менталитетом. Люди были убеждены, что государство им должно. Сейчас же другие настроения, от государства требуют не мешать работать. Задача государства - обеспечить чёткие правила и порядок на улицах, а остальное - не его дело.
https://focus.ua/society/364334/
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Песец! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!


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Цинизм - характерная черта фашизма, который стал хребтом государства ордынцев...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков
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