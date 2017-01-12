 Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем, - сказал он. - Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности".
"Третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство", - отметил представитель Кремля. При этом Песков сделал акцент на том, что количество военного контингента не играет существенной роли. "Тысяча или десять тысяч - речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять", - заключил он.
10 января стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление "восточного фланга" альянса. Как сообщила британская газета The Independent, "подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона".
Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.
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Предистория - где то там открылся новый вытрезвитель. Открытие. Мэр по-моему приехал. Спросил за алкотестер. на первом попавшемся решили проверить. алкотестер .....сломался
https://www.youtube.com/watch?v=CFpmWZl6ULU
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Что-то пошло не так.
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3.500 амеров и 4000тыс. европейцев - и на них 2800 танков?
Может таки эти цифры по амерам чуть более правдоподобны
Развертывание бронетанковой бригады США в Польше должно быть завершено до конца месяца. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.
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А чего лиш так скромно? Назови уже, придурок, и наращивание обороноспособности Польши угрозой безопасности рефе. Все обороноспособные страны это угроза безопасности нефтехазовой свЯрхдяржавы.
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Цензор не здоров, внутренний враг его выставляет идиотом!
Бутусов, с этим надо что то делать!
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Vot stranno, a kogda baltijskije strani prinimali tezje deistvija so storoni rasseji u svoih granic, to piskov govoril, sjto mol v svojei teritorije mogut delatj mnogoje, ne obezateljno soglosovatj s sosedjami, nu tak mi ucjimsa, a sjto?!
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Хотел бы узнать мнение запоребриков.
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Шо, серьёзно?
Тюууу, а чё так?
Чувствует уссатое 3/14дрило вазелин на жопе...)))
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Зачем политики культивируют образ народа-жертвы? Сейчас мы избавляемся от комплекса жертвы?
- Его, комплекса, по большому счёту никогда и не было. Даже украинский крестьянин в царские времена "не журився i не плакав", а был вполне себе на уме "заможним хлiборобом", не стеснявшимся, если надо, сесть на коня и взять в руки винтовку.
Для новорожденного СССР украинцы были очень опасным приобретением, не зря большевистское руководство так заигрывало с национальными чувствами украинцев, а из-за них и с другими народами Союза. И ведь опасения большевиков не были напрасными - именно украинцы своим референдумом вколотили в гроб СССР решающий гвоздь.
Сейчас же подрастает новое поколение, качественно отличающееся от прежнего. В 1991 году, когда распался Советский Союз, все голосовали за независимость и вокруг говорили о том, что Украина восстала. Однако это была еще не Украина, а УССР, населённая хоть и украинцами, но с сильным советским менталитетом. Люди были убеждены, что государство им должно. Сейчас же другие настроения, от государства требуют не мешать работать. Задача государства - обеспечить чёткие правила и порядок на улицах, а остальное - не его дело.
https://focus.ua/society/364334/
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Для сердца русского слилось!
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Почем часы, Песков?
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