 Глава АП Райнин о "записях" Онищенко: "Кто вообще эти разговоры слышал? Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией"

Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, как Онищенко удалось записывать телефонные разговоры с Президентом на часы.
"А кто вообще эти разговоры слышал? Есть только слова господина Онищенко - человека, к которому имеет претензии правоохранительная система страны. Причем претензии у Национального антикоррупционного бюро, которое точно не является каким-то зависимым от власти даже в мыслях, да? Онищенко - это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией", - сказал глава АП.
Говоря о визитах Онищенко в Администрацию Президента Райнин заявил: "Я не видел его здесь... Знаете, я, будучи заместителем главы Администрации Президента и главой Администрации Харьковской области, тоже бывал здесь часто. И тоже Онищенко не видел".
"Господин Онищенко - человек беглый. Как вы там говорите, "олигарх"? Бизнесмен, который явно нечистый, и вся страна знала, что он нечистый. Вся страна считала его нехорошим человеком, пока он не сказал что-то плохое в адрес Президента. Он сразу стал хорошим для многих", - сказал Райнин.
Он также отметил, что статья Онищенко вышла в британском издании Independent, которое, по словам Райнина, "принадлежит сотруднику российского ФСБ Лебедеву.
"Это человек (Лебедев, - ред.) близкий к российской власти. Возвращаясь к Онищенко. По информации СБУ, он получил российский паспорт в достаточно сжатые сроки в обход процедуры", - сказал руководитель Администрации Президента.
"Напредполагать можно все, что угодно. Пока это выглядит все просто как фантазия. Сейчас очень много в обществе фантазий", - прокомментировал Райнин "записи" Онищенко.
Подробнее читайте: ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"
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из партии "на всех торта не хватит"
доворавали все в ноль....
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Родился в семье военнослужащего.
В 1990 году закончил учёбу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР и получил квалификацию офицера с высшей военной специальностью с углубленным знанием немецкого языка.
С 1990 до 1997 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере топлива и энергетики. С 1992 по 1997 год занимался общественной деятельностью на должности заместителя председателя правления Днепровского районного отделения Союза ветеранов Афганистана г. Киева.
одно то,что закончит не только ментовскую бурсу,но к тому же еще и по тылу .и не имея отношения к афгану руководил ветеранами о многом говорит...
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наверное по причине покупки кресла депутата своему сыну .....
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этот КТО-ТО похоже решил, что барыга будет сидеть в кресле до выборов
как говорится хоть и сукин сын, но наш (их) сукин сын
интересно, дадут бизнесмену порошенко пилить кредиты далее,
или будет что-то новенькое ?
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