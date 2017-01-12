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Все про:Порошенко (10350) прослушка (207) скандал (4931) Онищенко Александр (375) Райнин (57)

 Глава АП Райнин о "записях" Онищенко: "Кто вообще эти разговоры слышал? Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией"

Глава Администрации Президента Игорь Райнин уверяет, что не видел на Банковой беглого бизнесмена и нардепа Александра Онищенко, а разговоры с Президентом Порошенко, якобы записанные Онищенко, - не слышал.

Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, как Онищенко удалось записывать телефонные разговоры с Президентом на часы.

"А кто вообще эти разговоры слышал? Есть только слова господина Онищенко - человека, к которому имеет претензии правоохранительная система страны. Причем претензии у Национального антикоррупционного бюро, которое точно не является каким-то зависимым от власти даже в мыслях, да? Онищенко - это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией", - сказал глава АП.

Говоря о визитах Онищенко в Администрацию Президента Райнин заявил: "Я не видел его здесь... Знаете, я, будучи заместителем главы Администрации Президента и главой Администрации Харьковской области, тоже бывал здесь часто. И тоже Онищенко не видел".

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"Господин Онищенко - человек беглый. Как вы там говорите, "олигарх"? Бизнесмен, который явно нечистый, и вся страна знала, что он нечистый. Вся страна считала его нехорошим человеком, пока он не сказал что-то плохое в адрес Президента. Он сразу стал хорошим для многих", - сказал Райнин.

Он также отметил, что статья Онищенко вышла в британском издании Independent, которое, по словам Райнина, "принадлежит сотруднику российского ФСБ Лебедеву.

"Это человек (Лебедев, - ред.) близкий к российской власти. Возвращаясь к Онищенко. По информации СБУ, он получил российский паспорт в достаточно сжатые сроки в обход процедуры", - сказал руководитель Администрации Президента.

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"Напредполагать можно все, что угодно. Пока это выглядит все просто как фантазия. Сейчас очень много в обществе фантазий", - прокомментировал Райнин "записи" Онищенко.

Подробнее читайте: ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"
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Пишет Олег Леусенко (oleg_leusenko)
2017-01-11 19:30:00
Мышебратья: новые хозяева уже делят кабинеты Библиотеки украинской литературы в Москве
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Не знаю. На Цензорі з Онищенка вже зробили Героя України. Він, до речі, з якої партії? Правий Сектор, чи Свобода?
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Він, до речі, з якої партії?

из партии "на всех торта не хватит"

доворавали все в ноль....
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Александр Романович Онищенко (р. 31 марта 1969, Матвеев-Курган, Ростовская область) - украинский предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины 7-го созыва (от Партии Регионов) и 8-го созыва(фракция «Воля народа[uk]»). В 2016 году покинул Украину после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности

Родился в семье военнослужащего.
В 1990 году закончил учёбу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР и получил квалификацию офицера с высшей военной специальностью с углубленным знанием немецкого языка.
С 1990 до 1997 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере топлива и энергетики. С 1992 по 1997 год занимался общественной деятельностью на должности заместителя председателя правления Днепровского районного отделения Союза ветеранов Афганистана г. Киева.

одно то,что закончит не только ментовскую бурсу,но к тому же еще и по тылу .и не имея отношения к афгану руководил ветеранами о многом говорит...
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а где мыадиннарот?а то как то половинчато
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Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией" А кто там (у вас соевых) отличался хорошей репутацией?
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Мені по там-таму, що рупор обхезаний, аби він правду казав.
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Шото Райнина пробило , то про шатун расказывал , теперь Онищенко все придумал Гос .Депу будешь сказки рассказывать ,Что во всем виноват )(уйло , если бы вы Украину не продали , то хер бы он напал
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кацапа,хорош тут хуйла отбеливать...много вас таких на украинских ресурсах шарахается...домой иди.
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онищенко отработал крышу ФСБ паРаши..в его доках одно бла бла бла
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украинский Письков пытатеся отмазать шоколадную ватрушку....
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та ты чо,нулевка,у тя даже свои выводы есть? а они методичке не противоречат?
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Почему президент (у кого ГП с чьей подачи снимается неприкосновенность) дал ему сбежать?
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Не вірю , що в пана Оніщенко щось є на Петра Олексійовича- більше на блеф та шантаж змахує.. А хоч би й було - що може бути там такого, чого українці не знають про Петра Олексійовича або не здогадуються?
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Шоколадный халдей отморозился. панамская гувернантка танцует румбу под бубен своего хозяина.
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Где ваши доказательства? Записей там нет, они стерлись еще в прошлом году.
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зато твій патрон уже заробив "харошу" репутацію...
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Если он не отличался хорошей репутацией..То как он очутился в правительстве ? И ближайшем окружении парашенко. Выходит,что гавно собрало вокруг себя таких же.По логике.
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можно подумать у барыги репутация лучше,
наверное по причине покупки кресла депутата своему сыну .....
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Записи скорее всего существуют но делал их не Онищенко. ФСБ будет их сливать через Онищенка
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скорее всего КТО-ТО договорился с онищенко и устроил ему встречу с порошенковскими
этот КТО-ТО похоже решил, что барыга будет сидеть в кресле до выборов
как говорится хоть и сукин сын, но наш (их) сукин сын
интересно, дадут бизнесмену порошенко пилить кредиты далее,
или будет что-то новенькое ?
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Вы лучше бы не кредиты пилили, а книги, и желательно по экономике.
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Один человек, не отличающийся хорошей репутацией обвиняет другого человека с не лучшей репутацией.
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Если бандит дает показания на своего пахана, то даже и его надо внимательно выслушать, задокументировать, проверить и охранять, дабы шайка его не убрала.
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Мне вот любопытно как эту"фантазию"раскрутит ЦРУ?Скажут:или делай шо скажем,или пиздуй на Ростов...
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Дебилы!Вся квласть и команда Порошенко твари и дебилы
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А хорошая репутация-это как: воровать, делиться и помалкивать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Райнин о "записях" Онищенко: "Кто вообще эти разговоры слышал? Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией"
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