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Все про:Запорожье (1405) Ленин (677) памятник (1998)

 В Запорожье на деньги от продажи памятника Ленину возведут монумент бойцам АТО

На сессию Запорожского горсовета вынесли проект решения о продаже с аукциона памятника Ленину. На вырученные средства планируют возвести монумент погибшим бойцам АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете ТСН.

20-метрового "Ильича" демонтировали весной прошлого года. Городская власть решила сохранить целостность скульптуры, следовательно, от постамента фигуру отделяли на протяжении почти 30 часов.

Сейчас скульптуру охраняют коммунальщики. Памятник уже 10 месяцев лежит под открытым небом за колючей проволокой под надзором работников местного водоканала.

Документы для продажи стремятся подготовить уже к 1 марта.

Ранее в Запорожье за 150 тысяч гривен продали "Железный трон", созданный из оружия и разорванных снарядов. Собранные деньги пошли на помощь бойцам АТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье демонтировали самый большой памятник Ленину в Украине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Це точно. Колись лежали у мене раритетні газети (українською мовою, 1924 р., 5 примірників поспіль), цілком присвячені некрологам з приводу смерті сифілітика. За часів совка "музей леніна" відмовився їх придбати, хотіли на халяву. І у 2010, у типо ювілейний рік "вождя" спробував штовханути їх комунякам - те саме. Тож я подарував газети відомому журналісту-антисовєтчику з умовою що коли знайдеться покупець, журналіст зі мною поділиться. Але комусь дарувати заборонив.
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Да в пидорахе найдутся придурки. Им бы всех истуканов впарить, за газ, например.
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барахло зроблене з олов"янистої бронзи...скільки кіло такого металу коштує ?
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а шо,таки пользуются спросом?так их по всей стране-неразграбленные залежи...
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Не скажи,наш шедевр соцреализма,таких не так и много.
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а,он у вас цветнометальный?а сколько цементно-гипсовых...
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Что такое ватный недосцарь. Это сцарь лжи, имитации, ну и любитель крови, особенно носителей ватного как у коровы языка.
3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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"Памятник уже 10 месяцев лежит под открытым небом за колючей проволокой под надзором"

Вот это правильно. Хотя, лучше бы при жизни ему это устроили.
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Кг среднего истребителя на рынке стоит 10 000 $, кг оплота 100$. Ватные ублюдки убеждают что украина не способна
строить истребители, потому что они желают иметь рабов рядом,а не сильную страну.

Укроборонпром имеет 25 авиапредприятий, причем больше половины из них по ремонту и модификации истребителей. Эту ремонтную базу можно задействовать на изготовление истребителей для продажи за рубеж.Истребители в среднем стоят сотни млн$ штука.
Очень высокая добавочная стоимость. Это не литр молока. Кг истребителя стоит 10 000 $,
Корпоратизация укроборонпрома чья идея? Тот кто хочет перекупить военные предприятия в будущем.
СБУ ничего не делает по запросам оборонпрома. Нарушения не проверяются, минометы и прочее продаются на порядки больше
чем оно стоит. На западе свои откаты, коррупционеры кононенки-свинарчуки хотят сразу украину молотить на млн дол за один миномет.
У минусовых пидаров предела нет. Всех мусаров, все инстанции, которые отвечают за проверки гос компаний нужно менять срочно.
А то прокладки обнаглели до 5 в цепочке в одном заказе или госзакупке.И каждая прокладка отвечает за отдельную инстанцию - мусора,
налоговая, сбу, и тд.Ну чтобы одна инстанция не украла откат у другой, потому 5 прокладок в каждой госзакупке.
Потому это пидарсбу, которое кружит у кормушки в качестве коррупционных крыш(а не те что порох нюхают), нужно разогнать нах, а на их место набрать чистых других.
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Ща тебе Пашинский с чадом подвинется. Не будь наивным. У них 1 кг "Молота" стоит 10 000 $ - нах больше напрягаться.
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там він ніби з металу зроблений. може краще зати як металобрухт і переплавити тварюку. ХОЧА ЯКЩО НАЙДУТЬСЯ ПРИДУРКИ ЯКІ ЗАПЛАТЯТЬ БІЛЬШЕ, ТО ХАЙ КУПУЮТЬ НАХ, АБИ НЕ ПРОДАЛИ ДЕШЕВО
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Молодці, запорізькі козаки! Креативне рішення. І комуняцький електорат не гавкає, і кінцева мета благородна.
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Вот это ящитаю самый верный верный ход, зачем трощить добро, аккуратненько демонтировать, кто хочет, тот пусть купит. Мало ли какие соображения. Кто-то может Ленина любит, кто-то может рассчитывает что сможет это со временем дорого продать. Я бы и памятник Щорсу киевский тоже на торги выставил.
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Да никто его не купит. Пойдёт по цене лома. Причём по самой нижней планке цены, чтобы хоть немного погреть руки на реализации.
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Більшовицького фюрера не врятувала і вишиванка.

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Пригнiться панове, зараз за паребрiком пердаки рвануть, заляпае аж до гiбралтару...
"Такую скрепу переплавили! Аяяяй"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожье на деньги от продажи памятника Ленину возведут монумент бойцам АТО
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