 В Запорожье на деньги от продажи памятника Ленину возведут монумент бойцам АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете ТСН.
20-метрового "Ильича" демонтировали весной прошлого года. Городская власть решила сохранить целостность скульптуры, следовательно, от постамента фигуру отделяли на протяжении почти 30 часов.
Сейчас скульптуру охраняют коммунальщики. Памятник уже 10 месяцев лежит под открытым небом за колючей проволокой под надзором работников местного водоканала.
Документы для продажи стремятся подготовить уже к 1 марта.
Ранее в Запорожье за 150 тысяч гривен продали "Железный трон", созданный из оружия и разорванных снарядов. Собранные деньги пошли на помощь бойцам АТО.
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3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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Вот это правильно. Хотя, лучше бы при жизни ему это устроили.
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строить истребители, потому что они желают иметь рабов рядом,а не сильную страну.
Укроборонпром имеет 25 авиапредприятий, причем больше половины из них по ремонту и модификации истребителей. Эту ремонтную базу можно задействовать на изготовление истребителей для продажи за рубеж.Истребители в среднем стоят сотни млн$ штука.
Очень высокая добавочная стоимость. Это не литр молока. Кг истребителя стоит 10 000 $,
Корпоратизация укроборонпрома чья идея? Тот кто хочет перекупить военные предприятия в будущем.
СБУ ничего не делает по запросам оборонпрома. Нарушения не проверяются, минометы и прочее продаются на порядки больше
чем оно стоит. На западе свои откаты, коррупционеры кононенки-свинарчуки хотят сразу украину молотить на млн дол за один миномет.
У минусовых пидаров предела нет. Всех мусаров, все инстанции, которые отвечают за проверки гос компаний нужно менять срочно.
А то прокладки обнаглели до 5 в цепочке в одном заказе или госзакупке.И каждая прокладка отвечает за отдельную инстанцию - мусора,
налоговая, сбу, и тд.Ну чтобы одна инстанция не украла откат у другой, потому 5 прокладок в каждой госзакупке.
Потому это пидарсбу, которое кружит у кормушки в качестве коррупционных крыш(а не те что порох нюхают), нужно разогнать нах, а на их место набрать чистых других.
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"Такую скрепу переплавили! Аяяяй"...
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