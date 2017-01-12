 Дело гражданина Армении, воевавшего за боевиков "ЛНР", передано в суд, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Гражданин Армении обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
"Установлено, что указанное лицо в апреле 2014 года было завербовано на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым открыто действующими в центре Симферополя агитаторами для участия за денежное вознаграждение в ведении агрессивной войны против Украины в составе контролируемой РФ террористической организации "Луганская народная республика ". После этого в составе отряда таких же наемников был перемещен с полуострова Крым в Ростовскую области РФ, а оттуда заслан на территорию Луганской области через неконтролируемый участок украинско-российской границы.
В дальнейшем он до апреля 2015 году на территории Луганской области, занимая руководящие должности в составе незаконных вооруженных формирований "Хулиган" и "военной части Л-74347" террористической организации "ЛНР", с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты применения вооруженной силы против подразделений сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
11 января 2017 обвинительный акт в уголовном производстве передан в суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Військова прокуратура України розпочала досудове розслідування з приводу бою, внаслідок якого екс-нардеп від "Батьківщини" Надія Савченко потрапила в полон. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"...Військовою прокуратурою Харківського гарнізону внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення службовими особами військової частини В0624 до служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді загибелі 16 військовослужбовців, потрапляння 7 військовослужбовців у полон незаконних збройних формувань, а також захоплення 17.06.2014 в районі м. Щастя Луганської області представниками незаконних збройних формувань військової техніки зазначеної військової частини", - зазначається в документі ГПУ.
Інформується, що в рамках цього кримінального провадження звинувачень нікому не висунуто.
Нагадаємо, Надія Савченко відстоює інтереси Кремля і проросійських бойовиків на території України. Про це в ефірі "5 каналу" в програмі "Підсумки дня" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.http://www.5.ua/suspilstvo/viiskova-prokuratura-rozsliduie-bii-vnaslidok-iakoho-savchenko-potrapyla-v-polon-135835.html
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http://tsn.ua/svit/u-kremli-hochut-roz-yasnyuvati-tillersonu-svoyu-poziciyu-schodo-donbasu-i-krimu-861649.html
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С результатами надо знакомить депутатов ЕС, чтобы они понимали, какая "гражданская война" в Украине, и кому они лоббируют "выборы" согласно Минску - международным террористам-наёмникам.
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