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 Дело гражданина Армении, воевавшего за боевиков "ЛНР", передано в суд, - прокуратура

Военной прокуратурой закончено досудебное расследование в отношении гражданина Республики Армения, который в составе террористической организации принимал участие в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Гражданин Армении обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

"Установлено, что указанное лицо в апреле 2014 года было завербовано на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым открыто действующими в центре Симферополя агитаторами для участия за денежное вознаграждение в ведении агрессивной войны против Украины в составе контролируемой РФ террористической организации "Луганская народная республика ". После этого в составе отряда таких же наемников был перемещен с полуострова Крым в Ростовскую области РФ, а оттуда заслан на территорию Луганской области через неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник донецких террористов задержан в Молдове

В дальнейшем он до апреля 2015 году на территории Луганской области, занимая руководящие должности в составе незаконных вооруженных формирований "Хулиган" и "военной части Л-74347" террористической организации "ЛНР", с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты применения вооруженной силы против подразделений сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

11 января 2017 обвинительный акт в уголовном производстве передан в суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Диверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТО

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Будет на зоне жарить шашлык)))а зеки будут жарить его)))
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Среди террористов ордло очень много армян. Почему?
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Значительно больше, а еще в россии они ведут пропаганду во всех средствах массовой информации.
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армяне-проститутки кавказа,как и осетины..очень подлый народец-где что стащить,выкружить-там они.в своё время турки всё правильно сделали.
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Вірмени, як представники з небагатьох стародавніх держав світу переживають не найкращі свої часи. Нород дійсно хитрий, і цей народ намагається вижити у досить складних умовах існування. Але не варто забувати таких людей як Нігоян, Айвазовский, Хачатурян. Звичайно є і покидьки як вже без них...
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Так Армения входит во первых в таежный союз, во вторых у них у самих подобная вольница дэнэрея- Нагорный Карабах. Сепары сепаров издалека видят.
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Зазначається, що наразі в рамках кримінального провадження звинувачень нікому не висунуто
Військова прокуратура України розпочала досудове розслідування з приводу бою, внаслідок якого екс-нардеп від "Батьківщини" Надія Савченко потрапила в полон. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"...Військовою прокуратурою Харківського гарнізону внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення службовими особами військової частини В0624 до служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді загибелі 16 військовослужбовців, потрапляння 7 військовослужбовців у полон незаконних збройних формувань, а також захоплення 17.06.2014 в районі м. Щастя Луганської області представниками незаконних збройних формувань військової техніки зазначеної військової частини", - зазначається в документі ГПУ.
Інформується, що в рамках цього кримінального провадження звинувачень нікому не висунуто.
Нагадаємо, Надія Савченко відстоює інтереси Кремля і проросійських бойовиків на території України. Про це в ефірі "5 каналу" в програмі "Підсумки дня" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.http://www.5.ua/suspilstvo/viiskova-prokuratura-rozsliduie-bii-vnaslidok-iakoho-savchenko-potrapyla-v-polon-135835.html
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Росія буде "терпляче роз'яснювати суть цього питання". У Кремлі заявили, що будуть роз'яснювати кандидату на посаду держсекретаря США Рексу Тіллерсону свою позицію щодо окупованого Донбасу і анексованого Криму. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНІАН. "Я залишив би це без реакції. Ми будемо роз'яснювати держсекретареві Тіллерсону всі відповідні питання, коли вони будуть з'являтися", - сказав він, коментуючи заяви Тіллерсона про необхідність надати Україні оборонне озброєння після вторгнення Росії на Донбас. Окрім цього, у Кремлі обіцяли "взяти до відома" заяву Тіллерсона щодо анексії Криму і обіцяли "терпляче роз'яснювати суть цього питання". "Зрозуміло, ми не згодні з такими формулюваннями і будемо аргументовано роз'яснювати свою позицію", - сказав Пєсков. Читайте також: Тіллерсон: Росія - небезпечна і вона вторглася в Україну Нагадаємо, кандидат на пост Державного секретаря Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон під час свого першого виступу заявив, що не визнає анексію Криму РФ. Тіллерсон сказав, що Росія не має законного права на Крим. "Це було захоплення території, яка не належить їм", - зауважив кандидат на пост Державного секретаря США. Тіллерсон зауважив, що після анексії Криму Україна повинна була зібрати свої військові сили і направити їх на східний кордон для захисту від агресії. Своєю чергою, США мали б надати дані розвідки, допомогу та забезпечити моніторинг кордону з повітря. На думку кандидата на пост Держсекретаря США, на силові дії Росії потрібно було давати відповідь. Також він додав, що втручання Москви у події на сході України було відповіддю на м'яку і слабку реакцію США на анексію Криму.
http://tsn.ua/svit/u-kremli-hochut-roz-yasnyuvati-tillersonu-svoyu-poziciyu-schodo-donbasu-i-krimu-861649.html
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Это очень хорошо, что было проведено скрупулёзное судебное следствие с выяснением таких детальных подробностей, как вербовка, тренировка, переброска и т.д.
С результатами надо знакомить депутатов ЕС, чтобы они понимали, какая "гражданская война" в Украине, и кому они лоббируют "выборы" согласно Минску - международным террористам-наёмникам.
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за пашинского хотим -нхй тут тупой армяшка-в мире долбоеб.в много-за шепелявого пашинского хотим .химка -шо там говорят агент хуйла????????
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"Хуліган"? Ще додатково статтю йому за хуліганство з особливо тяжкими наслідками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело гражданина Армении, воевавшего за боевиков "ЛНР", передано в суд, - прокуратура
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