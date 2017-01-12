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Все про:ГПУ (7952) Лазаренко (202) Литва (1055) США (11644) возврат (36) арест имущества (121) Енин (22)

 ГПУ в последние полгода активно работает над возвращением в Украину $30 млн Лазаренко, арестованных в банке Литвы, - Енин

Выявленные журналистами 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве являются частью 280 млн долл. США, арестованных на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Обнаруженные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину последние полгода. Указанные средства являются частью тех 280 млн долл. США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира. Сейчас гражданский процесс Правительство США vs Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Успех этого процесса, который проходит в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности Лазаренко и его сообщников, в том числе конкретные схемы вывода грязных денег за границу, банковские счета, проводки, бенефициары и тому подобное. Во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 года в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включая бывших премьеров, вице-премьеров и членов правительства Украины. В случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возврата этих активов украинскому народу. Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлено в этом году", - рассказал Енин.

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Ранее международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что его литовский партнер, издание 15min.lt, обнаружил в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около 30 миллионов долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.
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ПаРаша хотела что бы украинцы об этом сожалели по ту 154, а пропало не хило и это хорошо..
вот списочек..есл параша не жалеет свой народ, почему мы об этом должны переживать.
К стати его взорвали , весь сосав Чкаловского аэродрома труханули.
http://ic.pics.livejournal.com/oleg_leusenko/26655385/4225686/4225686_original.jpg
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казалось бы при чём здесь это к теме о бабках Лазаренко, а ннееет... значит не спроста боты постят отвлекающие "тепловые ловушки".
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Все хана. Литва нам хотя бы цветы и открытку пришлет за пополнение бюджета?
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Если бы только хотели возвратить наворованое то закончии бы с Лазаренковым капиталом еще в прошлом году, но проблемма заключается в том что они боятся что потом их наворованые активы будут следующими по списку.
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бабок нет, траншей нет, вот и скребут по сусекам куда руки не доходили.
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15 років?
да і повернути ці гроші в Україну, ви хочете тільки для того щоб розпиляти....
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Я щось пропустив, міліарди вкрадені Януковощем і бандою вже повернули в бюджет? До чого тут Лазаренко? Пускають пил у очі!
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За пол года могли бы выпустить хоть одну новую машину или новый диван или хоть что-то - что реально нужно а то еще бы царем горохом занялись рукожопы.
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Здаеця шо все ви пи***те ! Якби не оти кореспонденти !!! Виж чоколядна плиснява брешете на кожному кроци !
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"ГПУ в последние полгода активно работает над возвращением в Украину $30 млн Лазаренко"

Тянут, пока расходы на следствие составят $30 млн. Потом спишут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ в последние полгода активно работает над возвращением в Украину $30 млн Лазаренко, арестованных в банке Литвы, - Енин
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