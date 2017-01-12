 ГПУ в последние полгода активно работает над возвращением в Украину $30 млн Лазаренко, арестованных в банке Литвы, - Енин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Обнаруженные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину последние полгода. Указанные средства являются частью тех 280 млн долл. США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира. Сейчас гражданский процесс Правительство США vs Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Успех этого процесса, который проходит в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности Лазаренко и его сообщников, в том числе конкретные схемы вывода грязных денег за границу, банковские счета, проводки, бенефициары и тому подобное. Во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 года в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включая бывших премьеров, вице-премьеров и членов правительства Украины. В случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возврата этих активов украинскому народу. Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлено в этом году", - рассказал Енин.
Ранее международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что его литовский партнер, издание 15min.lt, обнаружил в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около 30 миллионов долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.
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Украина рассчитывает получить $280 млн из средств, выведенных Лазаренко за границу, - Енин(26)
Украина может рассчитывать на возврат как минимум половины активов Януковича из Латвии, - Енин(29)
Международный суд рассматривает события на Майдане, в Крыму и на Донбассе в одном досье, - Енин. ВИДЕО(27)
Для рассмотрения дела Януковича не хватает судей, - замгенпрокурора Енин(106)
Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге, - Енин(14)
Необходимо законодательно продлить сроки расследования преступлений на Майдане, - Енин(29)
оргазмупотужної роботи.)))
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вот списочек..есл параша не жалеет свой народ, почему мы об этом должны переживать.
К стати его взорвали , весь сосав Чкаловского аэродрома труханули.
http://ic.pics.livejournal.com/oleg_leusenko/26655385/4225686/4225686_original.jpg
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да і повернути ці гроші в Україну, ви хочете тільки для того щоб розпиляти....
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Тянут, пока расходы на следствие составят $30 млн. Потом спишут.
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