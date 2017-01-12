EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  2165  69
Все про:ОГА (1219) Одесская область (1313) Степанов Максим (2)

 Мы сможем в краткие сроки показать классный результат, - глава Одесской ОГА Степанов

Новый глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов намерен показать "классный результат" в краткие сроки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 112.Украина, об этом он заявил во время представления с участием президента Петра Порошенко.

"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы. Я уверен, что мы можем, все вместе, действительно, в очень сжатые короткие сроки показать классный результат и действительно, Одесская область - это жемчужина Украины, и она должна быть такой", - сказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Свежо придание, но верится с трудом.....
ГройсМэн тоже такие слова бросал...
На ветер....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олігархи покажуть йому такий "класний" результат, що прийдеться силами активістів та майданівців зупиняти пограбування Одещини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот это , ты троль лукавый, выдал
Из биографии Степанова известно, что родился он 18 августа 1975 года в Амурской области России. В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет, по специализации "Гинекология", в 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".
Степанов имеет солидные связи в нашей стране. Специалисты называют его компромиссной фигурой между группами Порошенко, Яценюка и Коломойского. Кстати, сам Степанов признался, что экс-губернатор Одесской области иудей Игорь Палица является ...крестным отцом его ребенка.
http://www.048.ua/news/1508102
 показать весь комментарий
Ответить
 
Економний гінеколог чи гінекологічний економіст ,вот в чом вопрос )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он открыто говорит ПРАВДУ:
"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы.."

А что под "результатом" понимают ВСЕ чинуши?
Правильно - УКРАСТЬ как можно больше и свалить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему ПЭТЯ уже и задачи поставил, освоить 30 млрд на ремонте дорог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман сто процентов какой- то порошенкин родственник. Может, журналисты таки докопаются до истины, но очень уж они походи внешне, плюс карьера стремительная в таком молодом возрасте, без образования. С базара - в мэры, оттуда в спикеры, а потом, потратив целых два дня на то, чтобы сделать вид, что 'гройсман- самостоятельная фигура' и не хочет быть премьером- таки им стал.
Теперь ездит , пугает всех непонятно чем и зачем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один губатый уже обещал научить управлять страной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що так паРашисты переживают за мою Одессу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тільки що пройшов тест на знання української і російської мови, попробуй:https://www.arealme.com/ukrainian-vocabulary-size-test/uk/

Ось мої результати:
Розмір твого словникового запасу української мови:
27150
★★★ До вершини 0.01%ВисокийНизький
★★★ До вершини 0.01%
Рівень доктора філологічних наук! Освічені громадяни - окраса Батьківщини!
Поділитися на Facebook

Размер твоего словарного запаса русского языка:
26990
★★★ Топ 0.01%ВысокийНизкий
★★★ Топ 0.01%
Да ты просто Пушкин! Ты даже можешь создавать новые слова, которые обязательно обогатят русский язык.
Поделиться на Facebook
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он наверное и на китайском и испанском слабоват, но пройти его не выходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я теж доктор філологічних наук, кулега. :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, сейчас. Только "классный" разбег наберут и все, всех посадят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какого труханова они посадят? Если Порошенко насирова еще и в пример ставит. Ушел Саакашвили, марушевская , Сакверелидзе , а остались все барыги не друзья. Этот цирк уже просто бесконечен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бинокль театральный взял - уселся поудобней - можно начинать - я готов))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меркантильные у тебя мечты - там на коммуналке разоришься))
 показать весь комментарий
Ответить
 
На коммуналке все руководители до этого момента только богатели.

Что-то теперь случилось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы сидели на вагоне и толкали паровоз. Или покажете классный результат в воровстве? Тогда я верю, здесь вы профи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы сможем в краткие сроки показать классный результат разворовать в хлам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас Гарбуз теж так кричав.. А зараз тихо....шо він робе..де і як..ТИХО!І риги голови піднімають
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те що й усі живуть по-новому..тобто крадуть і брешуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да увидим уже скоро результат ...в твоей е декларации....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
все,финита ля комедия...не прошел степанов аттестации у зрады на цензоровском форуме :D
"...В общем, масса это - сила!
Против массы не попрешь.
Масса сходу позвонила:
Дескать, "драка и дебош!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Начинают за здравие, заканчивают за упокой. Брехня и популизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У всех соевых начинается с обещаний,а заканчивается ничем,кроме пополнения е-деклараций))).Самые главные популисты и больше всех распинаются в популистическом припадке)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
собрались диванные експерты и начали уже забрасывать какашками как всегда человека... вы мнения жителей города спросите к примеру рады ли они результатам Саакашвили и спросите после того как этот отработает,а не сразу нытье о зраде разводить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почаще(уже 2-й раз) стали появляться ватные запугивания, что будут бомбить бомбардировщиками украину.
Ну во-первых, вата рассчитывает именно на ту реакцию, которая последовала. Вот прислушайтесь к себе после
прочитанной информации ватного запугивания. Какая у вас реакция? На эту реакцию и рассчитывает вата.
Не нужно на нее вестись, то есть не изменять свое мнения после вброса. Потому что она и может быть целью запугиваний.
2-е. Если гопник начинает пугать, то это значит что украина достигла некоторого военного успеха. Потому что на реально
слабых даже гавкать не будут, потопчут как сентябре 14го. Оказалось и этого не смогли.
Когда гопник пугает, он уже боится. Значит армия украины достигла кое-чего.
Показатель нормальной армии украины будет, когда вата будет отдавать земли, чтобы
дружить, или платить за ненападение. Как китаю например. Сильным ватный мусор земли "дарит" сам.А на слабых нападет,
а полусильных пугает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ватный кацапоид ты в курсе, что Украина пишется с большой буквы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новоявленный старик Хоттабыч сейчас скажет: "трах-тибидох-тбидах" и в Одессе будет всё в шоколаде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что такое ватный недосцарь. Это сцарь лжи, имитации, ну и любитель крови, особенно носителей ватного как у коровы языка.
3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну результат результату рознь. А начал как все с бравурного трёпа
 показать весь комментарий
Ответить
 
Классный результат по набиванию бабла в карманы...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
После бездеятельности Саакашвили, который опустил Одещину на последние места (в 2013 Одещина занимала первое место) по социально-экономическому развитию, говому Губернатору придется трудновато ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ясно одно - теперь для Одессы будут выделять много больше денег чтобы доказать, что Саакашвили и его команда не справлялись со своей работой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное, не изговнять того, что уже сделал МИХО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порошенко и его шобла недоумки со скудной фантазией
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людина , яка має виконати певну роботу, показує план її реалізації і трохи збентежується від обсягу наваленого. Чинуша обіцяючя ніштяки в кратчайшіє срокі це подив і недовіра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Одессе ясно одно - ушли Грузины и менты стали опять прятаться по кустам.Новый виток коррупции - ни кто не сомневается.Новый глава -смотрящий за потоками денежной массы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Стырим все!" Быстро и качественно. Все в доле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже только по первым фразам Одесситы узнают дегенерата и ворюгу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы сможем в краткие сроки показать классный результат, - глава Одесской ОГА Степанов
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия СБУ СИЗО смерть суд США терроризм Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти