 Мы сможем в краткие сроки показать классный результат, - глава Одесской ОГА Степанов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 112.Украина, об этом он заявил во время представления с участием президента Петра Порошенко.
"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы. Я уверен, что мы можем, все вместе, действительно, в очень сжатые короткие сроки показать классный результат и действительно, Одесская область - это жемчужина Украины, и она должна быть такой", - сказал Степанов.
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В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГосЧС(3)
Налоговики пресекли массовое производство фальсифицированных алкоголя и медицинского спирта на Одесчине. ФОТОрепортаж(40)
В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах(11)
Из-за сложных погодных условий в Одесской области остается закрытым движение на основных автодорогах, - ГСЧС(6)
Лауреаты премии "Человек года-2015" в номинации "Менеджер года"(0)
Трасса Одесса - Рени перекрыта, остальные дороги свободны, - ГСЧС(6)
Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы(40)
ГройсМэн тоже такие слова бросал...
На ветер....
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Из биографии Степанова известно, что родился он 18 августа 1975 года в Амурской области России. В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет, по специализации "Гинекология", в 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".
Степанов имеет солидные связи в нашей стране. Специалисты называют его компромиссной фигурой между группами Порошенко, Яценюка и Коломойского. Кстати, сам Степанов признался, что экс-губернатор Одесской области иудей Игорь Палица является ...крестным отцом его ребенка.
http://www.048.ua/news/1508102
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"Я нацелен исключительно на результат, а не на работу ради работы.."
А что под "результатом" понимают ВСЕ чинуши?
Правильно - УКРАСТЬ как можно больше и свалить..
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Теперь ездит , пугает всех непонятно чем и зачем.
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Ось мої результати:
Розмір твого словникового запасу української мови:
27150
★★★ До вершини 0.01%ВисокийНизький
★★★ До вершини 0.01%
Рівень доктора філологічних наук! Освічені громадяни - окраса Батьківщини!
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Размер твоего словарного запаса русского языка:
26990
★★★ Топ 0.01%ВысокийНизкий
★★★ Топ 0.01%
Да ты просто Пушкин! Ты даже можешь создавать новые слова, которые обязательно обогатят русский язык.
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Что-то теперь случилось?
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показать классный результатразворовать в хлам
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"...В общем, масса это - сила!
Против массы не попрешь.
Масса сходу позвонила:
Дескать, "драка и дебош!"
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Ну во-первых, вата рассчитывает именно на ту реакцию, которая последовала. Вот прислушайтесь к себе после
прочитанной информации ватного запугивания. Какая у вас реакция? На эту реакцию и рассчитывает вата.
Не нужно на нее вестись, то есть не изменять свое мнения после вброса. Потому что она и может быть целью запугиваний.
2-е. Если гопник начинает пугать, то это значит что украина достигла некоторого военного успеха. Потому что на реально
слабых даже гавкать не будут, потопчут как сентябре 14го. Оказалось и этого не смогли.
Когда гопник пугает, он уже боится. Значит армия украины достигла кое-чего.
Показатель нормальной армии украины будет, когда вата будет отдавать земли, чтобы
дружить, или платить за ненападение. Как китаю например. Сильным ватный мусор земли "дарит" сам.А на слабых нападет,
а полусильных пугает.
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3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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Порошенко представил замену Саакашвили Максим Степанов...(да..,из той самой "засаленной колоды" из петиного рукава) https://politeka.net/396814-poroshenko-predstavil-zamenu-saakashvili/?utm_campaign=1406451&utm_source=SendPulse&utm_medium=push …
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