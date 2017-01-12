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Все про:Одесская область (1313) Нацполиция (5430) Порошенко (10350) преступность (910)

 Порошенко поручит руководству Одесской полиции навести порядок в городе и области

Президент Украины Петр Порошенко поручил одесским силовикам обеспечить стабилизацию ситуации в областном центре и регионе в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова.

"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой, областной службой безопасности навести и в городе, и в области порядок", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики пресекли массовое производство фальсифицированных алкоголя и медицинского спирта на Одесчине. ФОТОрепортаж

Напомним, новым начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области ранее был назначен Дмитрий Головин.
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Краще б порошенко доручив Авакову провести реальну чистку поліції і звільнення старих корупціонерів та злочинців з поліції! Всі хто не пройшов атестацію, а це смішні 1-2% злочинців в погонах, відновлюються рішенням судів! Питання роботи областної поліції та вказівки голові УМВС в ОДеській області це не рівень Президента, але порошенко сам показує що він до Президента ще не доріс.
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Пчёлы против мёда???
По поводу 1-2% злочинцив в погонах, не смешите мои тапочки.
80% в полиции - старая гвардия бывших ментов. А среди них честных нет.
Честные честно остались за бортом, ибо сказали что честно по закону - мы люстрированы, и ищут себе другую работу.
Так что всё нужно было делать наоборот. Те кто не пошёл на переаттестацию, и не пытался восстановиться в новой полиции - честные, их и нужно было оставлять.
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А я наивно думал , что это их каждодневная работа , а оказывается что пока президент не поручит , они просто таки отдыхают . Нужно попросить , что бы и в остальных областях поручил , и не только силовикам . Вот поручит , и заживем .
Да , чуть не забыл , пусть поручит войну закончить , Крым вернуть , Донбас очистить . Ну и конечно самое главное , безвизовый режим пусть скорее поручит !
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Сам то уже навел"порядок", теперь других науськивает.
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поручи еще дороги убирать... ))
или, отмени снег как таковой.. ))))
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Интересно, панамская полиция тоже Петру подчиняется?
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Ну вот, теперь точно в Одесской области и в городе Одесса будет порядок. Полиция ждала поручения порошенко.

PS: Это ли не совок?
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Так петя хочет быть самым незаменимым,самым нужным и самым любимым.Но ни одной черты для этого у него нет. Вот он себя и навязывает украинцам.
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Практически ничего не изменилось со времён совка!

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Це мабуть просто клоуни обговорюють якись цирковий номер. Я такі капелюхи у Олега Попова бачив, у ньго правда ще червоний ніс був. Но судячи по наявності пива носи в них такі теж скоро будуть.
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и у меня такая кепка была и я пиво прям с банки пил и шмары точно такие стояли. и приемник ,,Вэф - 202,, орал как нам казалось на всю вселенную. времена раннего застоя. ничего хорошего. пустота и безликое существование. а кто то млеет вспоминая этот совковый образ жизни. да молод был и надеждой иллюзорной жил не понимая одного, - радость жизни не в этом.
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нет чтобы самому навести порядок в стране...для начала
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какое мудрое поручение....вот сидели себе мусора,чухали свои жопы и репы,и думали-а чем бы заняться?...и тут шоколадный упырь мусоров просветил-порядок в области ,мол,навести надо....нда...цирк....
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Как показывает практика, если президент поручил, генеральный прокурор и министр внутренних дел взяли под контроль то ничего хорошего из этого не будет.
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Блядь, а без поручения они не знают, что им делать?
Так нах нужны такие руководители?
Или нах нужен тот который таких выбирает?
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А какое отношение Пэця к полиции имеет? Это не его парафия, а правительства..По конституции. Уже прекрасно справился с обороной страны и мид? Пора влезть в чужой огород.
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Vitaliy Shabunin22 ч · Слідом за ГПУ (http://bit.ly/2jiIzJW) обіср@лася Нацполіція Arsen Avakov- закрила справу про розкрадання коштів VAB Банку Олега Бахматюка (bit.ly/2jiGKwA). Чось міністр нічого не пише про те, як можна було не знайти складу злочину у примітивній схемі Бахматюка, якою розорили банк: вкладники повелись на аномальні високі депозитні відсотки, занесли в VAB Банк кілька мільярдів гривень, які Бахматюк видавав у вигляді кредитів власним аграрним компаніям (на фото - типова схема). Кредити не повертали, банк розорився. Ми втратили: 5,1 млрд рефінансу від НБУ та 6,6 млрд, які Фонд гарантування віддав з наших кишень обманутим вкладникам.
В підсумку: мінус 11,2 мрлд наших податків і жодного покарання схемщикам. Ну і на утримання нац.поліції в 2017 р. ми скинулися 15,5 млрд наших податків..
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Следует признать - это не первый президент, которому кажется, что он управляет ситуацией.
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Дело президента - прокукарекать. А если опять не рассветет - так не в первый раз же.
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А без поручения президента порядок в Одессе никому нафик не сдался.
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а некому было...михо то форумы собирал,то в отставку подался...
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може гадиных отпущенцев по скандально известному закону взад вернуть?глядишь-и поправилась бы ситуация...
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Всем раздал поручения...
Рабочим - работать, учителям - учить, медикам - лечить, милиции - наводить порядок...

Крепко поработал... Чтобы без него и было, страшно представить!...
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а было бы как ща-учителя выборы организовывали,медики лекарствами торговали,менты бабло стригли бы с овец.теперь хоть им напомнили,чем заниматься надо...
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А вдруг (тьфу-тьфу) Президент заболеет? Кто тогда даст команду весне - быть, дождю - идти, цветам - цвести?
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весь бизнес построен на воровстве. почти весь. и бизнесменами их тяжело назвать. доят лохов и весь сказ.
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Отжеж пустобріха нам хабад на шию завісив, який "Вашингтон" із цього бариги!
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що, так і скаже: "робіть свою роботу, за яку ви отримуєте зарплату?" не може бути....
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Пустозвон. Можно подумать, что только в Одессе резко вырос уровень преступности. И он, конечно, после мудрого указания презика резко понизится. Не смешная клоунада...
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ПРижепил сильно Порох Одессу по криминалу, воют классно..тут на сайте..
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Ну, слава тебе, Господи. Счастье-то какоееее: приехал, дал "указание" и всё!
Еще осталось съездить в остальные области - и реформа "мусарни"завершена.
Какой у нас Трамп "песдатый!!!! Жесть!
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Резко увеличилось количество шатунов в одесской области! Президент приказал новой администрации навести порядок)
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Ну теперь понятно, почему у нас порядку нема! Оказываеться все ждут особого поручения.

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Порошенко возмущен ситуацией с субсидиями в Одесской области
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А без высшего наказа менты порядок наводить не должны..?
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Порошенко кровь из носа нужно показать, что в Одессе все будет сверкать и без Саакашвили. Вот и мается там, бедняга.
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а шо с пидрахуем намба ван и намба ту- а с шепелявым вафлистом пашинским?бля как толстый пида...антошо его отмазывет-советник ))))))))))))))))антощща когда тебя киздить будут -никто не вступится -а это есть показатель .клевый ты или ублюдок-и не езди к нам на осокорки жрать в макдональдс ты уже всех тут кумариш
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Ото вся Одесса сидела и ждала:
Когда же Барыга придет - порядок наведет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручит руководству Одесской полиции навести порядок в городе и области
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