 Порошенко поручит руководству Одесской полиции навести порядок в городе и области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова.
"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой, областной службой безопасности навести и в городе, и в области порядок", - сказал глава государства.
Напомним, новым начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области ранее был назначен Дмитрий Головин.
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По поводу 1-2% злочинцив в погонах, не смешите мои тапочки.
80% в полиции - старая гвардия бывших ментов. А среди них честных нет.
Честные честно остались за бортом, ибо сказали что честно по закону - мы люстрированы, и ищут себе другую работу.
Так что всё нужно было делать наоборот. Те кто не пошёл на переаттестацию, и не пытался восстановиться в новой полиции - честные, их и нужно было оставлять.
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Да , чуть не забыл , пусть поручит войну закончить , Крым вернуть , Донбас очистить . Ну и конечно самое главное , безвизовый режим пусть скорее поручит !
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или, отмени снег как таковой.. ))))
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PS: Это ли не совок?
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Так нах нужны такие руководители?
Или нах нужен тот который таких выбирает?
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В підсумку: мінус 11,2 мрлд наших податків і жодного покарання схемщикам. Ну і на утримання нац.поліції в 2017 р. ми скинулися 15,5 млрд наших податків..
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Рабочим - работать, учителям - учить, медикам - лечить, милиции - наводить порядок...
Крепко поработал... Чтобы без него и было, страшно представить!...
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Еще осталось съездить в остальные области - и реформа "мусарни"завершена.
Какой у нас Трамп "песдатый!!!! Жесть!
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Когда же Барыга придет - порядок наведет!
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