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Все про:ВСЮ (298) Апелляционный суд (164) Бенедисюк (16)

 Высший совет юстиции отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве судью Киевского апелляционного админсуда Петрика

Высший совет юстиции отстранил от должности судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика, подозреваемого в получении взятки 5 тыс. долларов.

Об этом сказал председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Таким образом, совет частично удовлетворил ходатайство специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья Петрик отстранен на 20 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке в $5 тысяч задержан судья Киевского апелляционного административного суда, - Холодницкий

1 декабря правоохранители задержали судью Киевского апелляционного административного суда Петрика по подозрению в получении взятки 5 тыс. долларов.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Читайте также - Задержанный на взятке в $5 тыс. судья Игорь Петрик является кандидатом на пост главы нового Верховного суда Украины, - журналист


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Треба повністю міняти ВРЮ та ВККС! Це повністю мафіозні структури!
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Ні, 100% суддівської гілки влади,в зграї шакалів вівці не живут ))))
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А через сколько восстановите? Запишите дату.
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Відпочине людина і з новими силами розпочне надолуживати згаяне ))))))
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До Старого нового года остались сутки. Обещали по 30$ за гривну. Успеют?
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Одні злодії сказали іншому: "А нхй попадатись - бери приклад з нас!"
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Лише відправили відпочити за державний рахунок,людила втомилась красти ))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВысший совет юстиции отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве судью Киевского апелляционного админсуда Петрика
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