 Высший совет юстиции отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве судью Киевского апелляционного админсуда Петрика

Об этом сказал председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
Таким образом, совет частично удовлетворил ходатайство специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Судья Петрик отстранен на 20 дней.
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1 декабря правоохранители задержали судью Киевского апелляционного административного суда Петрика по подозрению в получении взятки 5 тыс. долларов.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк(25)
1200 судей рекомендованы к увольнению, - председатель ВСЮ Бенедисюк(39)
Луценко впервые после назначения генпрокурором прибыл на заседание ВСЮ(23)
Дело "майдановских судей" будет рассмотрено до декабря 2016 года, - Бенедисюк(3)
После внесения изменений в Конституцию в части правосудия у Президента не будет никакого влияния на судей, - глава ВСЮ Бенедисюк(21)
ВСЮ за год одобрил увольнение 29 из 46 судивших активистов Евромайдана судей: 28 из них обжаловали эти решения в Высшем админсуде, - Бенедисюк(7)
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