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Все про:дороги (1522) Одесская область (1313) Порошенко (10350)

 Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко назвал первое задание для новоназначенного одесского губернатора - дорожное строительство.

Об этом глава государства сказал на представлении нового председателя Одесской ОГА Максима Степанова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Позиция первая - это дорожное строительство. Представьте себе, что в 2016 году на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 млрд грн. А в 2017 году предусмотрено 30 млрд. Никогда за все предыдущие годы и даже на 12 млрд не выходили. А в этом году - 30! И это мой приоритет. Дорожное строительство - это локомотив экономики", - подчеркнул президент.

Но, по его словам, в прошлом году на Одесчине не использовали почти треть выделенных на это средств.

"Если мы возьмем показатели 2016 года, то на Одесскую область было запланировано из всех источников финансирования 1 млрд 200 млн грн. Это второй показатель в Украине. А знаете, сколько было освоено? Чуть больше 900 млн... То тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет... Одесчина не использовала более 300 млн грн средств, которые предусмотрены в бюджете", - отметил Порошенко.

Кроме того, подчеркнул он, согласно данным независимого мониторинга, Одесская область входит в четверку областей с наибольшей стоимостью строительства километра дороги.

"Я думаю, что должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты, и дорога на родину президента должна быть достроена", - подытожил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова
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Это ровно столько, сколько воруют на первом уровне.
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Алё! НАБУ! Тут свидетель есть! Может даже соучастник...
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З кров'ю відірвали гроші для одеської мафії, а Саакашвілі не дав вкрасти! Це трагедія для порошенка і його банди в Одеській області!
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И скорее всего это та часть суммы которая поступила во второй половине осени , после дождика в четверг .
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Если бы хотел то украл бы элементарно, однако Вы говорите о бывшем президенте Грузии.
Делать подобные выводы все равно, что сравнить Вас с бомжем, который не смог вытащить из мусорника не очень просроченный кусочек сыра.

В Украине основные деньги всегда воровались через ремонта дорог.
Возможности украсть большие:
1. Приписка объемов выполненных работ - Вы никогда не проверите сколько было отремонтировано фактически уже спустя месяц.
2. Использование материалов более низкого качества - чем раньше дорога сломается тем быстрее будут выделены деньги на ее ремонт.
3. Уменьшение фактически укладываемых слоев и за счет этого экономия материала, деньги за который идут в нужные карманы.
4. Искуственное завышение стоимость выполнения работ за счет проведения фиктивных тендеров и заведения своих фирм.

Это методы прямого действия на линии, которые обеспечивают более высокие сфемы.
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Саакашвили их просто не выделяли- боялись потерять откат
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Цим і відрізняється якісний менеджемнт Саакашвілі та його команди від бидло-менеджмента порошенка! Якщо немає проекту то гроші не виділяються! Якщо немає тендера то гроші не виділяються! Якщо немає якісного підрядника то гроші не виділяються! А для порошенка це недосяжний рівень управління, порошенко витрачає мільярди і в результаті отримує нуль, бо всі гроші крадуть на всіх рівнях! Вчись, Пєтя, як треба працювати! В Грузії один кілометр НОВОЇ дороги коштував менше 200 тис. доларів і дороги досі в шикарному стані, а в тебе, Пєтя, один кілометр НОВОЇ дороги коштує майже мільйон доларів і дорогу треба ремонтувати на другий рік після закінчення будівництва! Ось в чому різниця між бидло-підходами та якісним менеджментом!
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да ты прям гуру пера,из говна слепил конфетку,наплел с три дорога, из бездарного управления Саакашвили котороый только в сми кричал что он много делает для Одессы и бореться с коррупцией сделал великого експерта,ну и Порошенка не забыл приплести,без этого у козломордых никуда...
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троль, твой наниматель тебе платит за восхваление морали барыг ненасытных , а Михо- чисто политический деятель без отвлечения на всякие схемы как лучше спыжыты (или как ты это назвал " бездарное управление") Твои "талантливые управленцы" наняли тебя за копейки внушать ограбленным и загнанным в нищету жителям Украины , что нами руководят талантливые люди , которые здесь грабят, а сами живут в италия-испаниях-лондонах......ты бы своим "талантливым "умишком прикинул что к чему, твой контингент слушателей здесь не пасётся...если способен конечно....надо быть креативнее...или как платят так и работаешь?
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Беда невелика - перетекли бы трухановским и киваловским протеже...
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Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог. Источник: http://censor.net.ua/n423020
Так ,что здесь плохого.70% все таки использовала.
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плохо, что некоторые ныли о недофинансировании трассы Одесса-Рени.
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Вероятно, в одесской области существуют трассы помимо Одесса-Рени.
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и что? Есть. Кто мешал их делать?
В сентябре-октябре довелось побывать в Одесской области. Был очень неприятно удивлён.
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При чем здесь Резниченко? Резниченко лично строит дороги? Резниченко лично заключает контракты?
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лично он и его команда.
Встречный вопрос: Гройсман лично мешает? Заходит в Одесскую ОГА и бьёт всем по рукам и деньги в карманы распихивает?
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Пруфы, пожалуйста, что лично он и его команда.
Кто там деньги в Одесской ОГА распихивает. Имя, сестра, имя! И факты.
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не представляю, кто там чего в Одесской ОГА делает (или не делает).
Днепропетровская ОГА регулярно отчитывается о своей работе. Ссылка
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Вот и не утверждайте, что кто-то там деньги в карманы распихивает, раз не представляете.
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Візьми й проїдься з Дніпра в Кривий Ріг.. Бажано на своєму авто та на максимально допустимій ПДР швидкості - після того розкажеш нам тут про здобутки Резніченка в шляхобудуванні.. Там відрізок від Софіївки до Широкого місцями непроїздний.. Я восени зразу дві шини в хлам порвав повертаючись в Дніпро - це при тому що їхав обережно..
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Ездил в Кривой Рог этим летом, дороги нет. И это не удивительно, это же резиденция вилкула. Это, кажется, единственные ребята, которые не хотят использовать prozorro
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Компетенція та відповідальність вілкула обмежується межами міста Кривий Ріг.. Траса Дніпро-Кривий Ріг проходить по землях області яку нині очолює пан Резніченко, та якого ти так вихваляєш тут за його внесок в будівництво шляхів області..
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В какой области еще был? Где был приятно не удивлен?
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По дороге в Одессу, в Херсонской и Николаевской тоже хреновато. В Киев через Полтавскую трассу неделю назад ездил, там шикарно
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Якщо Ви водій, то їздіть на здоров"я і давайте оцінку якості доріг, а не втручайтесь в такі теми як бюджетні призначення ,виділено коштів, профінансовано , використано бюджетних коштів
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Я був приємно здивований повертаючись із Черкас в Дніпро через Знам'янку.. Відрізок Знам'янка-Олександрія повністю перестелений, та й по всій Олександрії в сторону Дніпра асфальт замінено повністю..
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Никто не понял написанного? Если бы написали ,что область не использовала даже 30% средств -это одно, а если не использовала 30 % ,то это круто.Значит 70 % потрачено. А 30 % ждут своей очереди.
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ну так почему деньги не выделяли ТОГДА???Может потому , что подставляли кого-тот под "невыполненные обещания" ???
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Ничего, сейчас твои новоназначенные опричники быстро их освоят и ещё попросят, ты только потом не хнычь, что денег не хватает.
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Питання коли ці гроші зайшли в область.. Якщо під кінець року - листопад-грудень - то використати їх вже не було ніякої можливості..
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можно заключить контракт, а дороги делать в течении след.года.
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За бюджетні кошти так не можна. Бо бюджет з 01 січня по 31 грудня.
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Кг среднего истребителя на рынке стоит 10 000 $, кг оплота 100$. Ватные ублюдки убеждают что украина не способна
строить истребители, потому что они желают иметь рабов рядом,а не сильную страну.

Укроборонпром имеет 25 авиапредприятий, причем больше половины из них по ремонту и модификации истребителей. Эту ремонтную базу можно задействовать на изготовление истребителей для продажи за рубеж.Истребители в среднем стоят сотни млн$ штука.
Очень высокая добавочная стоимость. Это не литр молока. Кг истребителя стоит 10 000 $,
Корпоратизация укроборонпрома чья идея? Тот кто хочет перекупить военные предприятия в будущем.
СБУ ничего не делает по запросам оборонпрома. Нарушения не проверяются, минометы и прочее продаются на порядки больше
чем оно стоит. На западе свои откаты, коррупционеры кононенки-свинарчуки хотят сразу украину молотить на млн дол за один миномет.
У минусовых пидаров предела нет. Всех мусаров, все инстанции, которые отвечают за проверки гос компаний нужно менять срочно.
А то прокладки обнаглели до 5 в цепочке в одном заказе или госзакупке.И каждая прокладка отвечает за отдельную инстанцию - мусора,
налоговая, сбу, и тд.Ну чтобы одна инстанция не украла откат у другой, потому 5 прокладок в каждой госзакупке.
Потому это пидарсбу, которое кружит у кормушки в качестве коррупционных крыш(а не те что порох нюхают), нужно разогнать нах, а на их место набрать чистых других.
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ну ето смотря кто как работает. У нас например в Киеве за 3 месяца отремонтировали 1 километр дороги, зато дорогу перекрыли и пробки всю осень были как будто весь Киев ремонтируют... К зиме видимо деньги уже все *освоили* потому что ремонт прекратился, правда так и не заметил чем отличается отремонтированная дорога от неотремонтированной.
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Вот,вот.Помятую,как в СССР использовали деньги по докладам на жилищное строительство на 100%.А домов нових нет.Как же так?А просто все деньги использовали на фундаменти и цокольние єтажи.
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Дорогу і кошти розбили на кусочки, порохотрухи почали жертись між собою та судитись от і не було коли освоювати кошти(виконувати роботи).
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Негодуют, ведь у бюрократов принято 130% и половину отдать наверх в чемоданах. А то что дорога строится - не важно мерило же "освоение"
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Порошенко мы уже понял,что по этому поводу скажет Саакашвилм.
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"скажет" не интересно, вот что сделает... А! Вспомнил, палатка на трассе была.
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Почему, когда Саакашвили говорил, что деньги не выделяются, Порошенко молчал об этих 300 млн.?
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Будівництво доріг і розподіл коштів бюджете це не компетенція президента. Хай краще розкаже коли забезпечить територіальну цілісність держави, закінчить війну і припинить контрабанду та корупцію.
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А что скажет грузинский барыга - не успел украсть..вместе с молодой командой ловили постоянно..
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Вот лучший друг Пети Кононенко точно 100% средств освоил бы.
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Я не понял, Пеця себя в етом винит или своих винницких кнуров по корыту?
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Слово децентрализация на языке липецкого барыги значит липецкая фабрика в обмен на будущую войну.

Петя уже украл 10 млрд$ у народа и народных нефтегазовых месторождений.А липецкая фабрика стоит 200 млн.
Этот лживый ворьга-жлоб дальше продвигает ватную хотелку в виде децентрализации, чтобы путин или его последователь мог оргазмировать любимими фиктивными выборами на местах и отжимал куски территории украины любимыми фиктивными референдумами. То есть содержать украинцев в рабстве и использовать в своих войнах с западом как биомусором, если запад
ему не узаконит украденный триллион.
Гройман тупая исполнилка децентрализации рассказывает как это классно децентрализироваться.
Журнашлюхи переносят информацию о децентрализации, читайте что это петя заботится о работе своей липецкой фабрики
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Точно, надо было эти деньги в лужы и снег в декабре закатать
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Саакашвили ничего в Одессе не сделал,вот бывшие регионалы,бандиты,оставшиеся много хорошего сделают,работают не покладая рук.
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Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко
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И шо ты хочешь этим сказать оффшорный барыга?


Для нормального человека, совершенно очевидно, шо Михо всеми силами старался сделать Одессу и область как можно лучше.


Всегда Саакашвили говорил о недостаточном финансировании ремонтных дорог.


А вы ублюдки не давали ему на это денег.


И теперь, еще этот подонок, хочет обосрать Михо.




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трасса Киев - Одесса - ДЕВЯТЬ недостроенных мостов. и ведь бабки есть, но не делают
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Не успел занят был жеванием галстуков, воно как его разнесло..
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Ну значит бабки куда то в другое место предназначались, в другой карман. Как дискредитировать Поросенку Саакашвили, который в начале занимал в несколько раз больше популярности среди украинцев? Ответ: Подождать пока Саакашвили наобещает одесситам реформы, дороги и прочее, а потом не выделить ему денег и с помощью своих местных рыгов вставлять палки в колеса, А местная пресса подконтрольная Барыге все остальное доделает сама.
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та піхов нахєр цей сраний вальцман, гнида поводиться як хамло, тикає усім, оре, бикує, злодюжкою був і залишився, вилупок. І бреше, бреше, бреше безперерервно!
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Пи**и, пи**и. Как только Михо убрали, сразу начали себе в заначку средства тырить
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Nu vedj vihodit sjto misjiko neosvoil, na kameru bil ohtii, a v reale suhije cifri pokazivajet druguju kartinu.
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Если мы возьмем показатели 2016 года, то на Одесскую область было запланировано из всех источников финансирования 1 млрд 200 млн грн. Это второй показатель в Украине. А знаете, сколько было освоено? Чуть больше 900 млн... , tak ja ne ponel a cjevo zje misjiko tak piarilsa, dazje v palatke zjil, nu horosj , rabotal, a vjalikij kombinator ne smog osvoitj vse dengi, ili kto to dumajet sjto sjokoladnij korolj naglo vrjot?
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Не дали михо саака разворовать. Почему михо начал дразнить пороха барыгой. Потому что не дар грузину(что может грузин- вино и торговать) разбазарить Одессу, тогда саака со своей молодой бандой стал палки в колеса приватизации вставлять. и дразнить пороха барыгой из за этого..
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Китаю тут же пиzдец, если он выходит из под зонтика сша.
Китай пытается перехватить тайский новый танковый контракт своими вт-4. Отжимает украинские рынки бронетехники в пакистане и тайланде. Чем нулевой отдел оборонпрома занимается, где контрпропаганда? То вата нонстоп лжет, теперь китай нахапался.
Уговорите тайцев сделать дуель на танках оплот со всеми достижениями украино-ватномонгольской войны с самым матерым экипажем с передовой с призовым фондов в 100 тыс$
и китайцами на их недотанке вт4. Выиграет тот кто выведет из строя танк противника.
Какой-то китай з сцыкливыми китайцами, которые как тупая обезьяна ждет когда ватный труп, убитый украинцами проплывет
мимо.Еще сука гадит. При том что украина воюет за этих ссыкливых пидарасов, чтобы они попользовались чужими трудами.
Где отчет по 2 млрд от японцев, которые передали полтораку за курилы, которым благодаря украине и сша хуйло продает японцам почти за шару. Япошки дали так, чтобы побыстрее кононенки и свинарчуки их украли, а за ведь них воюет народ украины. Япошки в доле по запчастях к их промакаточным приусам.
Китай, ни японцы никогда ничего не придумывали. Порох и бумага это чужие достижения, участь китая есть только в их сохранении.
И "умные" японцы после развала ссср как-то вдруг отупели. Потому-что закрылась патентная кормушка социализма, где выбрасывали
все достижения, не применимые в ссср, но удачные для капитализма. Японцы пиздили все журналы юнтехник,юнхимик и переводили, которые и стали умными
за счет украинцев.
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а виноват конечно бывший губернатор и герой троллей и плакс - миша))))
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так Саакашвили же суперменеджер... кучу добра сделал для Одессы... ( нет конечно же ) , или только на словах все там так круто было? пустой популизм от михо как всегда...
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Не успел сделать второе Батуми с долгами выше небоскребов на несколько поколений...
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Mda, vsiotaki sjokoladnij brehun, vot sopostavim cifri, i sjto polucjajem, tak zje kak russkije - severnij potok zagruzjen na 150% - pistec - s ciframi ne druzjit, tak i zdes:

1 млрд 200 млн грн. Это второй показатель в Украине. А знаете, сколько было освоено? Чуть больше 900 млн... То тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет... Одесчина не использовала более 300 млн грн средств

i tak cifri v milionah 1200 - (900+) = (300+) cjto to tut on zazvizdelsa slovami, mensje, boleje menje, otdaite na razvitije matematiki toljko te pljusi kotorije ostajotsa- vedj takije sotajotsa, po slovam prezidenta - tocjno brehun on.
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Ага, только деньги выделили из бюджета 31 декабря 2106 года. Конечно их расходовать до конца года не успели. Такая же хрень твориться везде. Так в Черновцах ремонтируют полосу аэропорта. Деньги дают поздно и тендеры провести не успевают, а деньги в конце года возвращаются в бюджет.
Такая экономика по-барыжному.
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Brosj, v Ukraine 31.12kazjdogo goda vihodnije, toljko v rasseje izdajotsa ukazanija 31.12 naverno kazjdij god, cjtob uspeli osvoitj dengi.
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С какого перепугу????
31декабря рабочий день.

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України, у 2016 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят:1 січня - Новий рік (неділя);7 січня - Різдво Христове (субота);8 березня - Міжнародний жіночий день (середа);16 квітня - Пасха (неділя);1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих (понеділок, вівторок);9 травня - День Перемоги (вівторок);4 червня - Трійця (неділя);28 червня - День Конституції України (середа);24 серпня - День незалежності України (четвер);14 жовтня - День захисника України
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Tocjno hocjet , potomu sjto eto
враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України, у 2016 році ...
i net v spiske 31 dekabria, toljko potomu sjto eto bilo po kalandarju v subotu, - eh ti, kavo ti na sjaracjku hotel poimatj , menja nu i kak udalos , vot tak vot, ja ne pervij denj s sigaroi na solomennoi krisje.
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Ты, что ху...йло поросячье страх потерял?????
Ты, существо бестолковое написало "Brosj, v Ukraine 31.12kazjdogo goda vihodnije, toljko v rasseje izdajotsa ukazanija 31.12 naverno kazjdij god, cjtob uspeli osvoitj dengi."

Не каждого года.

Читай документы Кабмина, и завали свое хлебало. У...род тупорылый.

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України, у 2015 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят:1 січня - Новий рік (четвер);7 січня - Різдво Христове (середа);8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя);12 квітня - Пасха (неділя);1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця, субота);9 травня - День Перемоги (субота);31 травня - Трійця (неділя);28 червня - День Конституції України (неділя);24 серпня - День незалежності України (понеділок);14 жовтня - День захисника України (середа).

Розпорядження Кабміну від 21.11.2013 №920-р розроблялося Мінсоцполітики та було ухвалене (до речі, не без порушення закону) на засіданні уряду 21 листопада.
За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю України, у 2014 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні і дні релігійних свят:1 січня - Новий рік (середа);7 січня - Різдво Христове (вівторок);8 березня - Міжнародний жіночий день (субота);20 квітня - Пасха (неділя);1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих (четвер, п'ятниця);9 травня - День Перемоги (п'ятниця);8 червня - Трійця (неділя);28 червня - День Конституції України (субота);24 серпня - День незалежності України (неділя).
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A ja i nekogda nebojalsa teba, s cjevo ti murlo vzjal sjto ja strah poterjal - bruhlo ti i ne boleje, tak i zapisivaju - Сергей Черный 3cde3fa7 - bruhlo i veritj neljzia.
a teperj tolpoiop posmotri, sjto znacjit vihodnije i sjto znacjit prazdnicjnije din, i potom hleborezku otkrivai.
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Отвечаешь за свои слова????

Для тупых существ которые не отвечают за свои слова: КЗПП України
Стаття 67. Вихідні дні
При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день.
Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.
У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Стаття 73. Святкові і неробочі дні
Встановити такі святкові дні:
1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
9 травня - День Перемоги
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня - Різдво Христове
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.
За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.
У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу.
Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього Кодексу.

Когда 31 декабря попадает на субботу или воскресенье то применяется ст. 67 КЗоТ.
В остальных случаях 31 декабря - рабочий, предпраздничный день (сокращенный).

Утрись вафлист.

fedjka - fedjka - балабол не отвечающий за свои слова.
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"Не смогли даже с*издить, как все?!" - удивился такой наивности Порошенко
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Почаще(уже 2-й раз) стали появляться ватные запугивания, что будут бомбить бомбардировщиками украину.
Ну во-первых, вата рассчитывает именно на ту реакцию, которая последовала. Вот прислушайтесь к себе после
прочитанной информации ватного запугивания. Какая у вас реакция? На эту реакцию и рассчитывает вата.
Не нужно на нее вестись, то есть не изменять свое мнения после вброса. Потому что она и может быть целью запугиваний.
2-е. Если гопник начинает пугать, то это значит что украина достигла некоторого военного успеха. Потому что на реально
слабых даже гавкать не будут, потопчут как сентябре 14го. Оказалось и этого не смогли.
Когда гопник пугает, он уже боится. Значит армия украины достигла кое-чего.
Показатель нормальной армии украины будет, когда вата будет отдавать земли, чтобы
дружить, или платить за ненападение. Как китаю например. Сильным ватный мусор земли "дарит" сам.А на слабых нападет,
а полусильных пугает.
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Что такое ватный недосцарь. Это сцарь лжи, имитации, ну и любитель крови, особенно носителей ватного как у коровы языка.
3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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