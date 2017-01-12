 Приеду еще раз, без камер и пиара, - Порошенко поручил обеспечить стабильную работу Одесского центра админуслуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил в Одессе во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова.
"Я еще раз приеду без камер и пиара. И хочу быть уверен, что через несколько месяцев он образцово заработает. Городской и областной совет выделит деньги, и мы увидим что никаких проблем не существует", - сказал Порошенко.
Он отметил, что все центры админуслуг работают стабильно, кроме Одесской области.
Как сообщалось ранее, агентство США по вопросам международного развития USAID совместно с правительством Великобритании выделит Украине 19 млн долл. для проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном администрировании и услугах".
2289 25
Офицер 93-й бригады Валерий Матвийчук выступил с критикой президента Порошенко. ВИДЕО(224)
В феврале действительно планируется визит Порошенко в США, - Райнин(11)
Глава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию"(180)
Порошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП(30)
"Я не устаю удивляться терпению народа и фарту власти", - бизнесмен(0)
Порошенко завтра представит в Одессе нового губернатора(92)
Порошенко посетит Одессу и Николаев 12 января, - "Українські новини"(113)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Петро Олексійович а на Житомирщину і Рівненщину без камер і попередження до бурштинокопачів вже з"їздили? Ні, отожбо значить ви брехун...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить