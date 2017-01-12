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Все про:Одесса (5264) Одесская область (1313) Порошенко (10350) админуслуги (8)

 Приеду еще раз, без камер и пиара, - Порошенко поручил обеспечить стабильную работу Одесского центра админуслуг

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить стабильную работу Одесского центра админуслуг.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил в Одессе во время представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова.

"Я еще раз приеду без камер и пиара. И хочу быть уверен, что через несколько месяцев он образцово заработает. Городской и областной совет выделит деньги, и мы увидим что никаких проблем не существует", - сказал Порошенко.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Одессе закрывается центр админуслуг, - Саакашвили. ВИДЕО

Он отметил, что все центры админуслуг работают стабильно, кроме Одесской области.

Как сообщалось ранее, агентство США по вопросам международного развития USAID совместно с правительством Великобритании выделит Украине 19 млн долл. для проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном администрировании и услугах".





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Международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в Украине в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте группы Burisma, это решение - результат "взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group".... куда уж больше пиару?
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порошенко без піара приїде тільки коли його знімуть з посади Президента і конфіскують всі гроші! Ця людина без піару себе не бачить і без піару нічого не робить! Популіст та балабол.
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ПИДР ЛЕКСЕИЧ КАК ТАМ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА ? ДАЕТ НА СНАРЯДЫ КОТОРЫЕ ПО НАШИМ БОЙЦАМ ЛЕТЯТ НА АТО ТАК НАЗЫВАЕМОМ ?
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А об одесской таможне, Пэця ничего не вещал? Как там , вновь, воровские схемы возвернулись? Опять насировская банда возвернулась, после ухода Саакашвили..
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насиров еща та иванющенская нерпа,при чем в налогах тупившая и не один разhttp://hubs.ua/authority/kto-takoj-roman-nasirov-36298.html
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Гидрант отпочковался в Одессе, оно плодит себе подобных вегетативным способом.
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кацапсина,а тебе чо,липецк уже не нужен?так отберем в свое время,чего торопишься,савушкинское?
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Это не пиар друзья на открытии центра,а кто же его закрыл плять,михо не мог


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патаму ша открывали в здании с непонятной собственностью.потому и обходится дорого.
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без камер и пиара только липецкая фабрика работает...
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кстати, да. Ищут даже новых работников для фабрики, только размещают вакансии не на рошеновском сайте, чтобы не портить картину маслом о "неработающей арестованной фабрике", а в локальных объявлениях о работе по липецку.
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Где хочешь, говорит, найду, и горло перережу...(с)
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щоб гарант не робив, але без камер, піара і брехні ніяк не виходить...
Петро Олексійович а на Житомирщину і Рівненщину без камер і попередження до бурштинокопачів вже з"їздили? Ні, отожбо значить ви брехун...
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Хряк шикаладный, ты без пиара не умеешь. А без Брехни и подавно!
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"Приеду еще раз, без камер и пиара"-уже эта заява является пиаром!Вот,мол ,какой Я безпиарный лидер нации!
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гидрант нахлобучивает быдло голосовавшее за него по старой проверенной методике
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От Пороха просто тошнит.Циничная продажная мразь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриеду еще раз, без камер и пиара, - Порошенко поручил обеспечить стабильную работу Одесского центра админуслуг
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