 В феврале действительно планируется визит Порошенко в США, - Райнин

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Администрации Президента Игорь Райнин.
"В феврале Украина будет председательствовать в совете безопасности ООН. И действительно планируется визит в США", - сообщил он.
Отвечая на вопрос относительно раскрученного российской пропагандой тезиса, что "Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию", Райнин заявил: "Инаугурация в США - это своего рода шоу! И, кстати, туда и вы, например, можете купить билеты! Поехать и быть участниками инаугурации. И хвастаться, что вас Трамп пригласил! Это как на футбольный матч сходить. Это же не значит, грубо говоря, что тренер команды пригласил на стадион вас лично".
Говоря о наработках с будущей администрацией президента Трампа, глава АП отметил: "Конечно, будут встречи Президента Украины и Президента США. Это нормальный процесс. Был и телефонный разговор между Президентом Украины и будущим Президентом США Трампом. Причем, буквально там на вторую неделю после выборов. То есть, никаких сейчас критических рисков во взаимоотношениях Украины и США не существует. Это не только я вам сейчас говорю. Это вам скажет и министр Климкин, и посол США в Украине Йованович".
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Лише шоколядний педро чистий, акі сльоза...)))
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Глядиш - і конхвет у вас побільшає...))
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