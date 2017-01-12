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 В феврале действительно планируется визит Порошенко в США, - Райнин

В феврале планируется визит Президента Украины Петра Порошенко в США в связи с началом председательства Украины в Совете безопасности ООН.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Администрации Президента Игорь Райнин.

"В феврале Украина будет председательствовать в совете безопасности ООН. И действительно планируется визит в США", - сообщил он.

Отвечая на вопрос относительно раскрученного российской пропагандой тезиса, что "Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию", Райнин заявил: "Инаугурация в США - это своего рода шоу! И, кстати, туда и вы, например, можете купить билеты! Поехать и быть участниками инаугурации. И хвастаться, что вас Трамп пригласил! Это как на футбольный матч сходить. Это же не значит, грубо говоря, что тренер команды пригласил на стадион вас лично".

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Говоря о наработках с будущей администрацией президента Трампа, глава АП отметил: "Конечно, будут встречи Президента Украины и Президента США. Это нормальный процесс. Был и телефонный разговор между Президентом Украины и будущим Президентом США Трампом. Причем, буквально там на вторую неделю после выборов. То есть, никаких сейчас критических рисков во взаимоотношениях Украины и США не существует. Это не только я вам сейчас говорю. Это вам скажет и министр Климкин, и посол США в Украине Йованович".

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Я так смотрю,что Юлька в доле со всеми.Все знают,только не поймают.
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У всьому винна - Юлька...
Лише шоколядний педро чистий, акі сльоза...)))
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ну - чомуб і ні..., це відповідає стратегічним США по осі кАцапія - Китай...., тому і то неАТО...
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А Хуйла что, не пустили? Ай-ай! Опять Рашку мордой в дерьмо ткнули
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Америкоси - зробіть для України добру справу, залишіть шоколядного собі!
Глядиш - і конхвет у вас побільшає...))
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Пецця едеть очередноую косточку выпрашивать,на лапках попргыает,хвостиком повиляет,по англицки с трибуны пожалуется на Хуйла,авось и бросят чего нить...
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Ну да, ну да. Захотел - занял место согласно купленным билетам.... И все-таки, что-то мне подсказывает, что дело не в билете. А встреча с третьей помощницей десятой секретарши пятого заместителя министра - это ведь тоже "встреча с представителями администрации", разве нет? Вспомните последний парад, который принимал Порошенко - особенно сколько серьезных иностранных политиков там было, и все станет ясно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ феврале действительно планируется визит Порошенко в США, - Райнин
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