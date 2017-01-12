 "Есть заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме. До опознания и судмедэкспертизы говорить об этом рано", - спикер АТО о троих пропавших на Донбассе воинах

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данную минуту ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию я не могу. Потому что до тех пор пока тела не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, до тех пор пока не будет проведено опознание тел, говорить об этом рано", - ответил он на просьбу прокомментировать обнародованную в СМИ информацию о том, что трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков.
"Есть определенные заявления противоположной стороны об обнаружении тел в военной форме. Акцентирую еще раз, пока не будут проведены опознание и судмедэкспертиза, говорить об этом рано", - ответил Мотузяник на вопрос о том, есть ли какая-либо информация о телах погибших украинцев на оккупированной территории в районе сектора "М".
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков. Об этом журналистам рассказал двоюродный брат одного из пропавших воинов.
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Усі поранення нанесені холодною зброєю. Двоє росіян вижили, але в критичному стані.
В ніч на 8 січня невідомі в районі Луганська напали на розквартированих російських військовослужбовців в/ч 88612 "Саратовський навчальний центр бойового застосування ракетних військ і артилерії Сухопутних військ". Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook блогер Алекс Нойт.
"Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются", - написав блогер. Нагадаємо, це не перший випадок, коли невідомі холоднокровно вбивають окупантів, застосовуючи холодну зброю.
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