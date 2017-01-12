EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  345  6
Материалы по теме:
Все про:взятка (3215) Госпогранслужба (2331) граница (2711) коррупция (6540) пограничники (1015)

 В прошлом году уголовные производства открыты по 206 пограничникам, по негативным статьям уволены 905 человек, - Госпогранслужба

В 2016 году из Государственной пограничной службы Украины за злоупотребления уволены 905 человек, к дисциплинарной ответственности привлечены почти 6 тысяч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

"В прошлом году проведено 2,4 тысячи расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 6 тыс. человек, уголовные производства открыты по 206 пограничникам, 45 из которых осуждены, по негативными статьями уволены 905 человек, в т.ч. 31 - с лишением воинского звания", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Офицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба

Также констатируется резкое увеличение случаев отказов пограничников от предложенной неправомерной выгоды в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда. Всего 2016 году задокументировано 1022 случая отказов от взяток (в 2015 году - 275).

В Госпрогранслужбе просят граждан не предлагать средства должностным лицами пограничного ведомства, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать по телефону горячей линии.

Смотрите также: Водитель, везший в оккупированную Горловку 60 тыс. долл., пытался дать взятку пограничному наряду. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новость с паРаши..
....Аха-ха! Сынулька соседа вернулся с Воронежа, работал там в большой фирме. Спрашиваю: Когда обратно? Ответ коротко: -Никогда, РОССИИ ЗВИЗДЕЦ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що там лише адмінпорушення,жодного криміналу, дивно ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позитивні статті - це хабарі? А негативні? Розтрати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
где данные по:
сколько вернули/восстановили? а сколько откупились? а кого велено и не трогать?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ прошлом году уголовные производства открыты по 206 пограничникам, по негативным статьям уволены 905 человек, - Госпогранслужба
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия СБУ СИЗО смерть суд США терроризм Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти