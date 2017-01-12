 В прошлом году уголовные производства открыты по 206 пограничникам, по негативным статьям уволены 905 человек, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
"В прошлом году проведено 2,4 тысячи расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 6 тыс. человек, уголовные производства открыты по 206 пограничникам, 45 из которых осуждены, по негативными статьями уволены 905 человек, в т.ч. 31 - с лишением воинского звания", - говорится в сообщении.
Также констатируется резкое увеличение случаев отказов пограничников от предложенной неправомерной выгоды в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда. Всего 2016 году задокументировано 1022 случая отказов от взяток (в 2015 году - 275).
В Госпрогранслужбе просят граждан не предлагать средства должностным лицами пограничного ведомства, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать по телефону горячей линии.
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....Аха-ха! Сынулька соседа вернулся с Воронежа, работал там в большой фирме. Спрашиваю: Когда обратно? Ответ коротко: -Никогда, РОССИИ ЗВИЗДЕЦ!
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сколько вернули/восстановили? а сколько откупились? а кого велено и не трогать?
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