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 Злоупотребления на 22 миллиона обнаружены на угольном предприятии в Донецкой области, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили многомиллионные убытки, причиненные должностными лицами одного из государственных угольных предприятий Донетчины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время проверки оперативники СБ Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы обнаружили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия.

Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля.

Чиновники закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.

По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более двадцати двух миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

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