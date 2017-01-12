 Злоупотребления на 22 миллиона обнаружены на угольном предприятии в Донецкой области, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Во время проверки оперативники СБ Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы обнаружили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия.
Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля.
Чиновники закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.
По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более двадцати двух миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".
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