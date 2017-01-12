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 Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова

Президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова в качестве нового главы Одесской облгосадминистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.

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Напомним, 7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили публично заявил о своем решении подать в отставку. Среди главных причин одесский губернатор назвал нежелание власти бороться с коррупцией и проводить реформы.

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Президент Петр Порошенко заявил, что решение главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили об отставке и переходе к оппозиционной деятельности может быть осуществлено в демократическом государстве. "Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность в Украине после проигрыша в грузинских выборах ", - отметил Порошенко.

9 ноября глава государства подписал указы об официальном увольнении Саакашвили с должностей главы Одесской ОГА и советника Президента.

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ne дeмоnизируйтe Стeпаnова)))eсли у neго что и ne получится, то вы должnы зnать это Портnов)))
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михо никто саака молча жует галстук в стороне...
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