 Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.
Напомним, 7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили публично заявил о своем решении подать в отставку. Среди главных причин одесский губернатор назвал нежелание власти бороться с коррупцией и проводить реформы.
Президент Петр Порошенко заявил, что решение главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили об отставке и переходе к оппозиционной деятельности может быть осуществлено в демократическом государстве. "Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность в Украине после проигрыша в грузинских выборах ", - отметил Порошенко.
9 ноября глава государства подписал указы об официальном увольнении Саакашвили с должностей главы Одесской ОГА и советника Президента.
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