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 За минувшие сутки погиб один украинский воин, пятеро - ранены, - спикер АТО

Один украинский военнослужащий погиб, 5 ранены в ходе АТО 11 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще пятеро воинов получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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