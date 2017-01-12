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 Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала.

В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.

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Давно пора, на параше нет честных каналов априори, их все закрыть надо.
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Геть, троляко!!! Дождь и Эхо Москвы всего два оппозиционных канала!!!! Навальный тож ках бы оппозиционер, но оккупаци. Крыма не признает и Ходорковский кста тоже. А поэтому враг моего врага - мой друг, ну хотяб на время!!!!
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А вот на подпись чинухи под этим постановлением посмотреть надо, а за одно и в СБУ стукануть!!!!
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правильное решение...на мордоре нет объективных сми!...и практически не осталось адекватных и вменяемых людей...
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это канал медведева по крайней мере он туда часто ходил будучи президентом.
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А почитать - не?
...из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.
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А статью почитать слабо?

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ"

"В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ."
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для тебя особенного))
веьзд с территории РФ ЗАПРЕЩЕН!!!
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Даже три предложения не осилил?

"журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ"

Если и так не дойдет, то я уже не знаю!....
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Российский либерализм заканчивается там , где начинается украинский вопрос.
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Или украинское радиостанция с дивным названием "Русское радио". И эта радиостанция с транслирует с территории Украины на оккупированные территории и каждый раз подчеркивает, что это "Русское радио" и слушайте нас, слушайте "Русское радио". Нельзя ли ее переименовать, например в "Украинское радио".
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а в чём проблема?

вот если бы они были "Российским радио", тогда да
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ООтключить интернет газету брехуху СТРАНА.юа
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Параша - страна вор и абсолютное большинство её обитателей являются обыкновенными ублюдками: они поддерживают воровство, убийства их орками на чужих территориях, тотальную брехню как "плешивого" так и сми и остальной кацапской сволочи, обратите внимание, у них в фильмах уже считается нормой платить "мусорам", бандюкам и т.д. Страна "опущенных" рабов вырастила редких уродов и не стоит удивляться проявлениям их очередного уродства.
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РБК‏@ru_rbc

Грузовой корабль «Прогресс» упал в Туве из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя http://www.rbc.ru/technology_and_media/11/01/2017/587655479a7947468bfa5c22 …

Едреная Россия ‏@EdrenaRussia 18 ч18 часов назад
у...бался в небесную твердь
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В Мордоре нет Дождя. Там идет исключительно Срач.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"
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