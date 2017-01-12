 Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.
По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала.
В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.
Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.
Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
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...из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.
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"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ"
"В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ."
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веьзд с территории РФ ЗАПРЕЩЕН!!!
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"журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ"
Если и так не дойдет, то я уже не знаю!....
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вот если бы они были "Российским радио", тогда да
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Едреная Россия @EdrenaRussia 18 ч18 часов назад
у...бался в небесную твердь
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