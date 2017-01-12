 Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, - полиция

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Николай Самарчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Предварительно установлено, что памятник был поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - сообщил Николай Самарчук.
Напомним, 10 января, в Бродовское отделения полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются, проводятся экспертизы.
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А теперь оружия навалом, лень кувалдой махать.
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