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 Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, - полиция

Памятник погибшим полякам, жителям села Гута Пеняцкая, был поврежден в результате взрыва.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Николай Самарчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что памятник был поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - сообщил Николай Самарчук.

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Напомним, 10 января, в Бродовское отделения полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, проводятся экспертизы.

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Российское консульство очень полезное в таких вопросах.
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в смысле - закладывать туда разные количества разных ВВ, и по оценке разрушений экспериментально понять, чем именно памятник взрывали?
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что то я не припомню что б раньше в Украине, вандалы пользовались взрывчаткой.
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Обычно долбили кувалдами.

А теперь оружия навалом, лень кувалдой махать.
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Да не может быть! Это же надо, как "оперативно" установили, что памятник взорвали "неустановленным взрывным устройством", а не уничтожили как - то по другому. Например, "лазерной пушкой"... Хотя, что там "устанавливать", - тротил или тринитротолуол грамм 200... На большее у кацапов ума не хватит! Полковник, ты уже должен докладывать людям, что "вандалы - террористы" задержаны и дают показания, а не "пургу нести"! Или кроме как "трясти на бабки" подчиненных и бизнесменов больше ни на что не способен?! Хотя, что это я так "распереживался": какие "паны", такие и "пахолки"...
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Против нас ведется война, системно, по плану - насрать там, ставить палки в колеса здесь, давить экономически, поссорить с соседями, оболгать, устроить войну. Нужно объявлять военное положение, чтобы рашистов могли мочить спокойно, мы ни на кого не нападали.
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Спасибо Педре, что у нас вражеские ДРГ свободно пересекают линию фронта и похищают и убиваютдесятки наших людей. Трое военных, которые ранее пропали с *контролируемой* Украиной территории оказались убитыми на территории врага.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПамятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, - полиция
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