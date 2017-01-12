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 Ремонт тепломагистрали на Троещине: некоторым жителям района до вечера отключили отопление. Список улиц

В четверг, 12 января, с 11:00 жителям на нескольких улицах Троещины отключили отопление в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

"Специалисты ПАО "Киевэнерго" в течение дня оперативно ликвидируют аварийное повреждение участка магистрального трубопровода в Деснянском районе столицы. Повреждения на трассе, которая была построена в 1981 году, возникло во время низких температур. Однако для того, чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, сотрудники Компании поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты Киевэнерго в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на время проведения ремонта, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов по проспекту Маяковского, ул. М.Цветаевой, Сабурова, Радунской, Пуховской, Николаева, Милославской, Лаврухина, Каштановой, Закревского, Электротехнической, Т.Драйзера, Данькевича, Градинской, Ст. Беретти, О. де Бальзака, а также на бульварах В.Высоцкого, Л.Быкова и Выгуровском.

"Уже сегодня вечером теплоснабжение Троещины будет восстановлено", - добавили в компании.
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А за Теремки чого мовчите? Зараз уже все є-а 7...9 не було.
Те блядське ахметівське "Київєнерго" перерило весь район-і щотижня тільки додається нових паруючих ям.
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Тілбкі Кобилі не вимикайте,нето захворає болєзная ))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРемонт тепломагистрали на Троещине: некоторым жителям района до вечера отключили отопление. Список улиц
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