 Комитет Европарламента единогласно поддержал безвизовый режим для Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В информации отмечается: "Перед тем, как безвизовый режим начнет действовать, должно произойти окончательное одобрение и перевод механизма приостановления действия "безвиза" в Европейском парламенте и странах ЕС.
Дипломаты ЕС сообщили Радио Свобода, что это может произойти в марте, и что граждане Грузии могут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая.
Механизм приостановки "безвиза" позволяет прекращать на девять месяцев свободные передвижения Шенгенским пространством иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений "безвизом" той или иной третьей страной среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.
Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм приостановления "безвиза" заработает.
В то же время дипломаты ожидают, что и переговоры и дальнейшее голосование пройдут оперативно, и Украина сможет получить "безвиз" примерно через месяц после Грузии.
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в Европе не хотят видеть таких нищих жлобов, как вы, например
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Походу Саакашвили столько пересажал мразоты что даже не смотря на вату во главе назад откатить реформы не могут. А Украина?
Рейтинг Ведения бизнеса Всемирного Банка Украина №80 Грузия №16, а теперь внимание Россия №40, как можно говорить о победе, если на системном уровне, основе основ эффективности Рашка нас опережает с огромным отрывом?!
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