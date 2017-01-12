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Все про:Грузия (3282) Европарламент (1197) безвизовый режим (944)

 Комитет Европарламента единогласно поддержал безвизовый режим для Грузии

Комитет гражданских свобод Европейского парламента единогласно поддержал визовую либерализацию для Грузии. Голосование 12 января открывает путь для финального голосования в парламенте уже в феврале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В информации отмечается: "Перед тем, как безвизовый режим начнет действовать, должно произойти окончательное одобрение и перевод механизма приостановления действия "безвиза" в Европейском парламенте и странах ЕС.

Дипломаты ЕС сообщили Радио Свобода, что это может произойти в марте, и что граждане Грузии могут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая.

Механизм приостановки "безвиза" позволяет прекращать на девять месяцев свободные передвижения Шенгенским пространством иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений "безвизом" той или иной третьей страной среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.

Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм приостановления "безвиза" заработает.

В то же время дипломаты ожидают, что и переговоры и дальнейшее голосование пройдут оперативно, и Украина сможет получить "безвиз" примерно через месяц после Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню, - журналист Йозвяк
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Ключевая фраза: "должно произойти окончательное одобрение и перевод механизма приостановления действия "безвиза" в Европейском парламенте и странах ЕС" - видимо, это означает, что все страны ЕС должны окончательно одобрить применение этого механизма , а значит, опять бюрократия на пару лет с сомневающимися кошёлками в виде нидергландов
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шоколадники, так что сделал Саакашвили для Грузии?
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Я хоть и юлькофан, но скажу: очень много. Он начал те реформы, которые Грузию вывели из совковой жопы. Не трепался о реформах, как наши казнокрады, а реально проводил их.
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Долг сделал на всю оставшую жизнь выше его небоскребов..в Батуме..
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Вітаю Грузію , ще маленький крок до цивілізації та від мордору .
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все поздравления грузии и грузинскому народу !
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А українськім корумпованим деклярантам -жолупу ))))
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вы удивитесь, но "украинские корумпированные декларанты" - ездят в Европу безпрепятнственно!
в Европе не хотят видеть таких нищих жлобов, как вы, например
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Порошенко со своей семьей рулит в Украине. Только грабят и набивают карманы баблом. А Саакашвили, он плохой, он гастролер.
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А що михо никто саака не пляще, .....или оно не при бобах, галстук молча жует..
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Механизм приостановки, Механизм приостановки,Механизм приостановки но подождите, Грузии всё-таки дали либерализацию, а нам?
Походу Саакашвили столько пересажал мразоты что даже не смотря на вату во главе назад откатить реформы не могут. А Украина?
Рейтинг Ведения бизнеса Всемирного Банка Украина №80 Грузия №16, а теперь внимание Россия №40, как можно говорить о победе, если на системном уровне, основе основ эффективности Рашка нас опережает с огромным отрывом?!
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Интересно , а почему за украинцев так усираются паРашисты..
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Поезд в Перемышле (Польша) ходит под нагрузкой в 100%%. Все работает..
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це, якщо я не помиляюсь, Грузія з 2008-го року тільки отримала/отримує безвіз з ЄС? Ну то, і нам світить не раніше ніж у 2020-22-му році.. Це не швидка процедура.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет Европарламента единогласно поддержал безвизовый режим для Грузии
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