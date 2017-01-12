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Все про:Житомирські ласощі (51) Пашинский (465) Портнов (346) Иванов Сергей (журн.) (29)

 Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

Бывший первый заместитель главы администрации экс-президента Януковича Портнов предоставил своих адвокатов и даже охрану участнику инцидента с Пашинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Иванов.

"(...)Нужно понять, кто на самом деле оппонирует Пашинскому. Разумеется, это не гражданин Химикус и не дама его сердца. Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы администрации экс-президента Януковича и один из авторов законов от 16.01.2014. По данным СМИ, Портнов является сотрудником корпорации "Газпром", главного спонсора российской агрессии, и я передаю пламенный привет его репостерам и лайкателям с патриотическими аватарками. Именно Портнов предоставил своих адвокатов и даже охрану Химикусу. Для чего это ему это нужно?

Все очень просто и сложно одновременно. Не секрет, что Портнов и Пашинский - давние враги. Объектом их вражды является фабрика "Житомирські ласощі", которую Портнов и его команда технично рейдернули в 2010-м. О том, как осуществлялся рейд, а также о том, как к Портнову в результате целой серии махинаций прилипли 20 миллинов долларов вы можете прочесть здесь.

В 2015-м Пашинский "помог" Портнову и его партнеру, гражданину РФ и США Игорю Бойко, избавиться от "ЖЛ", после чего война между ними вышла на новый виток. Все-таки "ЖЛ" - это предприятие, приносящее пусть не баснословную, но стабильную прибыль, которая позволяет Портнову удаленно финансировать ряд проектов в Украине, а Бойко - вносить посильную лепту в партийные кошельки реформаторов всех сортов и расцветок", - пишет журналист.

По его словам, помимо "Житомирських ласощів" есть еще однин камень преткновения, а именно - пост главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, занимаемый Пашинским. Как пишет Иванов, "кремлевские "друзья" Украины давно хотят поменять руководство комитета на более толерантное к РФ и ее донбасским выкидышам. И запредельная активность прокремлевских СМИ - "Интера", "Вестей", "Страны", "НьюсВан", всевозможных ЛОМов наподобие Монтян и Шария в контексте происшествия - лучшее тому доказательство".

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"Я уже не говорю о ресурсах помельче - таких, как финансируемый Бойко UA1, который 5 из 10 новостей посвящает данной теме. Агрессивные публикации на "Обозревателе", принадлежащем Бродскому, тоже вполне объяснимы, так как в свое время именно Турчинов и Пашинский проводили Бродского из БЮТ. Всезнающие парламентские долгожители говорят, что причиной этих проводов стали 30 миллионов долларов, чудесно испарившиеся в руках Михаила Юрьевича, который тогда был штатным партийным решалой.

Далее. Важно не забывать законопроект о спецконфискации, который лоббирует лично Пашинский. В начальной редакции этого законопроекта фамилия Портнова значилась одной из первых, однако затем началась процедура торгов, правок, переписывания норм и тихого саботажа закона, направленного на конфискацию активов Януковича и его людей. Таким образом, дискредитируя Пашинского, заставляя его обороняться, Портнов убивает сразу несколько зайцев, и спецконфискацию в том числе, а это выгодно всей украинской диаспоре Барвихи, уши которой торчат даже из мелочей", - написал Иванов.

В качестве примера журналист приводит сайт UA1, который разместил новость с заголовком "Українці вимагають зняти недоторканність з Пашинського та Геращенка". К новости приложили линк на текст соответствующей петиции.

"Автором петиции, которого сайт Бойко отождествил со всеми украинцами, является некто Бабюк Дмитрий Сергеевич, рулящий общественной организацией "Час змін" (г.Черновцы). Прилагаю ссылки на страницы организации в соцсетях: ok.ru/chaszm и vk.com/chaszm - может проникнетесь. Сам Бабюк является членом партии "Оппозиционный блок", и в 2015 году в баллотировался от этой политической силы на территориальном избирательном округе №27(...)", - написал Иванов.

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а послал в лeс мужика с бутылкой сам xутиn...И сказал троneтe Паршивского nападу...
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ты видлел лицо этого интеллектуала? там восемь классов и ПТУ. он явно говорил по написанному.
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Так вы тут тоже строчите по писанному.Чего хотите?Парню прострелили ногу,уложили в больницу на неопределенное время,впереди куча операций,реабилитация,а он еще и хвост должен поджать.И кого защищаете?Пашинского?Не смешите.Он в любого выстрелит,и скажет,что защищался.
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он напал первым и получил то что заслужил. а то что он был пьян - еще хуже
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Ой,я тебя умоляю.Это как полицейские:один всех перестрелял,а потом самоуничтожился.
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химикус сам сказал что ударил первым когда увидел пашинского
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я не защищаю позицию. если бы это был не пашинский а ты - тогда что?
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не защищаю пашинского, я защищаю позицию, ситуацию
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И ничего.Я не пью до такой степени.Пашинский и трезвый не ангел,а по пьяне совсем страх потерял.И потом,большой вопрос,откуда он стрелял.Если получил такой сильный удар бутылкой,то должен вырубиться,а не найти силы достать пистолет и выстрелить,тем более,что пьян.А тут у него на башке и царапины нету.
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пашинский был трезв. пьяным был химикус

все мне надоело. вы непробиваемы. я вам про одно а вы как идиоты заладили "пашински". да шоб он упал и не поднялся тот пашинский. мне насрать на него. я про ситуацию пишу.
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Откуда такая уверенность,что он трезвый был?Откуда.А вот за вторую часть поста чуть в друзья тебя не зачислил.
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потому что вчера по ванньюс пол дня обсуждали этот случай и показывали и химикуса и пашинского и прокурора и место где это произошло. и эксперты говорили на эту тему. это была тема дня до прессухи трампа

все хватит
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Возможно им в кайф, если из-за этой ситуации Пашинский станет сотрудничать с Портновым!
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Портнов, сука продажная, ты думаешь мы все забыли кто составлял заявы в суд о фальсификации выборов 2010 г. и как они оказались (почему-то) неправильно составленными?
И как ты, иуда, сразу же оказался в команде Яхуйловича ?
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Портнов посадил аккумулятор в бусе, дал Химикусу бутылку и приказал караулить плешивого, а потом спровоцировал его на применение оружия. Сам факт события уже уходит на задний план. Скоро для отмазки Пашинского будут версии о инопланетянах, рептилоидах и инфернальных сущностях.
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Гы! Два сапога пара!
Хотя "ушей" в этой истории торчит много ....... как с одной, так и с другой стороны.
И к процветанию Украины обе стороны не имеют ни малейшего отношения. Так, обычные гнойники!
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Причем тут Портнов....Москва...и Шатун.....пусть сучка-пашинский ответит по-ЗАКОНУ!!!
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Как можно напасть первым на водителя, проезжающей машины ? Ну вы ребята отжигаете.
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Конечно, проще гавкать на портнова в москве и не иметь никаких претензий к Вилкулу, Бойко, Шуфричу, Левочкину, Медведчуку в Киеве. Между ними есть какая-то разница?
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"Теперь нужно понять, кто на самом деле оппонирует Пашинскому." (с) - что это принципиально меняет? Пашинскому оппонирует Портнов, а "Торнадо" - сепары... Но почему-то журналиста Иванова этот момент не волнует. Закон один для всех... или всё же нет?
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Конечно смешно, когда у гусара ментик всё время на фаберже сползает.
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О как вывернули....не пашинский психопат беспредельщик,а портнов.....да сЫрожа?
ВСЕ знают,ЧТО из себя представляет портнов и ЗАЧЕМ он использует эту тему!!!!!!
Но замес в том,что таким как депутан-психопат пашинский не дают право и возможности безнаказанно расстреливать таких как беззащитный раб Химикус.
Вас всех цепных псов бесит,что прийдется снимать деп. неприкосновенность и замять нет возможности,поэтому вы и набросились кублом на невиновного.
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Превышение самообороны квалифицируется органами следствия и дознания в случаях, когда нападавшему или посягающему был причинен вред больший, нежели это было необходимо для предотвращения правонарушения.
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Как можно дискредитировать пашинского,если на нем клейма негде ставить)))клоуны.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ПРЕВЫШЕНИЕМ САМООБОРОНЫ?..........
Да, является в том случае, если преступник был один и не вооружен.
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Да и вообще, Пашинский герой майдана и защитник Украины,а не рейдер и вор.
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А Химикус даже не преступник.......максимум мелкий хулиган...и то если докажут, что он сучку-пашинскую обматерил
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А главным бенефициаром статьи Сирожи Иванова является Пашинский
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Сейчас заплачу, бедный пашинский, сколько на него всего навалилось со всех сторон! Но он,все равно, не перестанет быть гнидой и последней мразью.
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Улыбнуло. Пашинский героично расстрелял агента кремля и пособника рыгов, браво! Быдло надо расстреливать на месте! Зашёл депутат на базар или в метро, маршрутку, поликлинику и давай стрелять по быдлу! на дорогах надо депутатам место уступать и ездить желательно по обочине или оврагам об им хреново видно из мерсов, в мерсах фары ни к черту.... Боже мой, какая мразота и гадость все эти шестерки и жополизы
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посадить ...может и не посадят....но условно могут впаять
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Не в этом дело.Вопрос стоит в законности применения оружия Пашинским.И очень тяжело Пашинскому,который имеет ,на мой взгляд,не меньше сильных покровителей,чем Химикус.И портнов просто уровнял ,хотя и не полностю возможности сторон процеса.С одной стороны портнов,с другой нф.
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Пауки в банке...Ну и пусть друг друга жрут-чем меньше этих упырей ,тем легче дышится.
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Кілька думок з приводу:

1. Пашинський, на мою думку, перевищив межі необхідної оборони. Але питання в іншому: у нас такий закон, що посадили колись навіть жінку, яка захищаючись виколола гвалтівнику око ручкою. Пашинського, звичайно, не посадять. Але законодавство про самооборону треба міняти у будь-якому випадку.

2. Портнов, звичайно, може скористатися з цього епізоду для помсти Пашинському. Інакше чому б це йому заявляти про оплату адвокатів Хімікуса?? Автор законів 16 січня - ну ніяк не благодійник.

3. Як на мене, недоговорюють чи говорять неправду в цій ситуації обоє. Уже відомо, що Пашинський не стріляв лежачи, тепер лишилося вияснити, як той Хімікус (як він каже) після пострілу в упор спромігся його ударити пляшкою. Ну і як він штовхав машину, тримаючи в одній руці телефон, в іншій - пляшку.

4. Пашинський звичайно поступив дуже підло, але мені неподобається, що з Хімікуса роблять жертву режиму. Не треба ставити цього гопніка в один ряд із волонтерами, добровольцями і активістами, на яких наїжджає влада. В кінці кінців, що це за мужик, який свою першу жінку побив??? Тому мені його не жалко, хоча при цьому я проти Пашинського.
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жопоблок - это наше фсе... именно товарищей из жопоблока радостно поддерживают наши граждане на всевозможных выборах в разные органы, потому что костяк жопоблока составляют необыкновенно щедрые на гречку и прочие ништяки молодцы, которые прекрасно знают кого и почем у нас в стране можно покупать...
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Абсолютно согласна. Когда я поняла, кто валит компромат на Пашинского, я смогла определиться со своим отношением к этому политику, которой до сих пор было как минимум неоднозначное.
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СТАТЕЙКА О ДВУХ БАНДИТАХ НО ОДИН УЖЕ ДРАПАНУЛ В ПЕДЕРАЦИЮ А ВТОРОЙ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТ ГРАБИТЬ ! ТАК ВОТ ЗА СЧЕТ АДВОКАТОВ ПОРТНОВА И НЕ СМОГУТ ЗАМЯТЬ ЭТО ДЕЛО!
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скандал не потому что там какой то порной или швея.СКАНДАЛ В ТОМ ЧТО НАША ОЧЕРЕДНАЯ ГНИЛАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ т.е. это такие же зеки только цвет обертки другой
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист
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