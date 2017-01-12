 Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Иванов.
"(...)Нужно понять, кто на самом деле оппонирует Пашинскому. Разумеется, это не гражданин Химикус и не дама его сердца. Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы администрации экс-президента Януковича и один из авторов законов от 16.01.2014. По данным СМИ, Портнов является сотрудником корпорации "Газпром", главного спонсора российской агрессии, и я передаю пламенный привет его репостерам и лайкателям с патриотическими аватарками. Именно Портнов предоставил своих адвокатов и даже охрану Химикусу. Для чего это ему это нужно?
Все очень просто и сложно одновременно. Не секрет, что Портнов и Пашинский - давние враги. Объектом их вражды является фабрика "Житомирські ласощі", которую Портнов и его команда технично рейдернули в 2010-м. О том, как осуществлялся рейд, а также о том, как к Портнову в результате целой серии махинаций прилипли 20 миллинов долларов вы можете прочесть здесь.
В 2015-м Пашинский "помог" Портнову и его партнеру, гражданину РФ и США Игорю Бойко, избавиться от "ЖЛ", после чего война между ними вышла на новый виток. Все-таки "ЖЛ" - это предприятие, приносящее пусть не баснословную, но стабильную прибыль, которая позволяет Портнову удаленно финансировать ряд проектов в Украине, а Бойко - вносить посильную лепту в партийные кошельки реформаторов всех сортов и расцветок", - пишет журналист.
По его словам, помимо "Житомирських ласощів" есть еще однин камень преткновения, а именно - пост главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, занимаемый Пашинским. Как пишет Иванов, "кремлевские "друзья" Украины давно хотят поменять руководство комитета на более толерантное к РФ и ее донбасским выкидышам. И запредельная активность прокремлевских СМИ - "Интера", "Вестей", "Страны", "НьюсВан", всевозможных ЛОМов наподобие Монтян и Шария в контексте происшествия - лучшее тому доказательство".
"Я уже не говорю о ресурсах помельче - таких, как финансируемый Бойко UA1, который 5 из 10 новостей посвящает данной теме. Агрессивные публикации на "Обозревателе", принадлежащем Бродскому, тоже вполне объяснимы, так как в свое время именно Турчинов и Пашинский проводили Бродского из БЮТ. Всезнающие парламентские долгожители говорят, что причиной этих проводов стали 30 миллионов долларов, чудесно испарившиеся в руках Михаила Юрьевича, который тогда был штатным партийным решалой.
Далее. Важно не забывать законопроект о спецконфискации, который лоббирует лично Пашинский. В начальной редакции этого законопроекта фамилия Портнова значилась одной из первых, однако затем началась процедура торгов, правок, переписывания норм и тихого саботажа закона, направленного на конфискацию активов Януковича и его людей. Таким образом, дискредитируя Пашинского, заставляя его обороняться, Портнов убивает сразу несколько зайцев, и спецконфискацию в том числе, а это выгодно всей украинской диаспоре Барвихи, уши которой торчат даже из мелочей", - написал Иванов.
В качестве примера журналист приводит сайт UA1, который разместил новость с заголовком "Українці вимагають зняти недоторканність з Пашинського та Геращенка". К новости приложили линк на текст соответствующей петиции.
"Автором петиции, которого сайт Бойко отождествил со всеми украинцами, является некто Бабюк Дмитрий Сергеевич, рулящий общественной организацией "Час змін" (г.Черновцы). Прилагаю ссылки на страницы организации в соцсетях: ok.ru/chaszm и vk.com/chaszm - может проникнетесь. Сам Бабюк является членом партии "Оппозиционный блок", и в 2015 году в баллотировался от этой политической силы на территориальном избирательном округе №27(...)", - написал Иванов.
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все мне надоело. вы непробиваемы. я вам про одно а вы как идиоты заладили "пашински". да шоб он упал и не поднялся тот пашинский. мне насрать на него. я про ситуацию пишу.
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все хватит
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И как ты, иуда, сразу же оказался в команде Яхуйловича ?
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Хотя "ушей" в этой истории торчит много ....... как с одной, так и с другой стороны.
И к процветанию Украины обе стороны не имеют ни малейшего отношения. Так, обычные гнойники!
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ВСЕ знают,ЧТО из себя представляет портнов и ЗАЧЕМ он использует эту тему!!!!!!
Но замес в том,что таким как депутан-психопат пашинский не дают право и возможности безнаказанно расстреливать таких как беззащитный раб Химикус.
Вас всех цепных псов бесит,что прийдется снимать деп. неприкосновенность и замять нет возможности,поэтому вы и набросились кублом на невиновного.
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Да, является в том случае, если преступник был один и не вооружен.
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1. Пашинський, на мою думку, перевищив межі необхідної оборони. Але питання в іншому: у нас такий закон, що посадили колись навіть жінку, яка захищаючись виколола гвалтівнику око ручкою. Пашинського, звичайно, не посадять. Але законодавство про самооборону треба міняти у будь-якому випадку.
2. Портнов, звичайно, може скористатися з цього епізоду для помсти Пашинському. Інакше чому б це йому заявляти про оплату адвокатів Хімікуса?? Автор законів 16 січня - ну ніяк не благодійник.
3. Як на мене, недоговорюють чи говорять неправду в цій ситуації обоє. Уже відомо, що Пашинський не стріляв лежачи, тепер лишилося вияснити, як той Хімікус (як він каже) після пострілу в упор спромігся його ударити пляшкою. Ну і як він штовхав машину, тримаючи в одній руці телефон, в іншій - пляшку.
4. Пашинський звичайно поступив дуже підло, але мені неподобається, що з Хімікуса роблять жертву режиму. Не треба ставити цього гопніка в один ряд із волонтерами, добровольцями і активістами, на яких наїжджає влада. В кінці кінців, що це за мужик, який свою першу жінку побив??? Тому мені його не жалко, хоча при цьому я проти Пашинського.
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