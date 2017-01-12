 Райнин о статье Пинчука: Порошенко как минимум удивился. Но, давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Администрации Президента Игорь Райнин, отвечая на вопрос, была ли статья Пинчука сюрпризом для Порошенко.
"Я думаю, он как минимум удивился", - заявил Райнин, добавив, что факт появления этой статьи, коротко обсуждал с Президентом.
По словам Райнина реакция Порошенко на статью Пинчука, полностью изложена в ответном материале заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.
"Мнение Пинчука - это его личное мнение. И как гражданин Украины он имеет право на такое мнение. Что касается позиции Президента, то она четко была обозначена в новогоднем поздравлении украинского народа - и Европа, и НАТО. Безусловно, Президент не разделяет позицию Пинчука. От себя как гражданина Украины добавлю: я категорически не согласен с его высказываниями в этой статье", - отметил глава АП, уточнив, что не согласен со всеми ключевыми позициями статьи - по Крыму, НАТО, Евросоюзу и выборам на Донбассе.
Порошенко, по словам Райнина с олигархом по этому поводу не общался.
"Президент по этому поводу с г-ном Пинчуком не общался. И давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов. Безусловно, позиция человека, который имеет ресурс в виде СМИ, финансовых активов - является более заметной, на нее и журналисты обращают больше внимания. С другой стороны, давайте все же не преувеличивать; человек сказал, как он думает. Для меня лично то, что он так думает, было сюрпризом...", - заявил глава АП.
Он также отметил, что политикам и обществу нужно переводить свое общение в плоскость открытости и искренности.
"В стране очень много всего фальшивого. Это если откровенно. И это мешает. Если мы сейчас говорим о тезисах Пинчука, связанных с российской стороной, с военным конфликтом, то давайте скажем так: на сегодня у нашей страны два основных врага: внутренний популизм и внешний агрессор. Причем я бы не выделял, кто более опасен. Они делят эту позицию. При этом популизм внутренний создаем мы сами. Мы все - как общество", - сказал Райнин.
Подробнее читайте: ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"
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Мразь уже вообще не париться, почти прямым текстом потешается с лохтората.
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"нужно не демонизировать...," А декорытизировать (отлучать от корыта)
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Крым е-мое
Им есть чем гордитьССся!
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Не надо делать из чертей ангелов!
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Грузовой корабль «Прогресс» упал в Туве из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя http://www.rbc.ru/technology_and_media/11/01/2017/587655479a7947468bfa5c22 …
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у...бался в небесную твердь
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И как гражданин Украины он НЕ имеет право на такое мнение. Что касается позиции Президента, то слова удалены модератором....
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