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Все про:Пинчук (188) Порошенко (10343) Россия (64632) скандал (4930) Райнин (55)

 Райнин о статье Пинчука: Порошенко как минимум удивился. Но, давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов

Президент Украины Петр Порошенко был удивлен статьей Виктора Пинчука, опубликованной в "Уолл-Стрит Джорнал", но лично с олигархом по этому поводу не общался.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ глава Администрации Президента Игорь Райнин, отвечая на вопрос, была ли статья Пинчука сюрпризом для Порошенко.

"Я думаю, он как минимум удивился", - заявил Райнин, добавив, что факт появления этой статьи, коротко обсуждал с Президентом.

По словам Райнина реакция Порошенко на статью Пинчука, полностью изложена в ответном материале заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.

"Мнение Пинчука - это его личное мнение. И как гражданин Украины он имеет право на такое мнение. Что касается позиции Президента, то она четко была обозначена в новогоднем поздравлении украинского народа - и Европа, и НАТО. Безусловно, Президент не разделяет позицию Пинчука. От себя как гражданина Украины добавлю: я категорически не согласен с его высказываниями в этой статье", - отметил глава АП, уточнив, что не согласен со всеми ключевыми позициями статьи - по Крыму, НАТО, Евросоюзу и выборам на Донбассе.

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Порошенко, по словам Райнина с олигархом по этому поводу не общался.

"Президент по этому поводу с г-ном Пинчуком не общался. И давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов. Безусловно, позиция человека, который имеет ресурс в виде СМИ, финансовых активов - является более заметной, на нее и журналисты обращают больше внимания. С другой стороны, давайте все же не преувеличивать; человек сказал, как он думает. Для меня лично то, что он так думает, было сюрпризом...", - заявил глава АП.

Смотрите также: "Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО

Он также отметил, что политикам и обществу нужно переводить свое общение в плоскость открытости и искренности.

"В стране очень много всего фальшивого. Это если откровенно. И это мешает. Если мы сейчас говорим о тезисах Пинчука, связанных с российской стороной, с военным конфликтом, то давайте скажем так: на сегодня у нашей страны два основных врага: внутренний популизм и внешний агрессор. Причем я бы не выделял, кто более опасен. Они делят эту позицию. При этом популизм внутренний создаем мы сами. Мы все - как общество", - сказал Райнин.

Подробнее читайте: ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"
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президент такого же мнения как и пинчук - но просто немного удивился
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Чему это он удивился? Тому, что он уже 2 года держит этот курс, а "спiльнота" возмутилась так от статьи Пинчука?
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Ne дeмоnизируйте олигархов ясно вам??? Революция достоиnства олигарxов!!!
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У а общество имеет право на свое мнение по Пинчукам.
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таки еврейская оккупационная админстрация Украины считает всех украинцев дебилами, не понимающими, что Райнин, Вальцман, Пинчук, Турчинов, Гройсман, всякие фельдманы - жвании-червоненки - это звенья одной цепи, и в этой цепи и "путины"-Шоломовы, и "медведевы"-Мендели, и Байден, и Ротшильды, и потомки евреев, захвативших власть в престарелой империи в 1917 году и убившие ради наживы десятки миллионов людей, воюют за сохранение контроля над территориями бывшей империи. И будут воевать до последнего умного украинца и тупого кацапа. Если мы их раньше не сковырнем, конечно.
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Да, ладно, удивился он, сам же и состряпал письмецо, а пинчук выгребает теперь. Это был пробный камень, чтоб посмотреть реакцию страны, любит кондитер загребать жар чужими руками...
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Не знаю кто там ту статью стряпал, но это точно пробный камень.
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За такое мнение в нашей стране можно и нужно кого то садить в места не столь отдаленные, это чистой воды сепаратизм еще в стране с войной! Трусливое кодло, которое не заслуживает уважения даже с этой стороны!
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Пинчук написал открытым текстом,что хотел бы продать Украину,просит путина тоько цену назначить.
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Отличное окончание интервью - в создании угрозы равноценной хуйлу и орде виновато украинское общество. Ахуенчик.
Мразь уже вообще не париться, почти прямым текстом потешается с лохтората.
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Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков- вот вам и результат что боевики свободно передвигаются через линию фронта. Скажите спасибо Педре, что не ввела военное положение на дамбасе, в результате линия фронта вообще не контролируется нашими войсками.
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Какой президент, такая и администрация, какая администрация, такой и глава этой конторы Райнин. И Мураева с Рабиновичем уже сегодня защищал, и Пинчук тоже классный мужик.... Это точно Украина после Майдана???
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В Україні є тілько один олігарх, котрого потібно демонізувати - Коломойський.. Всі інші : Пінчук, Ахметов, Колєсніков, Шуфрич, Суркіс, Фірташ- ангели з білими пухнастими крильцями..
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дополню его мысль:
"нужно не демонизировать...," А декорытизировать (отлучать от корыта)
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Не демонизировать? Он только сказал, ок, а Ахметов и Колесников ДЕЛАЛИ и это привело к 10000 убитыми. Как к стати гудок поживает?
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Ответ Райнмину ( какой поп, такой и приход - все твари!) - закрой хлебало !
Не надо делать из чертей ангелов!
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Мнение Пинчука - это его личное мнение поопутинского агента!. ,
И как гражданин Украины он НЕ имеет право на такое мнение. Что касается позиции Президента, то слова удалены модератором....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРайнин о статье Пинчука: Порошенко как минимум удивился. Но, давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов
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