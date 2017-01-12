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 Минюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"

Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов отрицает бездействие охраны Лукьяновского следственном изоляторе (СИЗО) в Киеве во время конфликта с заключенными.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Говорить, что кто-то закрылся там, сидел испуганный - это не соответствует действительности и течению событий", - сказал Чернышов.

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Он подчеркнул, что именно охрана доставила нанесшего себе телесные повреждения заключенного в медицинское учреждение.

11 января один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо. "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО. По данным нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука, ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись.

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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Торнадо бандиты опустили... А их поклонники брехней весь твиттер засрали, призывали прийти к лукьянке..
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Значит никто не закрылся, они отважно сидели при открытых дверях в своем помещении.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"
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