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 С наступлением морозов 40 человек умерли в результате обморожения, - Минздрав

40 человек умерли в результате обморожения по состоянию на 12 января 2017 года.

Об этом на брифинге сообщила глава управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при Министерстве здравоохранения Татьяна Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно информации Минздрава, по состоянию на утро четверга 869 человек обратились за помощью вследствие получения обморожений, из них госпитализированы 753 человека.

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По состоянию на 12 января в Украине зарегистрировано 40 летальных случаев, связанных с обморожением. Из этих 40 случаев в медучреждениях умерли 3 человека, на улице - 27 и в собственных домах - 10.

Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ривненской, Львовской и Николаевской областях. В большинстве случаев обморожение наступает по причине употребления алкоголя и последующего замерзания.

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В каждом обласном центре,как минимум должны быть стационарные пункты для бездомных,пока украинцы смотрят ,как погибают люди рядом с ними,они не готовы жить в Европе,там человеческая жизнь бесценная.
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Так є пункти обігріву при ЖЕКах (принаймні в Києві),у Рівному автобуси курсували спеціальні. Але не дуже багато людей цим скористалася.

Ну і ще... У Києві є кілька притулків, але вони переважно пустують з однієї простої причини - там заборонено алкоголь, що не влаштовує більшість бомжів.
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