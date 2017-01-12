 С наступлением морозов 40 человек умерли в результате обморожения, - Минздрав

Об этом на брифинге сообщила глава управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при Министерстве здравоохранения Татьяна Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно информации Минздрава, по состоянию на утро четверга 869 человек обратились за помощью вследствие получения обморожений, из них госпитализированы 753 человека.
По состоянию на 12 января в Украине зарегистрировано 40 летальных случаев, связанных с обморожением. Из этих 40 случаев в медучреждениях умерли 3 человека, на улице - 27 и в собственных домах - 10.
Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ривненской, Львовской и Николаевской областях. В большинстве случаев обморожение наступает по причине употребления алкоголя и последующего замерзания.
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Ну і ще... У Києві є кілька притулків, але вони переважно пустують з однієї простої причини - там заборонено алкоголь, що не влаштовує більшість бомжів.
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