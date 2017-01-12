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 Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

Трое военнослужащих, пропавших 8 января у линии разграничения в Донецкой области, погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua рассказал Сергей, двоюродный брат одного из погибших бойцов Сергея Сонько.

Военнослужащие, которые связывались с родственниками Сонько, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у боевиков.

"Еще вчера мог состояться обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а затем сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - сообщил Сергей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО

Сергею Сонько было 23 года. Около года назад он принял решение защищать Родину от врагов. Он был командиром третьего отделения части морской пехоты. Параллельно Сергей учился на юридическом факультете на заочном отделении. У Сергея в Херсоне осталась мать, в Николаеве его не дождалась девушка.

Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.

Напомним, ранее штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть. Их разыскивали несколько дней.

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