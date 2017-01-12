 Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua рассказал Сергей, двоюродный брат одного из погибших бойцов Сергея Сонько.
Военнослужащие, которые связывались с родственниками Сонько, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у боевиков.
"Еще вчера мог состояться обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а затем сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - сообщил Сергей.
Сергею Сонько было 23 года. Около года назад он принял решение защищать Родину от врагов. Он был командиром третьего отделения части морской пехоты. Параллельно Сергей учился на юридическом факультете на заочном отделении. У Сергея в Херсоне осталась мать, в Николаеве его не дождалась девушка.
Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.
Напомним, ранее штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть. Их разыскивали несколько дней.
3012 1
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов, - ОБСЕ(32)
Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет(46)
Полиция проводит проверку по факту задержания боевиками медсестры Нацгвардии(22)
На блокпосту в Мариуполе задержали донецкого врача - пособника террористов, - Мотузяник(109)
Валютная паника. Обменные пункты загоняют население как оленей – финансовый аналитик(0)
Главарь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР" может платить углем за поставляемую Украиной воду(115)
Боевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС(23)