 Если есть доказательства шпионажа наблюдателей ОБСЕ - их необходимо обнародовать, - Хуг

Об этом заявил заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Относительно заявления генерала Кременецкого, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ является гражданской, а не вооруженной миссией, мониторинговой миссией. Все наблюдатели подписывают кодекс профессионального поведения. Всех тех, кто нарушают кодекс профессионального поведения, ждут соответствующие меры. Если у генерала Кременецкого есть какие-то доказательства, он должен публично о них заявить. Тогда миссия будет принимать соответствующие меры при условии, что будет подтверждение, что был нарушен кодекс профессионального поведения", - сказал Хуг.
Он отметил, что в темное время суток наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию из своих офисов.
"Миссия ОБСЕ работает круглосуточно. В течение дня наши патрули осуществляют наземное патрулирование, а в течение ночи или вечера те же люди фиксируют все события из статических мест, со своих офисов, которые находятся вдоль линии соприкосновения по обе стороны... И на самом деле во многих случаях большинство нарушений, которые были зафиксированы, они были как раз зафиксированы в ночное время", - подчеркнул Хуг.
Напомним, ранее бывший руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий заявил, что российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники ГРУ или ФСБ.
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"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники либо ГРУ, либо ФСБ", - генерал Кременецкий(31)
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Я прийду з війни і гляну в очі
Тому, хто каже, що жити не хоче.
Кому набридла робота, нудне телебачення,
Розповім трішки, що бачив я...
Кому надто зимно вночі, сильна спека днем,
Чекали задовго таксі, змокли під дощем,
Як ми боялись заснути, навіть на мить,
Від пострілів "градів", ще й гроза гримить.
Та ми звикли спати під шум мінометів,
Чергували, щоб інші "дрімнули"... не в наметі...
Ми спали, там, брате, у ямах холодних,
Де гріють лиш мрії і туга за домом.
Бувало, що пили воду з калюж,
Вечеря для десятка - один підсмажений вуж.
В нас не було простуд, а може й були.
Ніхто і ніколи про це не говорив.
Найстрашніше, до чого там звикаєш,
Це, що кожного дня когось втрачаєш..
І не знаєш... може завтра ТИ...
Але ми вже звикли... Змогли... Змогли...
Ми не герої, як ви говорите...
Тут люди дуріють, стають душевно - хворими...
Це все від війни... від великого горя,
Але більшість - сильна. Сильніша крові і болю...
Ми тут, бо ВИ там маєте жити у спокої,
Ми тут, бо так само хочемо миру...
І навіть, коли я лежу в окопі,
Ніколи не думаю про могилу...
Я мрію про дім, про роботу, сім'ю,
Як же хочу скинути з себе броню...
Допоможи, полюби життя,
Там де мир, там - щастя.
Не шукай собі зла.
Вадім Вовк.
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"Какие ваши доказательства " - это уже от кацапов надышался.
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https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5YWjr7zRAhWGAJoKHf7uBqAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcrime.in.ua%2Fnews%2F20150419%2Fshirokino&psig=AFQjCNHFeyrKLul8-EoJ69S1RrpW8X5Upg&ust=1484302313897665
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https://www.youtube.com/watch?v=TdD8-KD7tJc
Хуг слушай 7:30
журналист рассказала, как боевики используют камеры ОБСЕ
Местное население за деньги сдает позиции украинских военных ...
Странно себя ведут и представители ОБСЕ - машина международной миссии ...
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