 Отчеты о Трампе пишет бывший шпион британской разведки, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ передает со ссылкой на Reuters.
Стил много лет проработал на МI -6 под дипломатическим прикрытием в России, Париже, а также Лондоне. После окончания службы в органах, Стил сотрудничал с ФБР и поставлял им информацию о коррупции в ФИФА, пишет новостное агентство.
Американские источники сообщили Reuters, что работая над ФИФА, Стил завоевал доверие и получил задание отчитываться о связях Трампа в России.
Изначально его наняла вашингтонская фирма FusionGPS, занимающаяся политическими исследованиями. Их целью было расследование деятельности Трампа по заказу неназванных политиков из республиканской партии, которые хотели предотвратить номинацию Трампа от партии на пост кандидата в президенты. Позже ВВС написали, что услуги Стила заказал Джеб Буш, один из 16 оппонентов Трампа на республиканских праймериз. Reuters не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию.
После того, как Трамп выиграл выборы, Стил продолжил работать над заданием FusionGPS. Информация от бывшего агента М І-6 передавалась демократам и прессе.
По данным источников в ФБР, Бюро уже инициировало предварительное расследование деятельности Трампа и его окружения в России, частично на основании отчетов Стила.
Документы от британского офицера некоторое время передавались между СМИ, в том числе Reuters, но ни они, ни разведслужбы США не смогли подтвердить содержащуюся в них информацию. Во вторник, 10 января, издание BuzzFeed опубликовало некоторые отчеты Стила.
Трамп опровергает данные, содержащиеся в этих отчетах. Российские власти также отстранились от этих документов.
Сам Стил недоступен для комментариев. Его имя впервые опубликовало издание The Wall Street Journal, передает Reuters.
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Единственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн(5)
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По инициативе Трампа: сенат США поддержал отмену главной реформы Обамы
Американский сенат поддержал инициативу избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене реформы здравоохранения Барака Обамы.
http://obozrevatel.com/abroad/10528-po-initsiative-trampa-senat-ssha-podderzhal-otmenu-glavnoj-reformyi-obamyi.htm
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После того, как эти попытки навести мосты между США и РФ ни к чему не привели, единственной возможной стратегией в отношениях с главой Кремля, считает Маккейн, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
"Единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - отметил сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
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Разговоры.
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я свой несколько подрастеряла, я , конечно, твердо верю в победу Украины, по другому уже быть не может, я не верю в то ,что нам помогут победить , и Маккейны в том числе.
Вот , посмотрите, на кого Обаму разменяли , лузер , и Маккейн не помог.
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Если затем кто либо выводит компрометирующую информацию о нашем герое просто вспоминаем предыдущую историю и снова подымаем шум о том что нашего героя опять хотели опорочить подлецы.
Делов то!
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- выфсеврети
- настамнет
- насесть, нонетам
- облом, человек, похожий на трампа, оказывается трампом, бляди, похожие на блядей, оказываются блядями.
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Статья на английском. Советую к прочтению!
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Отакі вони, британські "союзники". Нічим не кращі від німців чи французів, які принаймні свою неприхильність до України висловлюють відверто, навідміну від фальшивих британських "союзників".
Набагато небезпечніші навіть не відверті недруги, як-от німці чи французи, а вороги, які вдають із себе друзів.
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