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 Отчеты о Трампе пишет бывший шпион британской разведки, - СМИ

Отчеты на базе компрометирующих материалов, якобы собранных российскими оперативниками против Дональда Трампа, составляет бывший офицер британской разведслужбы Кристофер Стил, известный американским службам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ передает со ссылкой на Reuters.

Стил много лет проработал на МI -6 под дипломатическим прикрытием в России, Париже, а также Лондоне. После окончания службы в органах, Стил сотрудничал с ФБР и поставлял им информацию о коррупции в ФИФА, пишет новостное агентство.

Американские источники сообщили Reuters, что работая над ФИФА, Стил завоевал доверие и получил задание отчитываться о связях Трампа в России.

Изначально его наняла вашингтонская фирма FusionGPS, занимающаяся политическими исследованиями. Их целью было расследование деятельности Трампа по заказу неназванных политиков из республиканской партии, которые хотели предотвратить номинацию Трампа от партии на пост кандидата в президенты. Позже ВВС написали, что услуги Стила заказал Джеб Буш, один из 16 оппонентов Трампа на республиканских праймериз. Reuters не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

После того, как Трамп выиграл выборы, Стил продолжил работать над заданием FusionGPS. Информация от бывшего агента М І-6 передавалась демократам и прессе.

По данным источников в ФБР, Бюро уже инициировало предварительное расследование деятельности Трампа и его окружения в России, частично на основании отчетов Стила.

Документы от британского офицера некоторое время передавались между СМИ, в том числе Reuters, но ни они, ни разведслужбы США не смогли подтвердить содержащуюся в них информацию. Во вторник, 10 января, издание BuzzFeed опубликовало некоторые отчеты Стила.

Трамп опровергает данные, содержащиеся в этих отчетах. Российские власти также отстранились от этих документов.

Сам Стил недоступен для комментариев. Его имя впервые опубликовало издание The Wall Street Journal, передает Reuters.

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Началось?
По инициативе Трампа: сенат США поддержал отмену главной реформы Обамы
Американский сенат поддержал инициативу избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене реформы здравоохранения Барака Обамы.
http://obozrevatel.com/abroad/10528-po-initsiative-trampa-senat-ssha-podderzhal-otmenu-glavnoj-reformyi-obamyi.htm
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"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Путиным", - заявил политик.
После того, как эти попытки навести мосты между США и РФ ни к чему не привели, единственной возможной стратегией в отношениях с главой Кремля, считает Маккейн, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
"Единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - отметил сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
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Все это хорошо , но Маккейн увы не президент США, и его выступления ни к чему не привели ни при Буше, и Клинтоне , и Обаме.
Разговоры.
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Не совсем так. Президенты меняются, маккейны остаются. Причем не просто остаются, а запросто могут ускорить круговорот президентов в природе.
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Приятен такой оптимизм
я свой несколько подрастеряла, я , конечно, твердо верю в победу Украины, по другому уже быть не может, я не верю в то ,что нам помогут победить , и Маккейны в том числе.
Вот , посмотрите, на кого Обаму разменяли , лузер , и Маккейн не помог.
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Решение Запада наложить санкции на россию было «глупым и вредным», однако экономические трудности принесли и позитивный эффект. Такое мнение высказал в интервью немецкой Bild президент владимир путин Ну попёрло, ну попёрло!!!
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Вливаем дезу, ждем шумиху, доказываем что это была деза и подымаем шум о том что нашего героя хотели опорочить подлые подлецы.
Если затем кто либо выводит компрометирующую информацию о нашем герое просто вспоминаем предыдущую историю и снова подымаем шум о том что нашего героя опять хотели опорочить подлецы.
Делов то!
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Походу, трампампам у х-ла курсы брехни проходил. Ща начнется старая песня:
- выфсеврети
- настамнет
- насесть, нонетам
- облом, человек, похожий на трампа, оказывается трампом, бляди, похожие на блядей, оказываются блядями.
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У самих рило в пуху, а вони (британці) вже на Трампа гавкають. Якби вони дійсно виконували зобов'язання країни-гаранта безпеки згідно Будапештського меморандуму, то війна б давно закінчилось. Крім того, дуже негарно виглядає, як британський посол Джудіт Гоф вихваляє Гонтарєву, яка обвалила гривню в рази. Якби не було люб'язної відмашки провідних західних держав, серед яких Франція, Німеччина та Великобританія, то Ресурсна Федерація ніколи б не розпочала війну проти України. Варто також згадати, що головний спонсор сепаратистів Ринат Ахметов має саме британське громадянство.
Отакі вони, британські "союзники". Нічим не кращі від німців чи французів, які принаймні свою неприхильність до України висловлюють відверто, навідміну від фальшивих британських "союзників".
Набагато небезпечніші навіть не відверті недруги, як-от німці чи французи, а вороги, які вдають із себе друзів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтчеты о Трампе пишет бывший шпион британской разведки, - СМИ
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