 Глава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию"

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ глава глава Администрации Президента Игорь Райнин.
"Это работа (информационная атака на банковскую систему, - ред.) давняя, она началась еще в конце августа и была нацелена на ноябрьские события. Вы помните, как анонсировались акции протеста 15 ноября, и мы вместе с СБУ, МВД и прокуратурой проводили серьезную работу в это направлении. Это были абсолютно не игрушки: российская сторона действительно предпринимала усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны, привести ее к массовым волнениям, к обвинениям в адрес власти - а уж там, как говорят, по ходу пьесы разберемся. И это все имело бы серьезные последствия, если бы власть на эти моменты не реагировала четким и системным образом. Мы должны понимать, что любое напряжение в центре страны, в Киеве, приводит к ослаблению наших позиций на востоке", - отметил Райнин.
По словам главы Администрации Президента, план "Шатун" - это не фантазия и выдумки.
"Действительно был план под названием "Шатун". Это не фантазия, не выдумки и не версия, которую придумала СБУ. Это абсолютно четкая информация СБУ, полученная оперативным путем. И это название российской стороны - для того, чтобы расшатать ситуацию. А то, что этот план провалился - так и слава Богу. Знаете, сейчас и обыватели, и многие политики воспринимают ситуацию очень спокойно. А она таковой не является. И наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию. Вы же не считаете, что они смирились и решили оставить все, как есть?.. Вот и я не считаю. Но при этом спокойствие в центре страны создает для безответственных людей плацдарм для политических действий. Тут обвинить, там…к чему это приведет, думаю, они даже сами не понимают, не отдают себе отчета в последствиях", - заявил Райнин.
На просьбу назвать фамилии людей, которые подыгрывают Москве, Райнин сказал: "Я сознательно не хочу называть фамилии политиков, потому что всем абсолютно очевидно, о ком идет речь. Например, те силы, которые не голосуют за государственный бюджет. Это и "Батьківщина ", и Оппозиционный блок"... "Самопомич" 5 голосов дала, что говорит о том, что во фракции у них идет серьезная дискуссия. И что в их фракции есть люди, которые ответственно относятся к будущему страны. Я не понимаю, как можно не голосовать за государственный бюджет! И не понимаю, как можно не голосовать за местные бюджеты. Вот с какой целью?".
Вместе с тем, по словам Райнина, в АП нет информации относительно прямого участия Мураева и Рабиновича в плане "Шатун".
"Ну, информации относительно их прямого участия мы не имеем. Просто в стране есть определенная безответственность политиков, которые не до конца оценивают ситуацию и пытаются из любой истории извлечь свои политические дивиденды. При этом, говоря о безответственности, я не имею в виду названных вами двух политиков. Тем более, что на сегодня "За життя" не является парламентской партией. Нет, таких политических сил много. Помните, как в один день, 14-го или 15 ноября, по Киеву планировались более 20 митингов? Ну, как это объяснить?", - заявил глава администрации Порошенко.
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