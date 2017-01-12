EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  2819  101
Все про:банки (1442) Порошенко (10342) провокация (1075) Россия (64632) Райнин (55)

 Глава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию"

Информационная атака на банковскую систему Украины была частью российского плана "Шатун", который должен был дестабилизировать ситуацию внутри страны, но, из-за своевременной реакции власти - провалился.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ глава глава Администрации Президента Игорь Райнин.

"Это работа (информационная атака на банковскую систему, - ред.) давняя, она началась еще в конце августа и была нацелена на ноябрьские события. Вы помните, как анонсировались акции протеста 15 ноября, и мы вместе с СБУ, МВД и прокуратурой проводили серьезную работу в это направлении. Это были абсолютно не игрушки: российская сторона действительно предпринимала усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны, привести ее к массовым волнениям, к обвинениям в адрес власти - а уж там, как говорят, по ходу пьесы разберемся. И это все имело бы серьезные последствия, если бы власть на эти моменты не реагировала четким и системным образом. Мы должны понимать, что любое напряжение в центре страны, в Киеве, приводит к ослаблению наших позиций на востоке", - отметил Райнин.

По словам главы Администрации Президента, план "Шатун" - это не фантазия и выдумки.

"Действительно был план под названием "Шатун". Это не фантазия, не выдумки и не версия, которую придумала СБУ. Это абсолютно четкая информация СБУ, полученная оперативным путем. И это название российской стороны - для того, чтобы расшатать ситуацию. А то, что этот план провалился - так и слава Богу. Знаете, сейчас и обыватели, и многие политики воспринимают ситуацию очень спокойно. А она таковой не является. И наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию. Вы же не считаете, что они смирились и решили оставить все, как есть?.. Вот и я не считаю. Но при этом спокойствие в центре страны создает для безответственных людей плацдарм для политических действий. Тут обвинить, там…к чему это приведет, думаю, они даже сами не понимают, не отдают себе отчета в последствиях", - заявил Райнин.

Читайте также: План "Шатун" с треском провалился, но угрозы остаются, - Шкиряк

На просьбу назвать фамилии людей, которые подыгрывают Москве, Райнин сказал: "Я сознательно не хочу называть фамилии политиков, потому что всем абсолютно очевидно, о ком идет речь. Например, те силы, которые не голосуют за государственный бюджет. Это и "Батьківщина ", и Оппозиционный блок"... "Самопомич" 5 голосов дала, что говорит о том, что во фракции у них идет серьезная дискуссия. И что в их фракции есть люди, которые ответственно относятся к будущему страны. Я не понимаю, как можно не голосовать за государственный бюджет! И не понимаю, как можно не голосовать за местные бюджеты. Вот с какой целью?".

Смотрите также: Власть подготовила специальные группы людей, которых запустили под НБУ и ВР, чтобы говорить СМИ, что они пришли за деньги, - Тимошенко о протестах в Киеве. ВИДЕО

Вместе с тем, по словам Райнина, в АП нет информации относительно прямого участия Мураева и Рабиновича в плане "Шатун".

"Ну, информации относительно их прямого участия мы не имеем. Просто в стране есть определенная безответственность политиков, которые не до конца оценивают ситуацию и пытаются из любой истории извлечь свои политические дивиденды. При этом, говоря о безответственности, я не имею в виду названных вами двух политиков. Тем более, что на сегодня "За життя" не является парламентской партией. Нет, таких политических сил много. Помните, как в один день, 14-го или 15 ноября, по Киеву планировались более 20 митингов? Ну, как это объяснить?", - заявил глава администрации Порошенко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия бунт взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Порошенко расследование Россия СБУ СИЗО смерть снегопад суд США терроризм Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти