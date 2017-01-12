 Отстраненный Высшим советом юстиции от должности судья Емельянов обжалует это решение в судебном порядке

Об этом говорится в сообщении его пресс-секретаря, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Артур Емельянов опротестует решение Высшего совета правосудия об отстранении от должности судьи", - сказано в нем.
Судья Высшего хозсуда считает, что решение совет принял под давлением, оказываемым со стороны Генеральной прокуратуры.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг ВСЮ отстранил Емельянова от должности судьи до 12 марта.
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.
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"мы их в дверь они в окно"
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