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Все про:ВСЮ (296) судья (1638)

 Отстраненный Высшим советом юстиции от должности судья Емельянов обжалует это решение в судебном порядке

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов намерен обжаловать решение Высшего совета юстиции (ВСЮ) об отстранении его от должности.

Об этом говорится в сообщении его пресс-секретаря, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Артур Емельянов опротестует решение Высшего совета правосудия об отстранении от должности судьи", - сказано в нем.

Судья Высшего хозсуда считает, что решение совет принял под давлением, оказываемым со стороны Генеральной прокуратуры.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг ВСЮ отстранил Емельянова от должности судьи до 12 марта.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.
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мля ! как эти упыри за корыто держатся
"мы их в дверь они в окно"
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да нормально все будет, Гречковский все порешает для Емельянова. А потом наоборот ... судебная реХформа ёматьеёити...
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Ригослуги позиції не здають,чіпляються до останнього.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтстраненный Высшим советом юстиции от должности судья Емельянов обжалует это решение в судебном порядке
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