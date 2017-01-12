 Единственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в среду, 11 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" в Вашингтоне.
"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", - заявил Маккейн.
Единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.
"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор. В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".
Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.
Напомним, 9 января 2017 года правительство США расширило список граждан РФ, в отношении которых действуют санкции в рамках "закона Магнитского". В список добавились глава СК РФ Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.
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Я прийду з війни і гляну в очі
Тому, хто каже, що жити не хоче.
Кому набридла робота, нудне телебачення,
Розповім трішки, що бачив я...
Кому надто зимно вночі, сильна спека днем,
Чекали задовго таксі, змокли під дощем,
Як ми боялись заснути, навіть на мить,
Від пострілів "градів", ще й гроза гримить.
Та ми звикли спати під шум мінометів,
Чергували, щоб інші "дрімнули"... не в наметі...
Ми спали, там, брате, у ямах холодних,
Де гріють лиш мрії і туга за домом.
Бувало, що пили воду з калюж,
Вечеря для десятка - один підсмажений вуж.
В нас не було простуд, а може й були.
Ніхто і ніколи про це не говорив.
Найстрашніше, до чого там звикаєш,
Це, що кожного дня когось втрачаєш..
І не знаєш... може завтра ТИ...
Але ми вже звикли... Змогли... Змогли...
Ми не герої, як ви говорите...
Тут люди дуріють, стають душевно - хворими...
Це все від війни... від великого горя,
Але більшість - сильна. Сильніша крові і болю...
Ми тут, бо ВИ там маєте жити у спокої,
Ми тут, бо так само хочемо миру...
І навіть, коли я лежу в окопі,
Ніколи не думаю про могилу...
Я мрію про дім, про роботу, сім'ю,
Як же хочу скинути з себе броню...
Допоможи, полюби життя,
Там де мир, там - щастя.
Не шукай собі зла.
Вадім Вовк.
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А из Алеппо смерти ледяная тишина,
И грохот «Абрамсов» съезжающих с перрона:
Где Украина, где тут у них с кацапами война?
Короткий путь, через прибалтов на орду,
Здесь у народов зеленая трава у дома,
А вот и Кремль- прицел, заряд, огонь!
И черный дым с Кремля, как с «Умирала Кузнецова»...
Иначе не получиться!
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