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Все про:Маккейн (198) Путин (20600) Россия (64632) США (11642) Трамп (444)

 Единственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в среду, 11 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" в Вашингтоне.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", - заявил Маккейн.

Единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор. В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".

Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Напомним, 9 января 2017 года правительство США расширило список граждан РФ, в отношении которых действуют санкции в рамках "закона Магнитского". В список добавились глава СК РФ Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.
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Хорошо бы от слов к делу, сколько еще горя и беззакония должен принести в мир кремлевский упырь , чтобы ему отсекли его кровососущую голову?
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всегда говорил-был были бы у власти такие люди как Рэйган и Тэтчер ,никаких поползновений хуйла не было бы ,мразь просто была бы вывернута мехом во внутрь ...
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Добрый денек!Да все верно.путина-хуйла,гангстера может остановить только сила и ужесточение санкций.Это -чудовище подлое и брехливое.А еще мировому сообществу надо создать адекватную пропаганду.Показывать как на самом деле все обстоит в россии,пусть люди увидят истинную россию,а не ту которую рисуют и пропагандируют всякие кремлевские уебки.И давно надо писать и говорить -не в россии,а на россии,так как говорят кацапье и их выкормыши.Давить,давить и еще раз давить.Слава Украине!
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уже только одна фраза маккейна о том, что он видел трех президентов при одном еще живом и действующем хуйле, говорит о многом...разкороновывать будут хуйла...процесс это конечно не скорый, но верный...вся сила хуйла, находится под черепной коробкой кацапов:

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ЦІ СЛОВА НАПИСАВ ХЛОПЧИНА, ЯКИЙ ЗАРАЗ НА ВІЙНІ ЗАХИЩАЄ НАШУ КРАЇНУ ВІД РАШИСТІВ..
Я прийду з війни і гляну в очі
Тому, хто каже, що жити не хоче.
Кому набридла робота, нудне телебачення,
Розповім трішки, що бачив я...
Кому надто зимно вночі, сильна спека днем,
Чекали задовго таксі, змокли під дощем,
Як ми боялись заснути, навіть на мить,
Від пострілів "градів", ще й гроза гримить.
Та ми звикли спати під шум мінометів,
Чергували, щоб інші "дрімнули"... не в наметі...
Ми спали, там, брате, у ямах холодних,
Де гріють лиш мрії і туга за домом.
Бувало, що пили воду з калюж,
Вечеря для десятка - один підсмажений вуж.
В нас не було простуд, а може й були.
Ніхто і ніколи про це не говорив.
Найстрашніше, до чого там звикаєш,
Це, що кожного дня когось втрачаєш..
І не знаєш... може завтра ТИ...
Але ми вже звикли... Змогли... Змогли...
Ми не герої, як ви говорите...
Тут люди дуріють, стають душевно - хворими...
Це все від війни... від великого горя,
Але більшість - сильна. Сильніша крові і болю...
Ми тут, бо ВИ там маєте жити у спокої,
Ми тут, бо так само хочемо миру...
І навіть, коли я лежу в окопі,
Ніколи не думаю про могилу...
Я мрію про дім, про роботу, сім'ю,
Як же хочу скинути з себе броню...
Допоможи, полюби життя,
Там де мир, там - щастя.
Не шукай собі зла.
Вадім Вовк​.
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Давай нас уже спасай, Америка мы согласны стать твоим федеральным округом Украиной
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Угу, вас Пашинских и Аваковых всяких куй прокормишь... Америка так хочет брать Украину федеральным округом как мы Лугандонию...
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Рейган и Маккейн - два здравомыслящих человек, которые на слуху..
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У х..стана нет друзей, есть те которых используют, и враги - это те кого не могут нагнуть....в какой позиции Трамп хочет "дать шанс россии"?
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Ім'я великого Рональда Рейгана зараз носить найпотужніший авіаносець світу.. Під час його презитентства я служив строкову.. Весело було - замполіти носились по казармі, як вжалені майже після кожного згадування Рональдом в своїх промовах про СРСР..
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Маккейнові - довголіття, а США - побільше таких мудрих і рішучих людей при владі. Інакше Трампа в його любові до карлика (основаній на матеріальній вигоді та компроматі) не зупинити. Не поділяю думки багатьох форумчан, які вважають, що Трамп просто прикидається прихильником параші, а от після 20 січня яааак розвернеться і яаааак покаже... Це станеться тільки при шаленому тиску на нього людей, подібніх Маккейнові.
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И снится лапотным не рокот космодрома,
А из Алеппо смерти ледяная тишина,
И грохот «Абрамсов» съезжающих с перрона:
Где Украина, где тут у них с кацапами война?

Короткий путь, через прибалтов на орду,
Здесь у народов зеленая трава у дома,
А вот и Кремль- прицел, заряд, огонь!
И черный дым с Кремля, как с «Умирала Кузнецова»...

Иначе не получиться!
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"назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ"-как чётко сказано!
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Республиканцы урэкали СССР, завалят и па-рашку
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕдинственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн
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