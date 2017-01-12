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Все про:беспилотник (485) боевик (17726) ОБСЕ (2165) Донбасс (11815) артиллерия (151) Хуг Александр (200)

 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг

Миссия ОБСЕ зафиксировала батарею самоходных гаубиц, стреляющую в направлении Светлодарска.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С помощью беспилотников над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен", - отметил Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг

По его словам, довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место происшествия, поэтому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников.

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Мирний план працює. Шоколадники продовжують прославляти свого "кумира".
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если перейти по ссылке, то там нет про гаубицы "ДНР". а лишь про "С помощью беспилотников над Новогригортевкой, которая сейчас контролируется "ДНР" мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска". цензор такой цензор
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а нейтрально-политкорректный хуг такого не скажет. гаубицы и всё.
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Так их и без того по телевизору показывают...Там ещё бетонные плиты с оглоблями красуются.
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Если россияне и их наемники нарушат перемирие,
мы молниеносно вернем технику и вооружение на позиции, - Порошенко. ВИДЕО
Украина готова молниеносно вернуть на позиции отведенную от линии разграничения на Донбассе военную технику, если пророссийские боевики нарушат перемирие.
Как сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинцам.
"Будьте уверены, что мы нашу технику и вооружение перемещаем согласно специально продуманному плану. Этот план позволяет молниеносно вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники решат нарушить перемирие. То, что мы умеем оперативно реагировать на подобные вызовы, мы уже демонстрировали не раз", - отметил Порошенко.Источник:http://censor.net.ua/v355808
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а вот ежели поставить вопрос ,на надлежащем уровне, о полезность этой БеСешной конторы, могёт быть они ещё кой-чего начнут замечать?.....глядишь и ордынских ГРУшников начнут выгонять....
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И шо нам, Украини з тих ОБСЕ и ти гугив ! Воно пощитало чи точно соответствует килькисть пострилив килькости вибухив ! А дали шо ??? А ни шо ! Идте краще у Африку стрили там у месних вождив порахуйте ! Благодеетели !!!!
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весь день Алчевск подбрасывает от выхлопов
интересно, куда стреляют?
ближайшие укрофашисты за 35 километров
обсе куча уродов
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наверно по мнению ОБСЕ это феерверки на новогодние праздники из гуманитарки ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг
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