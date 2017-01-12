 Нападения со стороны "торнадовцев" на сотрудников Лукьяновского СИЗО не было, - Минюст

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции - отрезал себе часть уха", - рассказал Д.Чернышов в четверг.
При этом он подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".
Замминистра рассказал, что после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО.
"После этого подследственных распределили по камерам и по состоянию на сейчас ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", - отметил он.
При этом Д.Чернышов отметил, что полиция в свою очередь расследует уголовное производство в связи с данным инцидентом. Он заверил, что ситуация была контролируемой.
Отвечая на вопрос о том, были ли со стороны сотрудников СИЗО какие либо неправомерные действия по отношению к подследственным "торнадовцам", замминистра сказал: "Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий. Исходя из этого, могу вам сказать, что не было неправомерных действий".
11 января один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо. "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО. По данным нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука, ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было: следствие выясняет поранил ли "торнадовец" себя сам, или его поранили, - Крищенко(29)
Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук(64)
"Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО(52)
Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО(139)
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- Ой, извините , я вам ухо отрезал.
- А мастер видел?
- Да вроде нет .
- Быстро спрячь на х@й!
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8 год. ·
ТОРНАДО - ГІДНІСТЬ ПОНАД УСЕ! Сегодня в Оболонському суді давав покази.
Розповідав про обставини справи та про події. Суддям як і прокурорам взагалі немає ніякої справи до нас та дела справи і суті. Сидять потвори між собою розмовляють, сміються про своє. Раз одернув, другий, ввічлево звертаясь до цих потвор в мантіях,та да прідлобузників Матіоса. Но коли ці нелюді сидять та посміхаються і надалі про своє, та навіть у мій бік не дивляться у той час ,як я розповідаю про те, як загибли мої бойьові трварищі :під Пісками та Іловайськом , та як ми їх по кусках під кулями на полі бою збирали - то нестало в душі моєї сил дивитися на все це бісовське кодло, що немає навіть святого! Я ледь совладав там із собою від цього, тому і відмовився давати покази далі. Бо немає їм діла ані до правди, ані до провосуддя, ані навіть до святого!
Їхав на СІЗО ,та так гидко на душі, як до Того ніколи нібуло! Хлопці намагалися успокоїти та підтримати. А далі в СІЗО таж сама справа, такіж потвори ,заходять та починають.... як з потворами - мов і не люди ми В них ПРАВА, а в нас німа ані прав ,ані гідності. І так мені неяково стало, що вже не зміг себе втримати! Бо останнє що я можу зробити для цієї країни, для нашої родої України -
ТО ПОВІДРІЗАТИ СОБІ ВУХА ТА ВИКОЛОТИ ВЛАСНІ ОЧІ! Щоб кожен хто німає духу та гідності відстояти себе та майбутнє власних дітей, жінки, гідность матері- ДИВИЛИСЯ В МОЄ ОБОИЧЧЯ ТА БАЧИЛИ У НЬОМУ ДУХОВНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СЕБЕ! Бо глухі, слепі та немі!Бо через це зраджують усі наші спільні жертви що покладенно на АЛТАР НАШОЇ ДІЙСНОЇ ТА СВЯТОЇ СВОБОДИ, НА ВЛАСНІЙ НАМ БОГОМ даній землі! А це мабуть вже останнє що можу, бо окрім духу, любові до власного Народу та власного життя немаю нічого.
Відрізав вухо на очах у ментів, та швирнув його їм в обличчя - бо маю гідність, маю душу і я є людиною яку катують неправдамі за правду,но ні зломають моєї ВІРИ та ЛЮБОВІ - бо то є моя душа!!! Хлопці з Торнадо нідали довести задум та бажання -скрутіли та тримали. А менти ледве нівтрачаючи сознаніє почали вбігати. Як що кинуте в обличчя вухо та бризки моєї крові на їх обличчях, то є напад, то нехай так і буде!!! Втратив багато крові, бо відрізав із м'ясом, а допомогу мені оказали тільки майже чєрєз дві години......
Ось і вся справа що залишилась нам! Бо люди глухі та німі ,у той час- як на їхніх очах знищують їх самих та нашу Країну! (
Може хоть наша кров та жертви заставлять Вас прокинутися, та спастісь. А для нас це остання що ми щє взмозі вітлати Вам.....
СЛАВА НАЦІЇ - УКРАЇНА І ГІДНІСТЬ- АБО СМЕРТЬ!
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ТРЕБА ОБ*ЄДНУВАТИСЬ,БРАТТЯ! НАС ЖДУТЬ НЕПРОСТI ЧАСИ... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1196881127067193&set=gm.1454784277900100&type=3&theater …
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