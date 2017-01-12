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 Командование оккупационных войск РФ опасается угрозы терактов, взрывов и суицидов психически неуравновешенных инструкторов-убийц, - ГУР

Военнослужащие ВС РФ продолжают самовольного оставлять передовые позиции на оккупированных территориях Востока Украины из-за нежелания выполнять преступные приказы об обстреле мирного населения и принимать участие в боевых действиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Согласно данным ведомства, 11 января с.г. военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ Кириенко Виталий Юрьевич, позывной "Херсон", самовольно оставил пост на передовой позиции и, угрожая оружием, завладел транспортным средством гражданского лица для побега от преследования.

Также сообщается, что в начале этого года одиннадцать российских инструкторов, которые осуществляли подготовку специалистов военных специальностей, в т.ч. снайперов и саперов, самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России из-за недовольства низкой заработной платой и попыткой командования привлечь их к боевым действиям, в т.ч. проведения диверсий против ВС Украины.

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"Командование российских оккупационных войск избегает огласки данного события из-за вероятного роста панических настроений в российском обществе и угрозы новых террористических актов, взрывов, выяснения отношений со стрельбой и суицидом (как это было 8 января с.г. в Москве) психически неуравновешенных инструкторов-убийц. Разочарованные пропагандистскими лозунгами Кремля и действительными реалиями "русского мира" бывшие инструкторы занимаются активным поиском "трудоустройства по специальности" в организованных преступных бандформированиях и российских частных военных компаниях", - отметили в ГУР Минобороны.
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сведения разветки, проипавшей 7 котлов, заслуживают самого высокого доверия
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желаю, чтобы эти единичные случаи перешли в массовые. Бегите, орочки, бегите
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А, что они хотели еще ожидать от того, что сами породили - бумеранг.
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Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…
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психически неуравновешенных инструкторов-убийц, - nu a razve iz rasseji jestj drugije instruktora?, tak sjto vibora net, prijdjotsa im bojatsa, kstati, takuju statju v rusSMI i vsio, vse znajet kto zarval zjiloi dom - psihicjeski neuravnovesjenij intruktor, a jevo suditj neljzia, on boljnoi odnako.
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Всадник апокалипсиса
Террористы «ДНР» на грани помешательства: страшная животная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита «под завязку»

В рядах террористов «ДНР» зафиксирована опасная инфекция, которая косит десятки боевиков, отправляя их в тяжелом состоянии на больничные койки. Особенно острая ситуация сложилась в 1-м армейском корпусе «ДНР», находящемся под Новоазовском зафиксирована вспышка заболевания туляремией, Туляремия - это зооантропонозная инфекция. Она передается человеку при контакте с животными, через воду либо же зараженные продукты

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Оказывается не только кадыровцы, но и множество кацапов ЗООФИЛЫ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование оккупационных войск РФ опасается угрозы терактов, взрывов и суицидов психически неуравновешенных инструкторов-убийц, - ГУР
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