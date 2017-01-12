 Командование оккупационных войск РФ опасается угрозы терактов, взрывов и суицидов психически неуравновешенных инструкторов-убийц, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Согласно данным ведомства, 11 января с.г. военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ Кириенко Виталий Юрьевич, позывной "Херсон", самовольно оставил пост на передовой позиции и, угрожая оружием, завладел транспортным средством гражданского лица для побега от преследования.
Также сообщается, что в начале этого года одиннадцать российских инструкторов, которые осуществляли подготовку специалистов военных специальностей, в т.ч. снайперов и саперов, самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России из-за недовольства низкой заработной платой и попыткой командования привлечь их к боевым действиям, в т.ч. проведения диверсий против ВС Украины.
"Командование российских оккупационных войск избегает огласки данного события из-за вероятного роста панических настроений в российском обществе и угрозы новых террористических актов, взрывов, выяснения отношений со стрельбой и суицидом (как это было 8 января с.г. в Москве) психически неуравновешенных инструкторов-убийц. Разочарованные пропагандистскими лозунгами Кремля и действительными реалиями "русского мира" бывшие инструкторы занимаются активным поиском "трудоустройства по специальности" в организованных преступных бандформированиях и российских частных военных компаниях", - отметили в ГУР Минобороны.
2215 28
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов, - ОБСЕ(31)
Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит(91)
Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет(46)
Полиция проводит проверку по факту задержания боевиками медсестры Нацгвардии(22)
Добро пожаловать в ад, российские оккупанты! Украина представила новейший ПТРК. ВИДЕО(2)
На блокпосту в Мариуполе задержали донецкого врача - пособника террористов, - Мотузяник(109)
Главарь боевиков Плотницкий допускает, что "ЛНР" может платить углем за поставляемую Украиной воду(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Террористы «ДНР» на грани помешательства: страшная животная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита «под завязку»
В рядах террористов «ДНР» зафиксирована опасная инфекция, которая косит десятки боевиков, отправляя их в тяжелом состоянии на больничные койки. Особенно острая ситуация сложилась в 1-м армейском корпусе «ДНР», находящемся под Новоазовском зафиксирована вспышка заболевания туляремией, Туляремия - это зооантропонозная инфекция. Она передается человеку при контакте с животными, через воду либо же зараженные продукты
Ответить
Ответить
Ответить