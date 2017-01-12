EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1098  18
Материалы по теме:
Все про:вуз (535) переименования (386) Минобразования (753) декоммунизация (347)

 Минобразования просит вузы в кратчайшие сроки привести свои названия в соответствие с законом о декоммунизации

Министерство образования и науки призывает высшие учебные заведения в кратчайшие сроки завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам прав собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики" и постановления Верховной Рады "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов".

Об этом говорится в письме министерства руководителям вузов от 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что в случае несоответствия с требованиями данного закона названий вузов, их структурных подразделений, уставов, а также данных в юридическом адресе и наименования соответствующего населенного пункта, района, улицы, министерство будет считать деятельность таких учреждений не отвечающей законодательству и не сможет должным образом рассматривать входящие документы от них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Киевский метрополитен" предложил обсудить переименование станции метро "Петровка" в "Почайну"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прикидываешь...?

Универ находится на улице Чекистов...
Всех студентов на х@p.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отмечается, что в случае несоответствия с требованиями данного закона названий вузов, их структурных подразделений, уставов, а также данных в юридическом адресе и наименования соответствующего населенного пункта, района, улицы, министерство будет считать деятельность таких учреждений не отвечающей законодательству и не сможет должным образом рассматривать входящие документы от них.

Ленинский университет на улице Ленина в Ленинском районе города Ленинска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на моєму дипломі значиться "Киевский ордена ленина политехнический институт имени 50-летия великой октябрьской социалистической революции" На дипломі батька мого однокласника - "киевский технологический институт пищевой промьішленности имени А.И.Микояна".
Це ще за життя Мікояна він так називався.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фсё!

Нет у тебя вышки!
А твоя СШ, не приведи Господи, не на проспекте Ленина?
Если да, то ты - неуч.
Извини, я тут ни при чём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Ленинская кузня» - судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого является опосредствованно президент Украины Петр Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не просити і призивати, а дати керівнику 48 годин на виконання, після чого, у разі продовження саботування - звільнення з пожиттєвою забороною займати керівні посади.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом... повешание.

Учились в антиукраинском ВУЗе!
Потенциальные сепаратисты и предатели!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагаю все выши назвать им. С. Бандера.

Дешево, патриотично и.... никому не обидно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования просит вузы в кратчайшие сроки привести свои названия в соответствие с законом о декоммунизации
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия бунт взятка военнослужащие ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Порошенко расследование Россия СБУ СИЗО смерть снегопад суд США терроризм Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти