 Минобразования просит вузы в кратчайшие сроки привести свои названия в соответствие с законом о декоммунизации

Об этом говорится в письме министерства руководителям вузов от 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Отмечается, что в случае несоответствия с требованиями данного закона названий вузов, их структурных подразделений, уставов, а также данных в юридическом адресе и наименования соответствующего населенного пункта, района, улицы, министерство будет считать деятельность таких учреждений не отвечающей законодательству и не сможет должным образом рассматривать входящие документы от них.
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Универ находится на улице Чекистов...
Всех студентов на х@p.
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Ленинский университет на улице Ленина в Ленинском районе города Ленинска.
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Це ще за життя Мікояна він так називався.
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Нет у тебя вышки!
А твоя СШ, не приведи Господи, не на проспекте Ленина?
Если да, то ты - неуч.
Извини, я тут ни при чём.
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48 часов и ...?
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Учились в антиукраинском ВУЗе!
Потенциальные сепаратисты и предатели!
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Дешево, патриотично и.... никому не обидно.
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